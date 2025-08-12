Именно такое ощущение у вас будет от этой поездки! Вы отправитесь в курортные города, увидите озера, меняющие цвет, и водопады, названные по легенде, а ещё замок в романском стиле. Вас ждет купание в термальных источниках. А при желании вы сможете подняться на горы на канатной дороге.
Программа тура по дням
Прибытие. Приветственный ужин
Групповой трансфер в Минеральные Воды:
- ж/д вокзал в 14:30;
- аэропорт в 15:00.
Размещение в гостиницеПятигорска. Свободное время.
В 18:00 приветственный ужин с национальной кухней в кавказском ресторане. Трансфер в гостиницу.
Пятигорск и Железноводск
Экскурсия по Пятигорску с посещением основных достопримечательностей:
- озеро «Провал»;
- Эолова арфа;
- Академическая галерея;
- грот Лермонтова;
- парк «Цветник»;
- место дуэли М. Ю. Лермонтова.
Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск. Канатка оплачивается отдельно.
Посещение парка Зеленый квартал, где представлены работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями.
Экскурсия по Железноводску.
Посещение курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.
Экскурсия по Железноводску проводится с апреля по октябрь.
Домбай, Тебердинский национальный парк
Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века.
Подъем к храму займет 30 минут пешком.
Вход на территорию Тебердинского заповедника с посещением вольеров.
Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.
Размещение в гостинице.
Прогулка по заповедным территориям.
Мусса-Ачитара. Термальные источники
Освобождение номеров.
Подъем на канатной дороге на вершину горыМусса-Ачитара, высота 3 200 м. Канатка оплачивается отдельно.
Купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом, температура воды до +40 градусов.
Прибытие и размещение в гостинице Пятигорска.
Карачаево-Черкессия. Экскурсия в Кисловодск
Экскурсия на Медовые водопады.
Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.
Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию за доп. плату).
Экскурсия в Кисловодск с посещением основных достопримечательностей:
- аллея курортного парка;
- Нарзанная галерея;
- Курортный бульвар.
Возвращение в гостиницуПятигорска. Свободное время.
Кабардино-Балкария: Приэльбрусье
Баксанское ущелье. Поляна Нарзанов.
Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус. Канатка оплачивается отдельно.
Размещение в гостинице Нальчика. Свободное время.
Верхняя Балкария. Отъезд
Экскурсия на Голубые озера. Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.
Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га.
Экскурсия в Верхнюю Балкарию. Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.
Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00 г. Минеральные Воды.
Проживание
В данном туре у нас есть несколько тарифов. Отличие тарифов только в гостинице в Пятигорске. По программе 4 ночи в Пятигорске, 1 ночь в Домбае (гостиница Белые Ночи), 1 ночь в Нальчике (гостиница Корона).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тариф проживания
|2-, 3-местное
|доплата за одноместное размещение
|Эконом
|49000
|15000
|Стандарт
|56000
|18000
|Комфорт
|59000
|21000
Скидка детям до 12 лет включительно — 10%.
Во всех тарифах возможен вариант подселения. Если на даты тура находятся гости, которые путешествуют одни и не против подселения, то мы можем их объединить (по согласованию) и доплачивать не придётся. Но подселение не гарантируем, это не от нас зависит.
Варианты проживания
Отель «Olympos»
Маск
Классик
Гостиница располагается в центральной части Пятигорска. Здание находится в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры.
Для размещения подготовлены номера различной категории и ценовой политики. Каждый из них выполнен в индивидуальном стиле и оснащен необходимой мебелью для комфортного отдыха.
В кафе можно заказать разнообразные блюда по меню и напитки.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 18 км, а до железнодорожного вокзала 2,5 км.
Белые Ночи
Корона
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах
- Трансфер в рамках тура
- Билеты на термальные источники
- Питание: завтраки и приветственный ужин
- Экологические сборы
- Экскурсионная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обеды, ужины
- Доплата за 1-местное размещение в зависимости от тарифа
- Индивидуальный трансфер
- Билет на зиплайн - уточняется
- Подъем на канатке по желанию, цены могут измениться: канатная дорога на Эльбрус - уточняетсяподъем на вершину горы Мусса-Ачитары - уточняетсяподъем на гору Машук - уточняется
- Канатная дорога на Эльбрус - уточняется
- Подъем на вершину горы Мусса-Ачитары - уточняется
- Подъем на гору Машук - уточняется
- Конные прогулки - уточняется
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Специальное снаряжение не требуется.
Одежда и обувь должны быть спортивные, удобные, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. На Эльбрусе снег лежит даже летом, поэтому для экскурсии на Эльбрус необходима будет одежда потеплее.
Также понадобятся купальник/купальные плавки, шлепки для термальных источников, дождевики/зонтик на случай осадков, солнцезащитные средства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли брать с собой детей?
Рекомендованный возраст туристов от 5 лет. Но также в этом туре уже участвовали дети 2, 3, 4 года. Все индивидуально, если ребенок хорошо переносит дорогу.
За тур будет несколько длительных переездов по 3,5 часа в пути. Дорога местами серпантин.
Возможно ли подселение, если я путешествую один?
Практика подселения есть, но не гарантируем подселение. В случае если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа меняться?
Организаторы тура оставляют за собой право менять порядок проведения экскурсий, не меняя программу в целом.
Отзывы и рейтинг
Все было замечательно и выполнено в полном объеме. Хорошие гостиницы, гиды и водители 👍 Обязательно будем рекомендовать вас нашим знакомым и друзьям. Надеюсь, что вскоре получится вновь поехать с вами в путешествие!