Туры на новогодние праздники 2024 в Кисловодске

Найдено 5 туров в категории «Новогодние туры 2024» в Кисловодске, цены от 15 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
«Отдохнуть от городской суеты и встретить Новый год на Кавказе — подарок, который вы можете подарить себе и своим близким в нашем экскурсионном туре»
29 дек в 10:00
от 28 200 за человека
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200 за человека
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Новогодние праздники – это прекрасное время для поездки на Эльбрус, ледяные водопады и расслабляющих отдых в горячих источниках»
28 дек в 10:00
от 40 000 за человека
Новогодний weekend на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний weekend на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Проведите новогодние выходные интересно и весело в живописных регионах Кавказа: Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии»
5 янв в 10:00
от 27 000 за человека
Рождество на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Как чудесно встретить Рождество в окружении гор»
4 янв в 10:00
от 35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • Н
    Никита
    21 мая 2024
    Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
    Все тип топ)
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • Т
    Та
    16 мая 2024
    Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
    С "Большой Страной" отдыхаем уже не в первый раз, это всегда хорошо организованные туры, начиная с оформления, заканчивая самой поездкой.
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    Все четко, никаких проблем, а если они и возникают, то решаются тут же!!!! Спасибо вашей команде! Успехов, процветания и Благополучия! Мы обязательно у вам вернёмся!!!!

  • А
    Акулов
    11 января 2024
    Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
    Насыщенный, интересный тур! Большое спасибо гиду Виктору и водителю Анатолию за дружескую, непринуждённую атмосферу во время всего тура. И большое спасибо представителю турфирмы Давиду за теплое кавказское гостеприимство во время празднования Нового года!
  • А
    Акулов
    11 января 2024
    Новогодний weekend на Кавказе
    Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.
  • Л
    Лариса
    8 ноября 2023
    Новогодний weekend на Кавказе
    Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.
    Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор
  • Д
    Дарья
    17 октября 2023
    Новогодний weekend на Кавказе
    Огромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). Отдельное спасибо гидам Николаю и
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    Сергею, ваша поддержка была местами очень необходима, и вы со своей задачей справились отлично. До встречи в новых путешествиях. Компании развития и процветания!

    Огромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). Отдельное
  • Ю
    Юлия
    16 августа 2023
    Новогодняя сказка в Домбае
    Наш гид был Вадим, он молодец подстраивался под нас. Всегда ждал и слушал кто что хочет. Интересно и много рассказывал
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    интересных фактов. Отдельное спасибо нашему водителю Мурату. Прекрасный водитель, чуткий. Водит отлично. Его селили в плохом отеле и не кормили, из -за чего он был в дороге довольно уставший. Сам тур конечно очень крутой, видя все красоты, захватывает очень дух. Хочется вернуться еще и не раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Новогодние туры 2024»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
  2. Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
  3. Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
  4. Новогодний weekend на Кавказе
  5. Рождество на Кавказе
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 5 авторских туров от 15 200 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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