Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Что вас ожидает

Содержательное путешествие

Вы проедете по историческому району, старой солдатской слободе, и дальше — в горы ⛰️, к картинным видам Березовской балки. По пути поговорим об этапах освоения этих мест, курортной жизни города и развитии района. Вы узнаете, какой след здесь оставил Шёлковый путь и где отыскать остатки крепостей и захоронений. Я расскажу, как у нас заботятся о нарзане и как среднегорский климат влияет на организм. А в летнее время — об одном из самых известных пчелосовхозов СССР и местном мёде, богатстве субальпийских лугов и лекарственных растениях края.

Панорамы Березовской балки и орлиный край

Первой остановкой на пути станет смотровая площадка над ущельем. Вы услышите местную легенду и, если захотите, последуете традиции, загадав желание в пещере. А после отведаете прекрасного горного чая. Затем еще выше в горы ⛰️ — к небольшому карачаевскому аулу Элькуш, что означает «жилище орлов». На второй обзорной площадке вы убедитесь, что название поселению дали не просто так. Здесь вы отдохнете и, если захотите, отведаете национальную лепешку хычин, приготовленную прямо при вас. Летом сможете вдоволь надышаться ароматами горных трав и даже собрать немного для чая, а осенью, если повезет, попадете на фестиваль воздушных шаров.

🐕 В программу можно включить необычный питомник, где уже 15 лет разводят собак, волков и волкособов. Здесь также работает второй в России Музей 🖼 волка, в котором насчитывается более 600 экспонатов.

Организационные детали