Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска

Посетить одну из лучших природных достопримечательностей пригорода и открыть незабываемые пейзажи

Ирина
Ирина – Гид из Кисловодска
Я отвезу вас в потрясающее место, где проходят фестивали хайлайнеров, тренируются скалолазы, а молодожены устраивают фотосессии.

Вы посетите пещеру, где исполняются желания, отдохнете в селении «Жилище орла» и оцените панорамы ущелья.

А по пути услышите об истории 📖 края, целебном нарзане, субальпийских травах, легендарном пчелосовхозе и не только!
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска

Что вас ожидает

Содержательное путешествие
Вы проедете по историческому району, старой солдатской слободе, и дальше — в горы ⛰️, к картинным видам Березовской балки. По пути поговорим об этапах освоения этих мест, курортной жизни города и развитии района. Вы узнаете, какой след здесь оставил Шёлковый путь и где отыскать остатки крепостей и захоронений. Я расскажу, как у нас заботятся о нарзане и как среднегорский климат влияет на организм. А в летнее время — об одном из самых известных пчелосовхозов СССР и местном мёде, богатстве субальпийских лугов и лекарственных растениях края.

Панорамы Березовской балки и орлиный край
Первой остановкой на пути станет смотровая площадка над ущельем. Вы услышите местную легенду и, если захотите, последуете традиции, загадав желание в пещере. А после отведаете прекрасного горного чая. Затем еще выше в горы ⛰️ — к небольшому карачаевскому аулу Элькуш, что означает «жилище орлов». На второй обзорной площадке вы убедитесь, что название поселению дали не просто так. Здесь вы отдохнете и, если захотите, отведаете национальную лепешку хычин, приготовленную прямо при вас. Летом сможете вдоволь надышаться ароматами горных трав и даже собрать немного для чая, а осенью, если повезет, попадете на фестиваль воздушных шаров.

🐕 В программу можно включить необычный питомник, где уже 15 лет разводят собак, волков и волкособов. Здесь также работает второй в России Музей 🖼 волка, в котором насчитывается более 600 экспонатов.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение питомника — 300 р. /человека, смотровой площадки над ущельем — 50 р. /человека, а также питание 🍽️ (опционально)
  • Экскурсия ⛳ зависит от погоды. Даже летом нелишне прихватить легкую куртку.
Начало и место завершения
🚩 от вашего отеля
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска
Березовское ущелье: сказочные окрестности Кисловодска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Привет, я Ира. Родилась и выросла в Кисловодске, в семье экскурсоводов. С раннего детства ездила по всем туристическим маршрутам и хорошо знаю наш край. Начала работать еще в студенческие годы и полюбила эту профессию. Я с удовольствием покажу вам наш город и парк так, что вам захочется вернуться сюда еще не раз! Я всегда учитываю пожелания и настроение гостей. Наша экскурсия будет проходить в форме легкой и непринужденной прогулки-беседы. Я люблю свой город, и мне нравится о нем рассказывать!
Напишите мне

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные

Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Из Кисловодска — к «водопадам, что пахнут медом»!
5 200
3.5 часа
Из Кисловодска — к «водопадам, что пахнут медом»!
17 отзывов
Исследовать красивейшие окрестности города и узнать о его традициях в авто-пешеходном путешествии
Волшебный Кисловодск
3 900
3 часа
Волшебный Кисловодск
39 отзывов
Провести день легко и познавательно на прогулке по самым знаменитым местам российского Баден-Бадена

Еще несколько необычных экскурсий в Кисловодске

Медовые водопады и гора Кольцо — сказочный мир в окрестностях Кисловодска
700
4 часа
Медовые водопады и гора Кольцо — сказочный мир в окрестностях Кисловодска
20 отзывов
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
От 1 300
1.5 часа
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
18 отзывов
Увидеть главные достопримечательности и познакомиться с историей города на прогулке по центру
Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит
10 000
11 часов
Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит
Кисловодск: город вдохновения
От 2 850
3.5 часа
Кисловодск: город вдохновения
26 отзывов
Прогуляться по старинным улочкам, взять интервью у памятников и раскрыть сюжеты города
Чегемские водопады — уникальная природа Кабардино-Балкарии
1 800
13 часов
Чегемские водопады — уникальная природа Кабардино-Балкарии
13 отзывов
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
3 900
3 часа
Кисловодский курортный парк — роскошь и очарование
48 отзывов
Погулять по самому большому рукотворному парку Европы и раскрыть его секреты
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске