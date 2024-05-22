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гиду - Абдурахману! Настоящий профессионал, альпинист, горный инструктор, спасатель, водитель, приятный собеседник с энциклопедическими знаниями, влюблённый в свой край рассказчик! Абдурахман раскрыл перед нами Северный Кавказ, людей, живущих на этой земле их историю, культуру, легенды, красивейшие места, горы, долины, водопады, озёра. Имена и истории великих сынов Кавказа возникали перед нами один за другим яркими и объемными образами! Со всеми непредвиденными ситуациями, которые неизбежно случаются в пути, Абдурахман справлялся успешно, спокойно и легко, оберегая нас от лишних хлопот отвлекающих от приятного отдыха. Благодаря четкой организации нам даже удалось посмотреть Военно Сухумскую дорогу, озеро Туманлы-кёль, перевал Гум-Баши. Спасибо тебе огромное, Абдурахман!