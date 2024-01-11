Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски

Групповой тур в Кисловодске
4.7
3 отзыва
Новогодние праздники – это прекрасное время для поездки на Эльбрус, ледяные водопады и расслабляющих отдых в горячих источниках! Путешествуя с нами, вы ощутите на себе радушие народов Кавказа, познакомитесь с их самобытной культурой. Отдохните душой и телом, оставив все переживания в уходящем году!
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Новый год в Кавказском ресторане
Новый год в Кавказском ресторане
Отдохнем и повеселимся на праздничном банкете с национальными блюдами и танцами
Термальный источник
Термальный источник
Только представьте, как будет приятно расслабить свое тело в этой лечебной и теплой воде
Вдохновляющие виды с нового ракурса
Вдохновляющие виды с нового ракурса
Отправимся на конную прогулку по живописным горным склонам

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пятигорск. Свободный день

Встреча туристов, групповой трансфер аэропорт/ ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

Размещение в бизнес-отеле «МАСК» 4* г. Пятигорск Иноземцево Промышленный пер. 5 или в отеле «Минерал»3* г. Минеральные Воды ул. Ставропольская 30.

Свободное время.

Прибытие в Пятигорск. Свободный деньПрибытие в Пятигорск. Свободный деньПрибытие в Пятигорск. Свободный деньПрибытие в Пятигорск. Свободный день
2 день

Последний день декабря. Пятигорск - Машук - Железноводск

Завтрак.

09:00 Выезд из отеля.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещение основных достопримечательностей: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли М. Ю. Лермонтова.

Подъем на канатке на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск (при хорошей погоде, доп. плата, по желанию).

Экскурсия по Железноводску с посещением курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.

Возвращение в отель к 18:00.

Свободное время.

22:00 – 04:00 Новогодний банкет.

Последний день декабря. Пятигорск - Машук - ЖелезноводскПоследний день декабря. Пятигорск - Машук - ЖелезноводскПоследний день декабря. Пятигорск - Машук - ЖелезноводскПоследний день декабря. Пятигорск - Машук - ЖелезноводскПоследний день декабря. Пятигорск - Машук - ЖелезноводскПоследний день декабря. Пятигорск - Машук - Железноводск
3 день

Поездка в Кабардино-Балкарию. Чегемские водопады - Горячий источник

Завтрак.

10:30 Выезд из гостиницы.

Экскурсия на Чегемские водопады (Кабардино-Балкарская республика).

Посещение ванн термального источника «Гедуко».

К 19:00 возвращение в отель.

Свободное время.

Поездка в Кабардино-Балкарию. Чегемские водопады - Горячий источникПоездка в Кабардино-Балкарию. Чегемские водопады - Горячий источникПоездка в Кабардино-Балкарию. Чегемские водопады - Горячий источникПоездка в Кабардино-Балкарию. Чегемские водопады - Горячий источник
4 день

Посещение Приэльбрусья. Баксанское ущелье - Эльбрус

Завтрак.

08:30 Выезд из гостиницы.

Экскурсия в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика) с посещением поляны Азау и Баксанского ущелья.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы, Эльбрус (доп. плата, по желанию).

Посещение поляны Нарзанов.

К 18:00 возвращение в отель.

Свободное время.

Посещение Приэльбрусья. Баксанское ущелье - ЭльбрусПосещение Приэльбрусья. Баксанское ущелье - ЭльбрусПосещение Приэльбрусья. Баксанское ущелье - ЭльбрусПосещение Приэльбрусья. Баксанское ущелье - Эльбрус
5 день

Голубое озеро - замок Шато-Эркен

Завтрак.

08:00 Выезд на экскурсию.

Экскурсия на Голубое озеро – второе в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9,30С) и никогда не замерзает.

Экскурсия в Верхнюю Балкарию.

Высокие горы, красивая природа и старинные родовые башни.

Экскурсия к замку Шато-Эркен.

Возвращение в отель ориентировочно к 19:00.

Голубое озеро - замок Шато-ЭркенГолубое озеро - замок Шато-ЭркенГолубое озеро - замок Шато-ЭркенГолубое озеро - замок Шато-Эркен
6 день

В гостях у Кисловодска. Медовые водопады - конная прогулка - катание на зиплайне

Завтрак, освобождение номеров.

08:30 Выезд из гостиницы.

Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).

Гора кольцо, Чайный домик (с дегустацией чая, варенья бесплатно).

Конная прогулка по горным склонам (доп. плата, по желанию).

Катание на самом длинном зиплайне в России (доп. плата, по желанию).

Экскурсия в г. Кисловодск с посещением: Аллеи курортного парка и Нарзанной галереи (дегустация нарзана бесплатно).

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды, к 19:00ч будем на месте.

В гостях у Кисловодска. Медовые водопады - конная прогулка - катание на зиплайнеВ гостях у Кисловодска. Медовые водопады - конная прогулка - катание на зиплайнеВ гостях у Кисловодска. Медовые водопады - конная прогулка - катание на зиплайнеВ гостях у Кисловодска. Медовые водопады - конная прогулка - катание на зиплайнеВ гостях у Кисловодска. Медовые водопады - конная прогулка - катание на зиплайнеВ гостях у Кисловодска. Медовые водопады - конная прогулка - катание на зиплайне

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Маск» в Пятигорске в номерах со всеми удобствами, отеле «Минерал» 3* г. Минеральные Воды в номерах со всеми удобствами.

Практика подселения есть, но не гарантируем подселение.

«Минерал» 3*

В данном отеле у нас забронированы номера категории Стандарт DBL и Полулюкс. Других номеров в отеле нет. В Полулюксе возможно размещение до 4 человек (двуспальная кровать и диван):

Дата Стоимость тура при двухместном размещении
До 01.12.202338000
С 01.12.202340000

Доплата за одноместное размещение в отеле «Минерал» 3* – 8 000 руб. за весь период тура..

«МАСК» 4*

В данном отеле у нас забронированы номера категории Стандарт DBL, Стандарт TWIN и Семейный люкс (две двуспальные кровати):

Дата Стоимость тура при двухместном размещении
До 01.12.202346000
С 01.12.202348000

Доплата за одноместное размещение в отеле «МАСК» 4* – 15 000 руб. за весь период тура.

В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.

Детям до 12 лет скидка 10%.

Варианты проживания

«Маск» 4

5 ночей

В каждом номере есть кондиционер, фен, место для работы, телевизор и холодильник. Просторный номер в лаконичном дизайне позволит расслабиться даже после длинного и насыщенного дня.

Гостиница находится в торговой части города, на пересечении основных дорог. У вас не возникнет трудностей в поиске мест для покупки памятных сувениров.

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«Минерал» 3

5 ночей

Отель Минерал расположен в самом центре города, напротив автобусной остановки «Рынок».

Фонд представлен в категории двухместный, полулюкс и люкс, а также номер для людей с ограниченными возможностями. Оснащены двуспальными кроватями, мягкими диванами, телевизорами и шкафами-купе. Собственная душевая комната снабжена тропическим душем и раковиной.

Недалеко от объекта продуктовые магазины, сети быстрого питания, рестораны и кафе.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в номерах со всеми удобствами
  • Трансфер в рамках тура
  • Питание (завтраки)
  • Экскурсионная программа
  • Билеты на термальные источники «Гедуко»
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Новогодний банкет - 6 500 руб. с человека (по желанию, стоимость ориентировочная)
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение
  • Подъемы на канатной дороге
  • Зиплайн
  • Страховка (по желанию)
  • Конная прогулка - 350 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • удобная одежда и обувь по погоде;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • средства личной гигиены;
  • аптечка;
  • праздничный наряд для новогоднего ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
  • телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.;
  • купальные принадлежности для посещения термальных источников;
  • личные вещи (предпочтение можно отдать удобной одежде).
На каком транспорте будем передвигаться?

Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.

Нужен ли загранпаспорт?

Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, куда мы заезжаем, входят в состав РФ. Для въезда на территории республик заграничный паспорт не нужен.

Я еду один/одна. Я могу забронировать номер с подселением?

В гостиницах есть 2-х/3-х местные номера. Вы можете выкупить номер целиком или подселиться к кому-то, если среди наших туристов окажется еще кто-то, кто захочет забронировать номер с подселением.

Если не успеваю на трансфер, что делать?

Если турист опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.

Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные. Ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.

Как организован трансфер в первый день?

По программе тура первый день свободный. Мы не ограничиваем туристов временем прибытия. Групповой трансфер, скорее всего, будет организован дважды или трижды, исходя из времени прибытия всех туристов.

В прошлом году туристов встречали в первой половине дня, в обед и вечером. Также туристы могут самостоятельно добраться до отеля, воспользовавшись такси.

От Минеральных Вод до отеля ориентировочно полчаса ехать.

Где будет проводиться новогодний банкет и какой точный прайс?

Пока нет точного места проведения и стоимости. Рестораны и банкетные залы еще не опубликовали новогодний прайс.

Ориентируемся на прошлый год, когда стоимость банкета была 6500р. Банкет проводили в банкетном зале «МАСК».

Посещение банкета по желанию.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
11 янв 2024
Насыщенный, интересный тур! Большое спасибо гиду Виктору и водителю Анатолию за дружескую, непринуждённую атмосферу во время всего тура. И большое спасибо представителю турфирмы Давиду за теплое кавказское гостеприимство во время празднования Нового года!
А
11 янв 2024
Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.
Л
8 ноя 2023
Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.
Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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