Покататься на джипах в Кисловодске

Найдено 6 туров в категории «Джиппинг» в Кисловодске, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
«Виды туризма: авто-экскурсии, джиппинг, треккинг, ночевки в палатках»
23 июня в 10:00
28 июля в 10:00
от 105 000 за человека
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
Начало: г. Минеральные Воды
«Кабардино-Балкария, Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия — межрегиональный активный джип-тур по Северному Кавказу»
16 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 116 100 за человека
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 400 за человека
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«За 2 дня проедем по урочищу Джилы-Су и увидим причудливые скалы Аватары — будто с планеты Пандора, на внедорожнике доберёмся даже до самых труднодоступных мест плато Бермамыт и полюбуемся Эльбрусом»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
9 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо
  • Т
    Татьяна
    20 июня 2023
    Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    Поездка прошла чудесно!! Я в большом восторге. В ближайшее время обязательно оставлю отзыв и поделюсь самыми яркими фото. Спасибо огромное вашему сервису, нареканий нет. Буду рекомендовать "Большую Страну" своим друзьям. Я В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ ОТ КАВКАЗА!! 🙂👏👌👍💋
  • М
    Марина
    9 июля 2022
    Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
    С 29. 06 по 04.07 были в туре. Очень понравился сам тур, знакомство с природой Кавказа. Ежедневные экскурсии, комфортные условия проживания и передвижения. Вернулись из тура полны незабываемых впечатлений.
  • В
    Владимир
    14 июня 2022
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Природа прекрасная, и маршрут, с точки зрения впечатлений, составлен хорошо: эмоции от окружающих красот действительно идут по нарастающей от спокойного
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    Архыза и яркого Домбая до величественного Эльбруса. Но надо делать поправку на время поездки, т. к. по факту все, что заявлено, можно посмотреть только в июле-августе, а в остальное время погода просто не позволяет этого сделать. Поэтому при продаже этого тура необходима соответствующая оговорка иначе может ждать разочарование.

  • Ю
    Юлия
    16 августа 2021
    Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
    Очень понравилось! Огромнейшее спасибо нашему гиду - Абдурахману! Настоящий профессионал, альпинист, горный инструктор, спасатель, водитель, приятный собеседник с энциклопедическими знаниями,
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    влюблённый в свой край рассказчик! Абдурахман раскрыл перед нами Северный Кавказ, людей, живущих на этой земле их историю, культуру, легенды, красивейшие места, горы, долины, водопады, озёра. Имена и истории великих сынов Кавказа возникали перед нами один за другим яркими и объемными образами! Со всеми непредвиденными ситуациями, которые неизбежно случаются в пути, Абдурахман справлялся успешно, спокойно и легко, оберегая нас от лишних хлопот отвлекающих от приятного отдыха. Благодаря четкой организации нам даже удалось посмотреть Военно Сухумскую дорогу, озеро Туманлы-кёль, перевал Гум-Баши. Спасибо тебе огромное, Абдурахман!

  • Ю
    Юлия
    11 августа 2021
    Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
    Наш экстремальный джип тур по Северному Кавказу с «Большой страной» проходил с 31.07 по 07.08.2021. Очень понравилось! Огромнейшее спасибо нашему
    читать дальше

    гиду - Абдурахману! Настоящий профессионал, альпинист, горный инструктор, спасатель, водитель, приятный собеседник с энциклопедическими знаниями, влюблённый в свой край рассказчик! Абдурахман раскрыл перед нами Северный Кавказ, людей, живущих на этой земле их историю, культуру, легенды, красивейшие места, горы, долины, водопады, озёра. Имена и истории великих сынов Кавказа возникали перед нами один за другим яркими и объемными образами! Со всеми непредвиденными ситуациями, которые неизбежно случаются в пути, Абдурахман справлялся успешно, спокойно и легко, оберегая нас от лишних хлопот отвлекающих от приятного отдыха. Благодаря четкой организации нам даже удалось посмотреть Военно Сухумскую дорогу, озеро Туманлы-кёль, перевал Гум-Баши. Спасибо тебе огромное, Абдурахман!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Джиппинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
  2. Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
  3. Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
  4. 2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Медовые водопады
  5. Кисловодский парк
  6. Приэльбрусье
  7. Джилы-су
  8. Храм Тхаба-Ерды
  9. Голубое озеро
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит тур в Кисловодске в июне 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Джиппинг" можно забронировать 6 авторских туров от 9 900 до 116 100. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Кисловодске на 2024 год по теме «Джиппинг», 9 ⭐ отзывов, цены от 9900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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