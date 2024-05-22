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Авторский тур
8 дней
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
«Виды туризма: авто-экскурсии, джиппинг, треккинг, ночевки в палатках»
23 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 105 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Начало: г. Минеральные Воды
«Кабардино-Балкария, Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия — межрегиональный активный джип-тур по Северному Кавказу»
16 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 116 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«За 2 дня проедем по урочищу Джилы-Су и увидим причудливые скалы Аватары — будто с планеты Пандора, на внедорожнике доберёмся даже до самых труднодоступных мест плато Бермамыт и полюбуемся Эльбрусом»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ТТатьяна20 июня 2023Поездка прошла чудесно!! Я в большом восторге. В ближайшее время обязательно оставлю отзыв и поделюсь самыми яркими фото. Спасибо огромное вашему сервису, нареканий нет. Буду рекомендовать "Большую Страну" своим друзьям. Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ ОТ КАВКАЗА!! 🙂👏👌👍💋
- ММарина9 июля 2022С 29. 06 по 04.07 были в туре. Очень понравился сам тур, знакомство с природой Кавказа. Ежедневные экскурсии, комфортные условия проживания и передвижения. Вернулись из тура полны незабываемых впечатлений.
- ВВладимир14 июня 2022Природа прекрасная, и маршрут, с точки зрения впечатлений, составлен хорошо: эмоции от окружающих красот действительно идут по нарастающей от спокойного
- ЮЮлия16 августа 2021Очень понравилось! Огромнейшее спасибо нашему гиду - Абдурахману! Настоящий профессионал, альпинист, горный инструктор, спасатель, водитель, приятный собеседник с энциклопедическими знаниями,
- ЮЮлия11 августа 2021Наш экстремальный джип тур по Северному Кавказу с «Большой страной» проходил с 31.07 по 07.08.2021. Очень понравилось! Огромнейшее спасибо нашему
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Джиппинг»
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