Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Вы проедете по историческому району, старой солдатской слободе, и дальше — в горы, к картинным видам Берёзовской балки. По пути поговорим об этапах освоения этих мест, курортной жизни города и развитии района. Вы узнаете, какой след здесь оставил Шёлковый путь и где отыскать остатки крепостей и захоронений. Я расскажу, как у нас заботятся о нарзане и как среднегорский климат влияет на организм. А в летнее время — об одном из самых известных пчелосовхозов СССР и местном мёде, богатстве субальпийских лугов и лекарственных растениях края.
Панорамы Берёзовской балки и орлиный край
Первой остановкой на пути станет смотровая площадка над ущельем. Вы услышите местную легенду и, если захотите, последуете традиции, загадав желание в пещере. А после отведаете прекрасного горного чая. Затем еще выше в горы — к небольшому карачаевскому аулу Элькуш, что означает «жилище орлов». На второй обзорной площадке вы убедитесь, что название поселению дали не просто так. Летом сможете вдоволь надышаться ароматами горных трав и даже собрать немного для чая, а осенью, если повезёт, попадёте на фестиваль воздушных шаров.
🐕 В программу можно включить необычный питомник, где уже 15 лет разводят собак, волков и волкособов. Здесь также работает второй в России Музей волка, в котором насчитывается более 600 экспонатов.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Solaris KRS 2025 г. в с климат-контролем. По запросу можно установить детское кресло
Дополнительные расходы: посещение питомника — 500 ₽ за чел., смотровой площадки над ущельем — 150 ₽ за чел., а также питание (опционально)
Экскурсия зависит от погоды. Даже летом нелишне прихватить лёгкую куртку
Если вы планируете посещение питомника волков, вы можете взять с собой угощения для животных (сосиски). Они всегда этому рады!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3714 туристов
Родилась и выросла в Кисловодске.
Я потомственный гид. Со школьных лет знакомлю гостей со своим родным краем.
Индивидуальный формат экскурсий — это особый формат, в котором есть возможность быть внимательной к деталям читать дальшеуменьшить
и учитывать настроение и пожелания гостей.
Знаю, как показать и заинтересовать даже самого бывалого путешественника. Могу увлечь историей так, что вам непременно захочется вернуться сюда ещё не раз!
Люблю свой город и с удовольствием о нём рассказываю!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
29 июля были на экскурсии по Березовскому ущелью. Наш гид - Ирина. Как отметила дочка, у Ирины очень милый голос. Из рассказа нашего гида узнали об историческом развитии Кисловодска, основных читать дальшеуменьшить
достопримечательностях города. Буквально через несколько километров от Кисловодска расположено прекрасное место - Березовское ущелье - красота, тишина. После небольшого рассказа про место остановки, нам было предоставлено свободное время: сделать прекрасные фото, насладиться красотой природы и тишиной. Затем отправились в Долину волков. Посетили музей, познакомились с удивительными обитателями: волками, волкособами и хаски. Небольшое путешествие нам понравилось. Спасибо большое нашему гиду Ирине, что показала удивительные по своей красоте места, расположенные буквально в нескольких минутах от Кисловодска!
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Руслан
Замечательная мини-экскурсия с очень живописными видами в нескольких километрах от Кисловодска. Отдельное спасибо Ирине за интересный рассказ и комфортное вождение, а также за уникальную возможность посетить Долину волков и Музей Волка, обитатели которой покорили наши сердца ничуть не меньше чем невероятные виды. Прекрасные животные и замечательная хозяйка волков Татьяна точно не оставят вас раснодушными.
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Николай
18 июля впервые побывал в Березовском ущелье… Благодаря Ирине я окунулся в историю этого замечательного места, увидел своими глазами всю красоту ущелья, а какой там воздух… Спасибо огромное Ирине за эмоции и яркие впечатления от посещения новой для себя яркой локации вблизи Кисловодска
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О
Ольга
Организация экскурсии как по нотам, рассказ как мелодия. Ирина, прекрасный знаток своего родного края, мне было очень приятно слушать, задавать вопросы, которые не оставались без ответа, ни один, хоть некоторые читать дальшеуменьшить
и явно выбивались из развлекательного характера. Природа сделала подарок, при прогнозе дождя, было яркое ☀Солнце. Ветер добавил величия ущелью. Про долину Волков, не пожалела, что поехала, но это Волки… Гордые, красивые, в клетках и вольерах, безопасные, однако, не дай Бог встретить такого красавца на своём пути
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Светлана
Добрый! Полюбовались природой,красота,воздух,увидели сифов-тип орлов тока с белой головой. Нам рассказали как появился Кисловодск и многое другое. Посетили волков,предварительно взяв вкусняшек-печенье,яблоки,сосиски, морковь. Если поедите берите больше вкусняшек-сами покормите. Красивые, ласковые, не предсказуемые волки,волкособы. Компактная недолгая экскурсия.
+2
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Анастасия
Выражаем огромную благодарность Ирине! Прекрасный экскурсовод, все очень понравилось, шикарные виды! Остались в восторге, очень понравился музей с волками!
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