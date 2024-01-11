дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Пятигорск. Свободный день
Встреча туристов, групповой трансфер аэропорт/ ж/д вокзал г. Минеральные Воды.
Размещение в бизнес-отеле «МАСК» 4* г. Пятигорск Иноземцево Промышленный пер. 5 или в отеле «Минерал»3* г. Минеральные Воды ул. Ставропольская 30.
Свободное время.
Последний день декабря. Пятигорск - Машук - Железноводск
Завтрак.
09:00 Выезд из отеля.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещение основных достопримечательностей: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», место дуэли М. Ю. Лермонтова.
Подъем на канатке на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск (при хорошей погоде, доп. плата, по желанию).
Экскурсия по Железноводску с посещением курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.
Возвращение в отель к 18:00.
Свободное время.
22:00 – 04:00 Новогодний банкет.
Поездка в Кабардино-Балкарию. Чегемские водопады - Горячий источник
Завтрак.
10:30 Выезд из гостиницы.
Экскурсия на Чегемские водопады (Кабардино-Балкарская республика).
Посещение ванн термального источника «Гедуко».
К 19:00 возвращение в отель.
Свободное время.
Посещение Приэльбрусья. Баксанское ущелье - Эльбрус
Завтрак.
08:30 Выезд из гостиницы.
Экскурсия в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика) с посещением поляны Азау и Баксанского ущелья.
Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы, Эльбрус (доп. плата, по желанию).
Посещение поляны Нарзанов.
К 18:00 возвращение в отель.
Свободное время.
Голубое озеро - замок Шато-Эркен
Завтрак.
08:00 Выезд на экскурсию.
Экскурсия на Голубое озеро – второе в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9,30С) и никогда не замерзает.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию.
Высокие горы, красивая природа и старинные родовые башни.
Экскурсия к замку Шато-Эркен.
Возвращение в отель ориентировочно к 19:00.
В гостях у Кисловодска. Медовые водопады - конная прогулка - катание на зиплайне
Завтрак, освобождение номеров.
08:30 Выезд из гостиницы.
Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика).
Гора кольцо, Чайный домик (с дегустацией чая, варенья бесплатно).
Конная прогулка по горным склонам (доп. плата, по желанию).
Катание на самом длинном зиплайне в России (доп. плата, по желанию).
Экскурсия в г. Кисловодск с посещением: Аллеи курортного парка и Нарзанной галереи (дегустация нарзана бесплатно).
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды, к 19:00ч будем на месте.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Маск» в Пятигорске в номерах со всеми удобствами, отеле «Минерал» 3* г. Минеральные Воды в номерах со всеми удобствами.
Практика подселения есть, но не гарантируем подселение.
«Минерал» 3*
В данном отеле у нас забронированы номера категории Стандарт DBL и Полулюкс. Других номеров в отеле нет. В Полулюксе возможно размещение до 4 человек (двуспальная кровать и диван):
|Дата
|Стоимость тура при двухместном размещении
|До 01.12.2023
|38000
|С 01.12.2023
|40000
Доплата за одноместное размещение в отеле «Минерал» 3* – 8 000 руб. за весь период тура..
«МАСК» 4*
В данном отеле у нас забронированы номера категории Стандарт DBL, Стандарт TWIN и Семейный люкс (две двуспальные кровати):
|Дата
|Стоимость тура при двухместном размещении
|До 01.12.2023
|46000
|С 01.12.2023
|48000
Доплата за одноместное размещение в отеле «МАСК» 4* – 15 000 руб. за весь период тура.
В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.
Детям до 12 лет скидка 10%.
Варианты проживания
«Маск» 4
В каждом номере есть кондиционер, фен, место для работы, телевизор и холодильник. Просторный номер в лаконичном дизайне позволит расслабиться даже после длинного и насыщенного дня.
Гостиница находится в торговой части города, на пересечении основных дорог. У вас не возникнет трудностей в поиске мест для покупки памятных сувениров.
«Минерал» 3
Отель Минерал расположен в самом центре города, напротив автобусной остановки «Рынок».
Фонд представлен в категории двухместный, полулюкс и люкс, а также номер для людей с ограниченными возможностями. Оснащены двуспальными кроватями, мягкими диванами, телевизорами и шкафами-купе. Собственная душевая комната снабжена тропическим душем и раковиной.
Недалеко от объекта продуктовые магазины, сети быстрого питания, рестораны и кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в номерах со всеми удобствами
- Трансфер в рамках тура
- Питание (завтраки)
- Экскурсионная программа
- Билеты на термальные источники «Гедуко»
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Новогодний банкет - 6 500 руб. с человека (по желанию, стоимость ориентировочная)
- Обеды и ужины
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Одноместное размещение
- Подъемы на канатной дороге
- Зиплайн
- Страховка (по желанию)
- Конная прогулка - 350 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- удобная одежда и обувь по погоде;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- средства личной гигиены;
- аптечка;
- праздничный наряд для новогоднего ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
- телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.;
- купальные принадлежности для посещения термальных источников;
- личные вещи (предпочтение можно отдать удобной одежде).
На каком транспорте будем передвигаться?
Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
Нужен ли загранпаспорт?
Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, куда мы заезжаем, входят в состав РФ. Для въезда на территории республик заграничный паспорт не нужен.
Я еду один/одна. Я могу забронировать номер с подселением?
В гостиницах есть 2-х/3-х местные номера. Вы можете выкупить номер целиком или подселиться к кому-то, если среди наших туристов окажется еще кто-то, кто захочет забронировать номер с подселением.
Если не успеваю на трансфер, что делать?
Если турист опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.
Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные. Ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.
Как организован трансфер в первый день?
По программе тура первый день свободный. Мы не ограничиваем туристов временем прибытия. Групповой трансфер, скорее всего, будет организован дважды или трижды, исходя из времени прибытия всех туристов.
В прошлом году туристов встречали в первой половине дня, в обед и вечером. Также туристы могут самостоятельно добраться до отеля, воспользовавшись такси.
От Минеральных Вод до отеля ориентировочно полчаса ехать.
Где будет проводиться новогодний банкет и какой точный прайс?
Пока нет точного места проведения и стоимости. Рестораны и банкетные залы еще не опубликовали новогодний прайс.
Ориентируемся на прошлый год, когда стоимость банкета была 6500р. Банкет проводили в банкетном зале «МАСК».
Посещение банкета по желанию.