Сама программа тура замечательная, впечатлений море и самых положительных, организация, гид Димитрий и транспорт тоже были отличными. Горы прекрасны, но это не было неожиданностью, а вот что удивило так это как хороши Пятигорск и Кисловодск, но есть несколько проблемных моментов, из-за которых я ставлю пятерку с минусом. Места обедов во время экскурсий выбранных организатором неудачные, в первых двух заведениях еда была никакая, хотя в любом месте будь то ресторан при отеле или кафе в городе, которые мы случайным образом выбирали сами, еда была очень вкусной. Поэтому больше мы ничего не заказывали в таких местах, плотно завтракали в отелях (отдельное почтение отелю Интурист в Пятигорске, шведские столы там что-то с чем-то), перехватывали по мелочи в обед и уже наслаждались кавказской кухней на ужин, когда возвращались в город. Последний момент связан с санитарными остановками, некоторые туалеты были ужасными (хуже деревенских), стоит об этом предупреждать и давать желающим возможность справить нужду в природных условиях или говорить через сколько времени будет нормальный туалет. Но это все мелочи, они уже почти забылись, а вот что осталось так это куча ярких картинок в голове от прожитого тура, мы получили гораздо больше чем ожидали, кавказские горы и кухня теперь в нашем сердце навсегда благодаря этому туру.