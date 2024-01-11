Новогодние праздники – это прекрасное время для поездки на Эльбрус, ледяные водопады и расслабляющих отдых в горячих источниках! Путешествуя с нами, вы ощутите на себе радушие народов Кавказа, познакомитесь с их самобытной культурой. Отдохните душой и телом, оставив все переживания в уходящем году!

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Отправимся на конную прогулку по живописным горным склонам

Только представьте, как будет приятно расслабить свое тело в этой лечебной и теплой воде

Отдохнем и повеселимся на праздничном банкете с национальными блюдами и танцами

Новый год в Кавказском ресторане

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды, к 19:00ч будем на месте.

Экскурсия в г. Кисловодск с посещением: Аллеи курортного парка и Нарзанной галереи (дегустация нарзана бесплатно).

Катание на самом длинном зиплайне в России (доп. плата, по желанию).

Конная прогулка по горным склонам (доп. плата, по желанию) .

Возвращение в отель ориентировочно к 19:00.

Экскурсия на Голубое озеро – второе в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9,30С) и никогда не замерзает.

К 18:00 возвращение в отель.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы, Эльбрус (доп. плата, по желанию).

Экскурсия в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика) с посещением поляны Азау и Баксанского ущелья.

К 19:00 возвращение в отель.

Возвращение в отель к 18:00.

Экскурсия по Железноводску с посещением курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.

Подъем на канатке на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск (при хорошей погоде, доп. плата, по желанию).

Экскурсия по г. Пятигорску с посещение основных достопримечательностей: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли М. Ю. Лермонтова.

Размещение в бизнес-отеле «МАСК» 4* г. Пятигорск Иноземцево Промышленный пер. 5 или в отеле «Минерал»3* г. Минеральные Воды ул. Ставропольская 30.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Маск» в Пятигорске в номерах со всеми удобствами, отеле «Минерал» 3* г. Минеральные Воды в номерах со всеми удобствами.

Практика подселения есть, но не гарантируем подселение.

«Минерал» 3*

В данном отеле у нас забронированы номера категории Стандарт DBL и Полулюкс. Других номеров в отеле нет. В Полулюксе возможно размещение до 4 человек (двуспальная кровать и диван):

Дата Стоимость тура при двухместном размещении До 01.12.2023 38000 С 01.12.2023 40000

Доплата за одноместное размещение в отеле «Минерал» 3* – 8 000 руб. за весь период тура..

«МАСК» 4*

В данном отеле у нас забронированы номера категории Стандарт DBL, Стандарт TWIN и Семейный люкс (две двуспальные кровати):

Дата Стоимость тура при двухместном размещении До 01.12.2023 46000 С 01.12.2023 48000

Доплата за одноместное размещение в отеле «МАСК» 4* – 15 000 руб. за весь период тура.

В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.

Детям до 12 лет скидка 10%.