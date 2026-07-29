Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Я отвезу вас в потрясающее место, где проходят фестивали хайлайнеров, тренируются скалолазы, а молодожёны устраивают фотосессии. Вы посетите пещеру, где исполняются желания, отдохнёте в селении «Жилище орла» и оцените панорамы ущелья. А по пути услышите об истории края, целебном нарзане, субальпийских травах, легендарном пчелосовхозе и не только!

Описание экскурсии

Содержательное путешествие

Вы проедете по историческому району, старой солдатской слободе, и дальше — в горы, к картинным видам Берёзовской балки. По пути поговорим об этапах освоения этих мест, курортной жизни города и развитии района. Вы узнаете, какой след здесь оставил Шёлковый путь и где отыскать остатки крепостей и захоронений. Я расскажу, как у нас заботятся о нарзане и как среднегорский климат влияет на организм. А в летнее время — об одном из самых известных пчелосовхозов СССР и местном мёде, богатстве субальпийских лугов и лекарственных растениях края.

Панорамы Берёзовской балки и орлиный край

Первой остановкой на пути станет смотровая площадка над ущельем. Вы услышите местную легенду и, если захотите, последуете традиции, загадав желание в пещере. А после отведаете прекрасного горного чая. Затем еще выше в горы — к небольшому карачаевскому аулу Элькуш, что означает «жилище орлов». На второй обзорной площадке вы убедитесь, что название поселению дали не просто так. Летом сможете вдоволь надышаться ароматами горных трав и даже собрать немного для чая, а осенью, если повезёт, попадёте на фестиваль воздушных шаров.

🐕 В программу можно включить необычный питомник, где уже 15 лет разводят собак, волков и волкособов. Здесь также работает второй в России Музей волка, в котором насчитывается более 600 экспонатов.

Организационные детали