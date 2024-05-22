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Авторский тур
5 дней
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
Начало: г. Пятигорск
«Отдохнуть от городской суеты и встретить Новый год на Кавказе — подарок, который вы можете подарить себе и своим близким в нашем экскурсионном туре»
29 дек в 10:00
от 28 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Новогодние праздники – это прекрасное время для поездки на Эльбрус, ледяные водопады и расслабляющих отдых в горячих источниках»
28 дек в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодний weekend на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Проведите новогодние выходные интересно и весело в живописных регионах Кавказа: Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии»
5 янв в 10:00
от 27 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество на Кавказе
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Как чудесно встретить Рождество в окружении гор»
4 янв в 10:00
от 35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ННикита21 мая 2024Все тип топ)
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ТТа16 мая 2024С "Большой Страной" отдыхаем уже не в первый раз, это всегда хорошо организованные туры, начиная с оформления, заканчивая самой поездкой.
- ААкулов11 января 2024Насыщенный, интересный тур! Большое спасибо гиду Виктору и водителю Анатолию за дружескую, непринуждённую атмосферу во время всего тура. И большое спасибо представителю турфирмы Давиду за теплое кавказское гостеприимство во время празднования Нового года!
- ААкулов11 января 2024Организатор данной поездки принимающая сторона. Спасибо им большое за отличную организацию тура.
- ЛЛариса8 ноября 2023Все по расписанию, организовано. Только вот автобус с небольшими окнами, обзор очень маленький. С сидения у прохода совсем никудышный обзор.
- ДДарья17 октября 2023Огромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). Отдельное спасибо гидам Николаю и
- ЮЮлия16 августа 2023Новогодняя сказка в ДомбаеНаш гид был Вадим, он молодец подстраивался под нас. Всегда ждал и слушал кто что хочет. Интересно и много рассказывал
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Новогодние 2024»
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Сейчас в Кисловодске в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 5 авторских туров от 15 200 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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