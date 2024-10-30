1 день

Приезд в г. Кисловодск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви. Экскурсия по Кисловодску начинается с осмотра Лермонтовской скалы. Далее туристов везут к Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия. Следующим объектом для посещения в экскурсии по Кисловодску является Свято-Никольский собор – главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца. Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям. Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви. Оно расположено в глубокой каменной лощине, которая отличается живописностью и красотой окружающего пейзажа. Это одно из самых популярных экскурсионных мест в окрестностях Кисловодска. Далее туристов отвезут на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный панорамный вид на весь город. И в завершении экскурсии туристы увидят знаменитую Каскадную лестницу и Красные камни.

Возвращение\размещение в отеле г. Кисловодска.

Свободное время.

2 день

Завтрак.

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей - в Приэльбрусье. Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. В программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. Обед на поляне Чегет или поляне Азау (за доп. плату)

Возвращение в отель г. Кисловодска.

Свободное время.

3 день

Завтрак.

Экскурсия в зеленую жемчужину; Кавказских Минеральных Вод - Железноводск и Ессентуки. Гости г. Ессентуки узнают интересные сведения из истории открытия

основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках и увидят самую знаменитую достопримечательность города – грязелечебницу им. Семашко. Железноводск — самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод. За последние годы из обычного

провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня. Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем. Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе дворец Эмира Бухарского, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE-площадь. Возвращение в Кисловодск.

Свободное время.

4 день

Завтрак.

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай. Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м. над уровнем моря. Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м. (за доп. плату).

Обед на домбайской поляне (за доп. плату) - остановка на реке Уллу - Муруджу - одна из самых чистых рек Европы

Возвращение в отель г. Кисловодск.

Свободное время.

5 день

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Экскурсия в г. Пятигорск. Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо-кавказской столицы. В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована. Вас ждет обновленный парк Цветник, посещение дома-музея Лермонтова и подземного озера. Так же в рамкахэкскурсии вы посетите место дуэли Лермонтова и сможете подняться на канатной дороге на гору Машук.

Возвращение в Кисловодск. Отъезд.