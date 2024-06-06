Экскурсии на водопады из Кисловодска

Найдено 158 экскурсий в категории «Водопады» в Кисловодске, цены от 1 500 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
380 отзывов
Популярное предложение
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Откройте для себя живописное урочище Джилы-Су, где вас ждут виды на Эльбрус, скалы Аватары, долина реки Малка и дегустация минеральной воды
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
«Термальные источники, водопады и «город замков»»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
40003 200 за человека
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
8 часов
491 отзыв
Плато Бермамыт: природные чудеса Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, насладитесь местной кухней и познакомьтесь с уникальной флорой и фауной
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники»
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Завтра в 02:30
9 июня в 02:30
3 800 за человека
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
43 отзыва
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов
Начало: В районе центрального круга
«Если позволит погода, посетим водопады, входящие в «Семь чудес Кавказа»»
Расписание: ежедневно в 06:00
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
5 500 за человека
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
«Гора Кольцо и Медовые водопады»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
114 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
«Кроме того, вы полюбуетесь Мидаграбинскими водопадами, прокатитесь на высокогорных Фиагдонских качелях и оцените арт-объект в виде первой буквы осетинского алфавита»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
55555 000 за человека
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
47 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кисловодска, открывая его живописные водопады и исторические места
Начало: У колоннады
«Туристический комплекс Медовые водопады»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 500 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: дневная и закатная поездка
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам незабываемые виды на Эльбрус и Кавказские горы. Насладитесь природой и историей региона
Начало: У места вашего проживания
«Медовые водопады (в любой сезон): +500-600 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:45
10 июня в 14:45
12 июня в 14:45
3 200 за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
30 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
Поездка к природным достопримечательностям Северного Приэльбрусья. Включает Джилы-Су, плато Шаджатмаз, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В удобном вам месте в Кисловодске
«Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
46663 500 за человека
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
216 отзывов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Завораживающая поездка в Домбай откроет вам красоту перевала Гумбаши и тайны древних храмов. Вас ждут незабываемые впечатления
«Мы можем передвигаться только на автомобиле или выбрать один из сложных пешеходных маршрутов: к Бадукским озерам, в Алибекское ущелье с одноименным водопадом, к живописному озеру Турье или водопаду Шумка»
Завтра в 09:30
9 июня в 06:30
от 14 800 за всё до 7 чел.
Волшебное путешествие на Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
230 отзывов
Волшебное путешествие на Джилы-Су: плато, водопады и термальные источники
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
«Водопады Шейх, Султан и Каракая — вы оцените мощь и величие горных водопадов и удивитесь, как мал на их фоне человек»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1480013 320 за всё до 4 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
234 отзыва
Джип-тур на Джилы-Су из Кисловодска
Погрузитесь в мир природных чудес и древних легенд, отправившись в путешествие по живописным местам Кавказа
Начало: По договоренности
«Эльбрус, водопады и «Башенное ущелье»»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
1425012 825 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
106 отзывов
Из Кисловодска - к «водопадам, что пахнут медом»
Небольшое путешествие по окрестностям Кисловодска: водопады, Бургустанский хребет, Эльбрус и зиплайн. Дегустация чая из местных трав и карачаевские легенды
Начало: По договоренности
«Вокруг Кисловодска: от хребтов до водопадов»
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в Аликановском ущелье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия на лошадях в Кисловодске
Насладитесь конной прогулкой в Аликановском ущелье. Обучение верховой езде, живописные виды и дегустация местных блюд ждут вас
«Сперва встретите Жемчужный водопад, который не зря получил свое название, а после увидите еще три водопада — не менее красивых и мощных»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Жемчужины Приэльбрусья: урочище Джилы-Су и нарзаны
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов
Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов
Начало: По месту вашего проживания
«Увидите сказочные водопады, массивы горных скульптур своеобразных форм, созданные из вулканической лавы, и конечно же, сусликов»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
15 000 за всё до 7 чел.
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
123 отзыва
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы
Начало: Г. Кисловодск
«Узкая тропинка проведет нас вглубь гранитного каньона к водопадам Жемчужный, Секретный, Чертова мельница, Большой и Малый Медовые»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 340 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт и урочище Джилы-Су за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
158 отзывов
Плато Бермамыт и Джилы-Су: высокогорные приключения за один день
Погрузитесь в мир высокогорных пейзажей и легендарных мест Кавказа. Экскурсия на внедорожнике подарит незабываемые впечатления и фото
«Посетите четыре красивейших водопада — Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су, Эмир — и увидите долину замков»
Завтра в 09:00
9 июня в 06:00
23 200 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: джип-тур в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия Джилы-Су: термальные источники и водопады в Кисловодске
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по курортной местности Джилы-Су на северной стороне Эльбруса. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Полюбуетесь реками, водопадами, ущельями и скалами»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Покорить плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
39 отзывов
Покорить плато Бермамыт: вид на Эльбрус и Медовые водопады
Отправляемся в сердце Северного Кавказа к каменным великанам и панорамам Эльбруса. Восхититесь ландшафтами Приэльбрусья и откройте легенды этих мест
Начало: От места вашего проживания
«Дополнительные расходы (по желанию): посещение Медовых водопадов (100 руб»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска
Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников
Начало: По договоренности
«А также заглянем в таинственные ущелья и полюбуемся тремя великолепными водопадами: Эмир, Султан и Каракая-Су»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
14 000 за всё до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
В гости к сусликам Джилы-Су: водопад Султан и Эльбрус в одной поездке
Приглашаем на уникальную экскурсию к сусликам Джилы-Су, где вы не только увидите водопад Султан, но и насладитесь видами Эльбруса
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
40 отзывов
Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья
Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите расположенное на высоте 2100 метров плато Шаджатмаз, раскроете тайны древних ущелий Хасаут и Харбас и впечатлитесь силой и красотой горных водопадов Каракая-су, Эмир и Султан»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
43 отзыва
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска
Погрузитесь в мир загадок и красоты Джилы-су, где каждый шаг открывает новые тайны и незабываемые виды
Начало: У места вашего проживания
«Полюбуетесь Эльбрусом с плато Шатджатмаз и встретитесь с горными водопадами Султан, Эмир, Тузлук-шапа и Кара-кая-су, которые завершают неземные пейзажи Джилы-су»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
13 000 за всё до 7 чел.
К истокам нарзана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Путешествие К истокам нарзана: от водопада до заброшенного замка в Кисловодске
Вас ждет не только восхитительная природа и дикая красота Долины нарзанов, но и увлекательные истории о горном народе и целебных источниках
Начало: Кисловодск
«Спускаясь в ущелье, вы заглянете к небольшому, но живописному водопаду: умоетесь, сделаете кадры этого места и услышите легенду о любви — о несчастной, конечно же»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде: Березовое и Аликоновское ущелья
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
«Маршрут составлен таким образом, чтобы вы успели полюбоваться разными ландшафтами в окрестностях Кисловодска — холмами и горными равнинами, речушками и водопадами»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 3 500 за человека
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«А еще мы доберемся до трех водопадов, чьи воды вытекают из ледников Эльбруса: 40-метрового мощного Султана, Эмира и Каракая-Су»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
«Домбайский вальс»: увидеть и влюбиться
Раскрыть все грани древнего региона и поразиться гармонии его нерукотворных красот с бурной историей
Начало: У вашего отеля
«А на лесной тропе к красивому водопаду Шумка — россыпи огромных валунов, обросших мхом, и стволы сосен в два обхвата… Это Домбай»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Путешествие к загадочному Джилы-Су
Водопады, нарзанные источники, виды Эльбруса и парящие скалы под аккомпанемент из легенд
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
«Дорога к водопаду — отдельное приключение»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Весь Кисловодск, окрестности и Медовые водопады за 1 день
Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года
Начало: В раойне музея «Крепость»
«На сказочных Медовых водопадах я расскажу о происхождении названия каждого из них»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Волшебные окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Волшебные окрестности Кисловодска
Медовые водопады, Кольцо-гора, скалы, ущелья и средневековый замок на авто-пешеходной экскурсии
«Медовые водопады — я поделюсь новейшей историей туристического комплекса, окружающего водопады, и познакомлю вас с местным шашлычником Мишей»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Cквозь облака - к заповедному Джилы-Су
Эффектные водопады, скалы «Аватары», нарзанные источники и увлекательные истории края
Начало: В вашем отеле в Кисловодске
«Путь через облака приведет к водопадам, причудливым скалам «Аватары» и чистейшим голубым горным рекам»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Из аэропорта в Кисловодск: трансфер с обзорной экскурсией
Удобно и быстро добраться до города и по пути познакомиться с его яркими достопримечательностями
«Медовые водопады — наша следующая цель»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение в культуру и природу
Погрузитесь в мир красоты и истории Кисловодска, открывая для себя его архитектуру, природу и традиции в одной экскурсии
Начало: По договоренности
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 12 900 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Золотое кольцо Кисловодска
Открыть новый туристический бренд КМВ: поездка по самым знаковым достопримечательностям региона
Начало: По месту вашего проживания
«Медовые водопады — сразу пять живописных водных каскадов»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Активный день в окрестностях Кисловодска: страусиное подворье, зиплайн, Медовые водопады
Подарить себе ворох эмоций и воспоминаний
Начало: В районе парка
«Любители острых ощущений пощекочут себе нервы на самом длинном зиплайне в России (1050м) над Аликоновским ущельем и Медовыми водопадами»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Путешествие к Софийским водопадам Архыза
Побывать в одном из красивейших мест Кавказа и узнать об обычаях народов Карачаево-Черкесии
«Во второй части путешествия вас ждет трекинг к самым высоким водопадам Архыза»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
20 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
75 отзывов
Джилы-Су - путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
Начало: От места вашего проживания
«Вы увидите четыре горных водопада: Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су и Эмир»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
8 отзывов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Кисловодска в мини-группе
Увидеть лучшие панорамы Кавказа с высокогорного плато
Начало: Кисловодск
«По согласованию с группой мы сможем дополнительно посетить Медовые водопады, гору Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище и карстовые пещеры Гришкиной балки»
Расписание: в будние дни в 07:00, 07:15, 14:45 и 15:00, в субботу и воскресенье в 07:00, 07:15, 14:40 и 15:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
48003 600 за человека
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
162 отзыва
Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«А также оцените мощь и величие водопадов Каракая-су, Султан и Кызыл-кол, увидите небесные скалы «Аватары» и полюбуетесь горой Тузлук»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 500 за человека
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
9 отзывов
Плато Бермамыт при свете дня или на закате - в мини-группе
Оценить чудеса природы днём или поймать момент и насладиться горными видами при заходе солнца
Начало: От места вашего проживания в Кисловодске
«➕ При желании всех участников можем добавить в программу Долину Нарзанов, Медовые водопады или смотровую площадку на горе Шапка с видом на Эшкаконское водохранилище»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 200 за человека
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
«Затем мы отвезём вас к водопадам, что расположены неподалёку от фермы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
120007 200 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
45 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
«Чегемские водопады, спадающие с одной из стен ущелья»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: По договоренности
«Величественные водопады и лучшие виды на Эльбрус»
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 13 000 за всё до 6 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
4 отзыва
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
«Тройной каскад водопадов — Султан, Каракая-Су и Эмир»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 200 за человека
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Популярное предложение
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
«По пути остановимся у Чегемских водопадов: Малого, Большого и Главного»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
8 000 за человека
Манящий Эльбрус из Кисловодска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Манящий Эльбрус из Кисловодска
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: В Кисловодске у колоннады
«На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов и посетим места съёмки фильма «Земля Санникова»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1775015 975 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
    Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд! Мы с мужем впервые в Ставропольском крае и решили, что нужно
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    брать экскурсии) Выбрали Анастасию и не разу не пожалели! Маршрут очень живописный, красота Кавказа завораживает 😍 В долине нарзанов мы пили самый вкусный нарзан в своей жизни))) Автомобиль на котором мы ехали супер комфортабельный 👍 Отдельно хочется поблагодарить гида Абрека - это лучший гид, который нам встречался! Рассказал интересные факты о Карачаево-Черкесской республике, шутил, поддерживал беседу, отвечал на вопросы, не торопил)) С экскурсии мы приехали с бешеными эмоциями от таких красот и поддержки от нашего гида 😄 Так же Абрек нам помогал с фото и видео съемке 😎 P.S: видео и фото получились просто 🔥 Спасибо большое за ваш труд! Благодаря вам наш отдых прошел замечательно ❤️ Обязательно вернемся к вам и за экскурсиями только к Анастасии ☺️

    Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!Очень хочется отблагодарить Анастасию и ее команду за их труд!
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Кисловодска)
    Потрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видами У нашей группы был гид Сергей - прекрасный водитель (что особенно важно на сложных горных дорогах) и рассказчик Спасибо!
    Потрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видамиПотрясающая экскурсия! Насыщенная, интересная, с завораживающими видами
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Путешествовали с гидом Антоном. Замечательно провели время. Много интересных историй, юмора, полезных советов и отличная организация маршрута. Не торопит, есть возможность насладиться видами и сделать много фото. Настоятельно рекомендую.
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Замечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла с комфортом, никаких неудобств я
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    не испытала, дорога не экстремальная. Были остановки в нескольких точках, где было более чем достаточно времени на то, чтобы насладиться видами и сделать фото. Пейзажи просто потрясающие! В конечном пункте выпили кофе, наблюдая, как солнце уходит за горный хребет (можно снимать таймлапс))

    Замечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла сЗамечательная экскурсия, на которой определенно стоит побывать тем, кто приезжает на КМВ! Сама поездка прошла с
  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
    Все отлично водитель гид Сергей с юмором было весело и познавательно
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су
    Рашид — суперский гид, водитель и проводник в горы из команды Андрея. Нам очень понравилось и было очень комфортно, отдельно лайк за музыку! 💙
  • А
    Александр
    6 июня 2024
    Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Кисловодска
    В первую очередь - хочу сказать еще раз огромное спасибо нашему гиду - Сергею! Замечательный водитель и гид! Все расскажет,
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    покажет, остановится в красивых местах для вашего фотоальбома. Экскурсия подобрана удобно и интересно. Локации - супер! Самое главное - полетайте на параплане - это такой кайф! Я целоноправленно ехал туда, а двое ребят с группы услышав про это - тоже захотели поехать. Не пожалейте денег - это того стоит. Вы полетаете с инструктором - вам все подробно перед полетом расскажут. Мы летали на парадроме - Флай Чегем. Там и локации красивые, и люди любят свою работу. Также, хочется поблагодарить - Семена. Помог решить вопросы, если они возникали. Да и в принципе - за такую экскурсию! Если есть сомнения - не сомневайтесь, а берите - не пожалеете! Кстати, на парадроме есть еще суслики. Желательно, захватите с собой фрукты и морковку, чтобы их покормить) Прикладываю фото с поездки и с полета на параплане) Очень жаль, что нельзя прикрепить видео из полета.

  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Гид Александр, БОМБА!!!!!
    Гид Александр, БОМБА!!!!!
  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
    Огромное спасибо нашему гиду Михаилу Александровичу за поездку по Осетии. Это лучшая экскурсия. Михаил выкладывется на все 200%. Мы действительно были
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    твоей семьёй на эти часы. Если хотите экскурсию, а не поездку на такси, то ищите этого гида! Человек владеет огромным количеством информации, слушаешь с открытым ртом, и очень сожалеешь, что в твоей головушке недостаточно гигабайт, чтобы запомнить хоть малость сказанного. Ещё раз спасибо!

  • П
    Павел
    6 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!
    Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
  2. Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
  3. Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
  4. Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
  5. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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