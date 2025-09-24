-
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Выезд в 6.00-7.30 каждый день
Завтра в 06:00
25 сен в 06:00
8880 ₽
12 000 ₽ за человека
Поездка в Архыз и Домбай в мини-группе (1 ночь в отеле в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Завтра в 07:00
27 сен в 07:00
9030 ₽
12 900 ₽ за человека
Индивидуальный тур на 2 дня: Северная Осетия+Эльбрус (ночь в отеле в горах)
Начало: По вашему адресу
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально.
Завтра в 07:30
25 сен в 07:30
50 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур на 2 дня «Чегемское ущелье + Эльбрус» (ночь в горах)
Начало: По Вашему адресу
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально.
Завтра в 07:00
25 сен в 07:00
44 000 ₽ за всё до 6 чел.
