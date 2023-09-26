Вояж в созвездие гор Кавказа

Групповой тур в Кисловодске
5
3 отзыва
В данном туре Вы познакомитесь с городами Кавказских Минеральных Вод — Пятигорском и Кисловодском, посмотрите их основные достопримечательности.

Отправитесь на горнолыжный курорт Домбай, по пути посетив Шоанинский и Сентинский храмы, Тебердинский заповедник, переночуете в гостинице на Домбайской поляне с невероятными видами.

Также Вы сможете на канатной дороге подняться на гору Мусса-Ачитара, поляну Азау и высочайшую вершину Европы — Эльбрус.
Вояж в созвездие гор Кавказа
Вояж в созвездие гор Кавказа
Вояж в созвездие гор Кавказа
Ближайшие даты:
5
мая
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
июн
23
июн
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даты

Что вас ожидает:

Горные вершины
Горные вершины
На канатной дороге поднимемся на вершину Мусса-Ачитара, поляну Азау и высочайшую вершину Европы — Эльбрус
Курортные города
Курортные города
Познакомимся с главными достопримечательностями и прогуляемся по паркам Пятигорска и Кисловодска
Невероятные виды
Невероятные виды
Посетим красивые и живописные природные места, такие как Тебердинский заповедник, Баксанское ущелье, поляна Домбай

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день

Пятигорск - курорт Домбай

Начало 09:00.

Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Меридиан 3*.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 250 км.

Пятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт ДомбайПятигорск - курорт Домбай
3 день

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара — Тебердинский заповедник — Нижне-Архызское аланское городище — Лик Христа — термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет) — Пятигорск.

При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

Километраж за день: 320 км.

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - ПятигорскДомбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск
4 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 145 км., продолжительность 8 часов.

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
5 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Километраж за день: 295 км., продолжительность 8-9 часов.

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
6 день

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.

Обед — самостоятельно (доп. плата).

  • 15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.
  • 15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Нальчика к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераНальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях / туркомплексах по программе тура в Пятигорске / Домбае / Нальчике.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Машук 2* — Снежный барс 3* — Россия 4*стандарт14.04.2024-03.12.202472000720004780010300099000Шв. стол
Интурист 3* — Снежный барс 3* — Синдика 4*/ Azimut 4*стандарт14.04.2024-03.12.2024790007900055600110300106500Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Отель «Машук» 2

3 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2Отель «Машук» 2

Гостиница «Интурист» 3

3 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Гостиница «Интурист» 3Гостиница «Интурист» 3Гостиница «Интурист» 3Гостиница «Интурист» 3Гостиница «Интурист» 3Гостиница «Интурист» 3Гостиница «Интурист» 3Гостиница «Интурист» 3Гостиница «Интурист» 3

Спа-отель «Синдика»

1 ночь

Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»Спа-отель «Синдика»

Гостиница «Россия»

1 ночь

Гостиница «Россия» расположена в центре Нальчика, в 5 минутах ходьбы от парка Горького и площади 400-летия. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера оборудованы кондиционером и телевизором. Ванные комнаты общие или собственные. В некоторых номерах имеются балкон, холодильник.

В кафе гостиницы «Россия» сервируют блюда местной кухни. На круглосуточной стойке регистрации можно записаться на туры по Кабардино-Балкарии. В 5 минутах ходьбы от отеля открыты различные кафе и магазины. Предоставляется бесплатная парковка.

Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»

Отель «Снежный Барс» Домбай

1 ночь

Отель предлагает номера для некурящих, сауну и круглогодичный крытый бассейн. В отеле есть экскурсионное бюро и прокат велосипедов. Он расположен в популярном курортном городе Домбае.

Во всех номерах с простым и современным оформлением есть телевизор, мини-бар и балкон. В каждом номере имеется отдельная ванная комната.

В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.

Домбайский отель "Снежный Барс" предлагает всем гостям трансфер от/до аэропорта. Он также предоставляет услуги по трансферу до близлежащих мест (за дополнительную плату). В отеле есть бесплатная парковка и бесплатный доступ в Интернет.

Домбайский отель "Снежный Барс" находится на территории природного заповедника "Теребда". От него легко добраться до лыжных и горных дорог.

Отель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» ДомбайОтель «Снежный Барс» Домбай

Отель «Меридиан»

1 ночь

Отель «Меридиан» расположен в Домбае, в 200 метрах от центра Домбая. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и прямой доступ к лыжным склонам. В распоряжении гостей номера с собственной ванной комнатой и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Стойка регистрации работает круглосуточно. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Кроме того, гости могут обменять валюту.

В некоторых номерах обустроена кухня с холодильником. Все номера отеля укомплектованы постельным бельем и полотенцами.

Ежедневно в отеле «Меридиан» сервируют завтрак по меню.

Также в распоряжении гостей терраса. Гости отеля «Меридиан» могут взять напрокат велосипеды и лыжное снаряжение. Район популярен среди любителей лыжного спорта и велосипедных прогулок.

Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды в заключительный день тура к вечерним рейсам/поездам позже 19:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Нальчика в заключительный день тура к вечерним рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Домбае/Нальчике
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды или Пятигорск и обратно из г. Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
  • Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара - 1 800 руб
  • Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» - 500 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Иностранным гражданам

Для программы требуется за 30 дней самостоятельно оформить разрешающий пропуск на въезд.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
26 сен 2023
Вернулись пару дней назад с путешествия по Кавказу " Вояж в созвездие гор". Первый раз увидела горы- впечатления ошеломляющие! Величие, красота, энергетика!!! Тур очень правильно подобран, насладились горами, прогулялись по ущельям с водопадами и голубыми озерами, попили минеральной водички,
(кстати мало общего с той, что мы покупаем в Москве в торговых сетях), искупались в горячих источниках, познакомились с историей края. Переезды, конечно, длинные, уставали немного, но все окупалось красотами!!! Очень рекомендую, у нас в группе не осталось равнодушных, все были в восторге, хочется вернуться!!!
С
18 июля 2023
Сама программа тура замечательная, впечатлений море и самых положительных, организация, гид Димитрий и транспорт тоже были отличными. Горы прекрасны, но это не было неожиданностью, а вот что удивило так это как хороши Пятигорск и Кисловодск, но есть несколько проблемных моментов, из-за которых я ставлю пятерку с минусом. Места обедов во время экскурсий выбранных организатором неудачные, в первых двух заведениях еда была никакая, хотя в любом месте будь то ресторан при отеле или кафе в городе, которые мы случайным образом выбирали сами, еда была очень вкусной. Поэтому больше мы ничего не заказывали в таких местах, плотно завтракали в отелях (отдельное почтение отелю Интурист в Пятигорске, шведские столы там что-то с чем-то), перехватывали по мелочи в обед и уже наслаждались кавказской кухней на ужин, когда возвращались в город. Последний момент связан с санитарными остановками, некоторые туалеты были ужасными (хуже деревенских), стоит об этом предупреждать и давать желающим возможность справить нужду в природных условиях или говорить через сколько времени будет нормальный туалет. Но это все мелочи, они уже почти забылись, а вот что осталось так это куча ярких картинок в голове от прожитого тура, мы получили гораздо больше чем ожидали, кавказские горы и кухня теперь в нашем сердце навсегда благодаря этому туру.
И
4 июня 2023
Тур очень интересный, правда, мне, как человеку активному, не хватило нагрузки) в него смело можно ехать с детьми (5+). Пожилым людям будет немного сложнее из-за подъёма на горы (перепад высот, давления, температуры, горный рельеф). Гид Димитрий молодец! Очень доброжелательный, профессиональный, весёлый! Водитель Владимир тоже молодец! Программа интересная, природа потрясающая, кухня очень вкусная! Отели рекомендую интурист, Синдика. Хороший сервис, вкусный завтрак. Тёплые вещи, зонт, дождевик, сушилка для обуви обязательно иметь с собой! Тур рекомендую!

Тур входит в следующие категории Кисловодска

Можно с детьмиВсе туры6-дневные турыПрирода и пейзажиГорыНа автобусе

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