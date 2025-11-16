В среду и субботу нам потребуется заранее выбрать экскурсии из предложенного списка, а
Программа тура по дням
Понедельник. Свободный день
Заселение в гостиницу после 14:00.
Ужин в отеле (для тарифа с питанием).
Вторник. Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам
Завтрак в отеле (для тарифа с питанием).
Обед в отеле (для тарифа с питанием).
Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:20.
По программе экскурсии:
Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.
Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
Возвращение в отель в 17:30.
Свободное время.
Среда. Экскурсии на выбор: "Терский племенной конный завод" или "К мощам св. Феодосия Кавказского" или "Суворовские бани"
Завтрак в отеле (для тарифа с питанием).
Обед в отеле (для тарифа с питанием).
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Терский племенной конный завод» в 13:50.
По программе экскурсии:
Терский конный завод под горой Змейка — единственное в России хозяйство, где разводят чистокровных арабских лошадей.
Во время экскурсии вы узнаете историю конного завода, много интересного о разведении этой породы, о многочисленных наградах питомцев Терского конного завода на международных выставках и соревнованиях.
Кроме того, вы сможете сфотографироваться с арабским чистокровным скакуном!
Возвращение в отель в 17:00.
ВАРИАНТ II
Экскурсия паломническая к мощам св. Феодосия Кавказского в 14:20.
По программе экскурсии:
Переезд в город Минеральные Воды.
Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.
Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.
Возвращение в отель в 18:00.
ВАРИАНТ III
Поездка «Суворовские бани» в 18:00.
Переезд в станицу Суворовскую.
Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Внимание! Дополнительные расходы.
Возвращение в отель в 21:00.
Четверг. Экскурсия «Верхняя Балкария»
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.
Питание на маршруте за доп. плату.
По программе экскурсии:
- Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
- поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
- село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
- Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
- Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
- село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в Пятигорск в 19:00-19:30.
Ужин в отеле (для тарифа с питанием).
Внимание! Дополнительные расходы.
Пятница. Экскурсия «Железноводск»
Завтрак в отеле (для тарифа с питанием).
Обед в отеле (для тарифа с питанием).
Экскурсия «Железноводск» в 14:20.
По программе экскурсии:
Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
Он расположился на склонах горы Железная.
Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Суббота. Эльбрус или Домбай
Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Питание на маршруте за доп. плату.
Остановка на завтрак в 7:00-8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам:
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.
Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в Пятигорск в 18:30-19:30.
Ужин в гостинице (для тарифа с питанием).
Внимание! Дополнительные расходы.
Вариант II Экскурсия в Домбай в 06:30.
Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.
Питание на маршруте за доп. плату.
По программе экскурсии:
- остановка на завтрак за доп. плату;
- в Тебердинском нац. парке небольшая остановка: горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара Кёль;
- домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.
Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.
Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.
Свободное время.
Обед в местных кафе (доп. плата).
Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.
Ужин в гостинице (для тарифа с питанием).
Внимание! Дополнительные расходы.
Воскресенье. Экскурсия Экскурсия «Кисловодский комплекс»
Завтрак в отеле (если выбран тариф с питанием).
Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.
По программе экскурсии:
- гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
- Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото;
- обед на маршруте за доп. плату;
- Кисловодск — город парк.
Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).
Внимание! Дополнительные расходы.
Понедельник. Свободный день
Завтрак в отеле (для тарифа с питанием).
Выселение из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Гостиница
|1-местное
|2-местное
|3-местное
|4-местное
|Доп. место
|«Бештау»
Стандарт 102 650
Комфорт 111 400
Стандарт 71 900
Комфорт 81 300
|Под запрос
|Под запрос
|61 600
|«Машук»
Эконом 80 150
Стандарт 84 550
Эконом 62 600
Стандарт 63 500
|Под запрос
|Под запрос
|56 000
|«Наутилус»
|Стандарт 70 750
Стандарт 56 250
Полулюкс 60 900
|Полулюкс 55 550
|Полулюкс 55 550
|Под запрос
Если при заездах 31.12.2025 и 01.01.2026 попадает питание, в эти дни будут сухие пайки и ланч-боксы (точные данные будут даны перед заездом в тур).
- без питания:
|Гостиница
|1-местное
|2-местное
|3-местное
|4-местное
|Доп. место
|«Бештау»
Стандарт 84 550
Комфорт 93 350
Стандарт 53 800
Комфорт 63 250
|Под запрос
|Под запрос
|43 550
|«Машук»
Эконом 67 000
Стандарт 71 400
Эконом 49 400
Стандарт 50 300
|Под запрос
|Под запрос
|42 850
|«Наутилус»
|Стандарт 62 600
Стандарт 48 100
Полулюкс 52 700
|Полулюкс 47 350
|Полулюкс 47 350
|Под запрос
- Бештау – комфорт;
- Машук — стандарт.
Варианты проживания
Бештау
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Наутилус»
Расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.
Отель «Машук»
Находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.
В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.
Перекусить гости могут в столовой Академия вкуса.
Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк Цветник и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание (для тарифа с питанием):1 день: ужин в гостинице2 день: завтрак и обед в гостинице, Пятигорск3 день: завтрак и обед в гостинице4 день: Верхняя Балкария, ужин в гостинице5 день: завтрак и обед в гостинице6 день: Эльбрус / Домбай, ужин в гостинице7 день: завтрак в гостинице, Кисловодский комплекс, ужин в гостинице8 день: завтрак в гостинице
- 1 день: ужин в гостинице
- 2 день: завтрак и обед в гостинице, Пятигорск
- 3 день: завтрак и обед в гостинице
- 4 день: Верхняя Балкария, ужин в гостинице
- 5 день: завтрак и обед в гостинице
- 6 день: Эльбрус / Домбай, ужин в гостинице
- 7 день: завтрак в гостинице, Кисловодский комплекс, ужин в гостинице
- 8 день: завтрак в гостинице
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе и если выбран тариф без питания
- Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
- Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
- Услуги местных экскурсоводов
- Новогодний банкет - уточняется
- Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- С детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
- Дополнительные расходы на экскурсии:
- Входной билет за представление «Терский племенной конный завод» - 500 руб
- Г. Чегет 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) - 1 100 руб
- Г. Эльбрус: станции "Старый кругозор", "Мир", "Гора Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 2 700 руб
- Экологический сбор на территории национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
- Канатные дороги на склоне горы Мусса-Ачитара: при единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 700 руб
- При единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 700 руб
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 500 руб
- 1 час купания - 700 руб
- Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
- теплая удобная обувь;
- теплые вещи для гор (многослойная одежда);
- дождевик;
- солнцезащитные очки;
- купальные принадлежности и полотенце (из гостиницы полотенце выносить нельзя);
- походная аптечка (при необходимости);
- наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.
Места посадки на экскурсии:
- при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная ул.);
- при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- при проживании в гост. «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Можно ли отправиться с маленькой собакой в тур?
С собачкой турист может приехать в Пятигорск, если администрация отеля будет за ней присматривать.
В экскурсионные автобусы с животными запрещено!
Какая стоимость у дополнительных суток в гостинице на 1 человека?
Уточняется.
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 10 лет включительно — 5%.
Может ли программа быть изменена?
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Если при заездах 31.12.2025 и 01.01.2026 попадает питание, в эти дни будут сухие пайки и ланч-боксы (точные данные будут даны перед заездом в тур).
Что значит цикличный тур?
К данному туру вы можете присоединиться в любой удобный день.
Стандартно программа начинается в понедельник и заканчивается в следующий понедельник (через неделю). Именно поэтому в программе понедельник – свободный день.
Если вы хотите начать тур в другой день недели, то при бронировании нужно будет сообщить в какой день вы хотите посетить экскурсию нужного дня (в день заезда или отъезда). Например: если вы заезжаете в четверг, то можете в 9:00 отправиться на экскурсию или просто заселиться и у вас будет свободный день, а на эту экскурсию поехать в последний день тура.
Для удобства вы можете приехать раньше или уехать позже. Стоимость дополнительных суток можно посмотреть в предыдущих ответах на вопросы.