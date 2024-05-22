А Анастасия Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!

Н Никита Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски Все тип топ)

О Ольга Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные Все было организовано отлично!

А Анна Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.

Т Та Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски читать дальше Все четко, никаких проблем, а если они и возникают, то решаются тут же!!!! Спасибо вашей команде! Успехов, процветания и Благополучия! Мы обязательно у вам вернёмся!!!! С "Большой Страной" отдыхаем уже не в первый раз, это всегда хорошо организованные туры, начиная с оформления, заканчивая самой поездкой.

А Акулов Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски Насыщенный, интересный тур! Большое спасибо гиду Виктору и водителю Анатолию за дружескую, непринуждённую атмосферу во время всего тура. И большое спасибо представителю турфирмы Давиду за теплое кавказское гостеприимство во время празднования Нового года!

А Акулов Новогодний weekend на Кавказе Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.

Л Лариса Новогодний weekend на Кавказе Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.

Д Дарья Новогодний weekend на Кавказе читать дальше Сергею, ваша поддержка была местами очень необходима, и вы со своей задачей справились отлично. До встречи в новых путешествиях. Компании развития и процветания! Огромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). Отдельное спасибо гидам Николаю и