Горы — это свежий воздух, ледяные озёра и головокружительные виды.
Давайте отправимся туда, где вы насладитесь всем этим в комфортном темпе — у нас будет два дня для знакомства с красотами Кавказа.
Описание тураСеверная Осетия: по следам аланов Для вас мы подготовили активную программу — самые красивые места, осетинская история и местные традиции. За один день мы побываем в трех ущельях — Куртатинское, Кармадонское и Даргавская котловина. А также мы познакомимся с историей Даргавского некрополя и посетим Аланский Свято-Успенский монастырь. В первый день тура мы с вами:
- увидим одно из самых красивых ущелий всего Кавказа — Куртатинское и реку Фиагдон, пробивающую свои воды сквозь скалы. Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон;
- остановимся в Кардагаванской теснине — очень глубокой и узкой расщелине в скале, внизу которой беснуется река Фиагдон;
- посетим Дзивгисскую крепость — крупнейшую наскальную крепость на Кавказе, образованную природными выемками в скальной породе;
- поднимемся к Аланскому Свято-Успенскому мужскому монастырю — жемчужине духовной жизни края, самому высокогорному и самому южному православному оплоту в России;
- рассмотрим башню Курта и Тага, названную в честь братьев, которые основали корневую систему осетинской нации. Старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин;
- заглянем в Даргавс — самый крупный некрополь Кавказа, расположенный на зелёном живописном холме;
- посетим ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году — Кармадонское. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Жемчужина Кавказа — Эльбрус Во второй день мы отправимся к красавцу Эльбрусу.
- проедем Баксанское ущелье — самое популярное и посещаемое в Кабардино-Балкарии, красивейший уголок Кавказа;
- посетим самый высокогорный город России Тырныауз;
- поднимемся на канатной дороге до 3850 метров над уровнем моря на поляне Азау;
- спустимся с горы и остановимся на Поляне нарзанов с целебной водой;
• увидим высокогорное озеро Гижгит с бирюзовой водой. Важная информация:
- Мы заберем вас на экскурсию по вашему адресу в городах Минеральные воды, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск или из аэропорта.
- Возьмите с собой удобную одежду и обувь по погоде, солнцезащитные очки и крем, а также наличные деньги.
- Проживание в отеле не входит в стоимость экскурсии, организатор предложит вам подходящие варианты отелей на выбор.
Ежедневно. Время индивидуально.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куртатинское ущелье и посёлок Верхний Фиагдон
- Кардагаванская теснина и Дзивгисская крепость
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- «Город мёртвых» - Даргавс
- Кармадонское ущелье
- Озеро Гижгит
- Баксанское ущелье
- Эльбрус п. Терскол, поляна Азау
- Поляна нарзанов
- Тырныауз
Что включено
- Трансфер по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя
Что не входит в цену
- Питание
- Размещение в отеле 1 ночь (2 х-местный номер) с завтраком (отель «Мун» в Северной Осетии или аналогичный)
- Личные расходы
- Курортные сборы (150 руб. /чел.)
- Канатная дорога (1600р. /чел)
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время индивидуально.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Кисловодска
