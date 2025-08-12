Мои заказы

Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней

Родственник на Кавказе
Представьте, что вы приехали в гости, и вам хотят показать все самое лучшее.

Именно такое ощущение у вас будет от этой поездки! Вы отправитесь в курортные города, увидите озера, меняющие цвет, и водопады, названные по легенде, а ещё замок в романском стиле. Вас ждет купание в термальных источниках. А при желании вы сможете подняться на горы на канатной дороге.
5
3 отзыва
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 днейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Приветственный ужин

Групповой трансфер в Минеральные Воды:

  • ж/д вокзал в 14:30;
  • аэропорт в 15:00.

Размещение в гостиницеПятигорска. Свободное время.

В 18:00 приветственный ужин с национальной кухней в кавказском ресторане. Трансфер в гостиницу.

Прибытие. Приветственный ужин
2 день

Пятигорск и Железноводск

Экскурсия по Пятигорску с посещением основных достопримечательностей:

  • озеро «Провал»;
  • Эолова арфа;
  • Академическая галерея;
  • грот Лермонтова;
  • парк «Цветник»;
  • место дуэли М. Ю. Лермонтова.

Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск. Канатка оплачивается отдельно.

Посещение парка Зеленый квартал, где представлены работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями.

Экскурсия по Железноводску.

Посещение курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.

Экскурсия по Железноводску проводится с апреля по октябрь.

Пятигорск и Железноводск
3 день

Домбай, Тебердинский национальный парк

Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века.

Подъем к храму займет 30 минут пешком.

Вход на территорию Тебердинского заповедника с посещением вольеров.

Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.

Размещение в гостинице.

Прогулка по заповедным территориям.

Домбай, Тебердинский национальный парк
4 день

Мусса-Ачитара. Термальные источники

Освобождение номеров.

Подъем на канатной дороге на вершину горыМусса-Ачитара, высота 3 200 м. Канатка оплачивается отдельно.

Купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом, температура воды до +40 градусов.

Прибытие и размещение в гостинице Пятигорска.

Мусса-Ачитара. Термальные источники
5 день

Карачаево-Черкессия. Экскурсия в Кисловодск

Экскурсия на Медовые водопады.

Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.

Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию за доп. плату).

Экскурсия в Кисловодск с посещением основных достопримечательностей:

  • аллея курортного парка;
  • Нарзанная галерея;
  • Курортный бульвар.

Возвращение в гостиницуПятигорска. Свободное время.

Карачаево-Черкессия. Экскурсия в Кисловодск
6 день

Кабардино-Балкария: Приэльбрусье

Баксанское ущелье. Поляна Нарзанов.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус. Канатка оплачивается отдельно.

Размещение в гостинице Нальчика. Свободное время.

Кабардино-Балкария: Приэльбрусье
7 день

Верхняя Балкария. Отъезд

Экскурсия на Голубые озера. Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.

Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га.

Экскурсия в Верхнюю Балкарию. Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00 г. Минеральные Воды.

Верхняя Балкария. Отъезд
Проживание

В данном туре у нас есть несколько тарифов. Отличие тарифов только в гостинице в Пятигорске. По программе 4 ночи в Пятигорске, 1 ночь в Домбае (гостиница Белые Ночи), 1 ночь в Нальчике (гостиница Корона).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тариф проживания2-, 3-местноедоплата за одноместное размещение
Эконом4900015000
Стандарт5600018000
Комфорт5900021000

Скидка детям до 12 лет включительно — 10%.

Во всех тарифах возможен вариант подселения. Если на даты тура находятся гости, которые путешествуют одни и не против подселения, то мы можем их объединить (по согласованию) и доплачивать не придётся. Но подселение не гарантируем, это не от нас зависит.

Варианты проживания

Отель «Olympos»

4 ночи
Находится в Пятигорске, недалеко от Комсомольского парка. К размещению предлагаются номера различного класса комфортности, с кондиционером, комплектом постельного белья и полотенец, шкафом для одежды, чайной станцией, телевизором и бесплатным Wi-Fi. После заселения можно освежиться в душе и переодеться в чистый халат с тапочками. Рядом находится ресторан «Ventuno» и другие заведения, до которых можно пройтись пешком. Доступна доставка еды и напитков в номер. В непосредственной близости «Ворота Любви» и «Место дуэли М. Ю. Лермонтова». Расстояние до аэропорта Минеральные Воды — 18,2 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
Отель «Olympos»
Маск

4 ночи
Гостиница в Пятигорске в торговой части города. Комфортабельные номера созданы специально для ценителей изящности. Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. На территории есть ресторан, где гостям предлагают широкий выбор блюд европейской, кавказской и русской кухни. Отсутствие городского шума и суеты, фонтан, фруктовый сад — все это способствует благоприятному отдыху. Вся мебель изготовлена на мебельной фабрике «Маск».
Маск
Классик

4 ночи

Гостиница располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.

Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.

В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.

Классик
Белые Ночи

1 ночь
Отель находится в Домбае в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко целебный нарзанный источник. Обстановка во всех комнатах приближена к домашней. Гости могут разместиться, как в стандартных 2-местных номерах, так и в более просторных апартаментах. Питание в гостинице не предусмотрено. Но рядом с отелем в шаговой доступности находятся столовые, рестораны, бары, кафе. Поблизости находятся знаменитый хребет Мусса-Ачитара, водопад Чучхурский, ущелье Алибек.
Белые Ночи
Корона

1 ночь
Трехзведочная гостиница в Нальчике. Номерной фонд составляют 4 категории, каждая из которых обустроена удобной мебелью, а также необходимой техникой, для того чтобы отдых здесь был максимально комфортен. Каждый номер имеет собственный санузел и ванную комнату. На территории отеля работает ресторан. По утрам накрывается завтрак для всех жильцов. Вблизи можно увидеть музей Кабардино-Балкарской республики, ипподром, парк имени Атажукина. Остановки общественного транспорта находятся в пешей доступности.
Корона
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах
  • Трансфер в рамках тура
  • Билеты на термальные источники
  • Питание: завтраки и приветственный ужин
  • Экологические сборы
  • Экскурсионная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обеды, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение в зависимости от тарифа
  • Индивидуальный трансфер
  • Билет на зиплайн - уточняется
  • Подъем на канатке по желанию, цены могут измениться: канатная дорога на Эльбрус - уточняетсяподъем на вершину горы Мусса-Ачитары - уточняетсяподъем на гору Машук - уточняется
  • Канатная дорога на Эльбрус - уточняется
  • Подъем на вершину горы Мусса-Ачитары - уточняется
  • Подъем на гору Машук - уточняется
  • Конные прогулки - уточняется
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Специальное снаряжение не требуется.

Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. На Эльбрусе снег лежит даже летом, поэтому для экскурсии на Эльбрус необходима будет одежда потеплее.

Также понадобятся купальник/купальные плавки, шлепки для термальных источников, дождевики/зонтик на случай осадков, солнцезащитные средства.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли брать с собой детей?

Рекомендованный возраст туристов от 5 лет. Но также в этом туре уже участвовали дети 2, 3, 4 года. Все индивидуально, если ребенок хорошо переносит дорогу.

За тур будет несколько длительных переездов по 3,5 часа в пути. Дорога местами серпантин.

Возможно ли подселение, если я путешествую один?

Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа меняться?

Организаторы тура оставляют за собой право менять порядок проведения экскурсий, не меняя программу в целом.

Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Анна
12 авг 2025
Добрый день!
Все было замечательно и выполнено в полном объеме. Хорошие гостиницы, гиды и водители 👍 Обязательно будем рекомендовать вас нашим знакомым и друзьям. Надеюсь, что вскоре получится вновь поехать с вами в путешествие!
И
Ирина
21 авг 2024
Хороший тур👍
Б
Быкова
26 июн 2024
Тур очень понравился. Спасибо за организацию тура.

