Цикличный тур по Кавказу на Новый год. Присоединитесь в любой момент

Цикличный тур по Кавказу на Новый год
Данный тур предлагает погрузиться в красоту и атмосферу Кавказских Минеральных Вод с удобным заездом в любой день недели.

В среду и субботу нам потребуется заранее выбрать экскурсии из предложенного списка, а
в остальные дни недели программа ориентирована на расслабляющий отдых в живописных городах-курортах КМВ.

Мы прогуляемся по благоустроенным паркам и галереям, погрузимся в местную культуру и насладимся живописными видами Кавказа.

Четверг посвятим посещению Чегемского ущелья, знаменитого своими Голубыми озерами и уникальными природными ландшафтами — именно здесь снимался знаменитый фильм «Земля Санникова».Программа данного тура устроена таким образом, что вы можете заехать в любую выбранную дату на 8 дней. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Свободный день

Заселение в гостиницу после 14:00.

Ужин в отеле (для тарифа с питанием).

2 день

Вторник. Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам

Завтрак в отеле (для тарифа с питанием).

Обед в отеле (для тарифа с питанием).

Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:20.

По программе экскурсии:

Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.

Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.

Возвращение в отель в 17:30.

Свободное время.

3 день

Среда. Экскурсии на выбор: "Терский племенной конный завод" или "К мощам св. Феодосия Кавказского" или "Суворовские бани"

Завтрак в отеле (для тарифа с питанием).

Обед в отеле (для тарифа с питанием).

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Терский племенной конный завод» в 13:50.

По программе экскурсии:

Терский конный завод под горой Змейка — единственное в России хозяйство, где разводят чистокровных арабских лошадей.

Во время экскурсии вы узнаете историю конного завода, много интересного о разведении этой породы, о многочисленных наградах питомцев Терского конного завода на международных выставках и соревнованиях.

Кроме того, вы сможете сфотографироваться с арабским чистокровным скакуном!

Возвращение в отель в 17:00.

ВАРИАНТ II

Экскурсия паломническая к мощам св. Феодосия Кавказского в 14:20.

По программе экскурсии:

Переезд в город Минеральные Воды.

Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.

Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.

Возвращение в отель в 18:00.

ВАРИАНТ III

Поездка «Суворовские бани» в 18:00.

Переезд в станицу Суворовскую.

Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!

Внимание! Дополнительные расходы.

Возвращение в отель в 21:00.

4 день

Четверг. Экскурсия «Верхняя Балкария»

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

Питание на маршруте за доп. плату.

По программе экскурсии:

  • Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
  • поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
  • село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
  • Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
  • Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
  • село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в Пятигорск в 19:00-19:30.

Ужин в отеле (для тарифа с питанием).

Взять с собой: купальные принадлежности и полотенце. Из гостиницы полотенце выносить нельзя!

Внимание! Дополнительные расходы.

5 день

Пятница. Экскурсия «Железноводск»

Завтрак в отеле (для тарифа с питанием).

Обед в отеле (для тарифа с питанием).

Экскурсия «Железноводск» в 14:20.

По программе экскурсии:

Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Он расположился на склонах горы Железная.

Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

6 день

Суббота. Эльбрус или Домбай

Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 6:00.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Питание на маршруте за доп. плату.

Остановка на завтрак в 7:00-8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам:

  • 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. — станция «Старый кругозор»;
  • 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. — станция «Мир»;
  • 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. — станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в Пятигорск в 18:30-19:30.

Ужин в гостинице (для тарифа с питанием).

Внимание! Дополнительные расходы.

Вариант II Экскурсия в Домбай в 06:30.

Домбайская поляна — сердце гор северо-западного Кавказа, известный туристский и горнолыжный центр.

Питание на маршруте за доп. плату.

По программе экскурсии:

  • остановка на завтрак за доп. плату;
  • в Тебердинском нац. парке небольшая остановка: горная речка Уллу-Муруджу или озеро Кара Кёль;
  • домбайская поляна в 11:00 — остановка на 4 часа.

Приехав на Домбайскую поляну, все поднимаются на склоны горы Мусса-Ачитара на высоту 3200 метров н. у. м., чтобы увидеть захватывающую дух панораму Главного Кавказского хребта с его знаменитыми вершинами: Домбай-Ульген, Сулахат, Суфруджу, Белалакая, пик Ине и др.

Оттуда открывается вид на ущелья реки Гоначхир, Алибек, Теберда и многочисленные ледники, а также на Домбайскую поляну в окружении огромных гор.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны за доп. плату.

Свободное время.

Обед в местных кафе (доп. плата).

Возвращение в Пятигорск в 19:30-20:00.

Ужин в гостинице (для тарифа с питанием).

Внимание! Дополнительные расходы.

7 день

Воскресенье. Экскурсия Экскурсия «Кисловодский комплекс»

Завтрак в отеле (если выбран тариф с питанием).

Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.

По программе экскурсии:

  • гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
  • Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости);
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото;
  • обед на маршруте за доп. плату;
  • Кисловодск — город парк.

Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Ужин в отеле (если выбран тариф с питанием).

Внимание! Дополнительные расходы.

8 день

Понедельник. Свободный день

Завтрак в отеле (для тарифа с питанием).

Выселение из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Гостиница1-местное2-местное3-местное4-местноеДоп. место
«Бештау»

Стандарт 102 650

Комфорт 111 400

Стандарт 71 900

Комфорт 81 300

Под запросПод запрос61 600
«Машук»

Эконом 80 150

Стандарт 84 550

Эконом 62 600

Стандарт 63 500

Под запросПод запрос56 000
«Наутилус»Стандарт 70 750

Стандарт 56 250

Полулюкс 60 900

Полулюкс 55 550Полулюкс 55 550Под запрос

Если при заездах 31.12.2025 и 01.01.2026 попадает питание, в эти дни будут сухие пайки и ланч-боксы (точные данные будут даны перед заездом в тур).

  • без питания:
Гостиница1-местное2-местное3-местное4-местноеДоп. место
«Бештау»

Стандарт 84 550

Комфорт 93 350

Стандарт 53 800

Комфорт 63 250

Под запросПод запрос43 550
«Машук»

Эконом 67 000

Стандарт 71 400

Эконом 49 400

Стандарт 50 300

Под запросПод запрос42 850
«Наутилус»Стандарт 62 600

Стандарт 48 100

Полулюкс 52 700

Полулюкс 47 350Полулюкс 47 350Под запрос
Доп. место (еврораскладушку) возможно поставить только при 2-местном размещении в номерах в следующих гостиницах:
  • Бештау – комфорт;
  • Машук — стандарт.

Варианты проживания

Бештау

7 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Наутилус»

7 ночей

Расположен на въезде в Пятигорск, в 5 минутах ходьбы от центрального проспекта Калинина.

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Горы Машук находится в 5 минутах езды от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 3 км, а до аэропорта Пятигорск – 28 км.

Отель «Машук»

7 ночей

Находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой Академия вкуса.

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк Цветник и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание (для тарифа с питанием):1 день: ужин в гостинице2 день: завтрак и обед в гостинице, Пятигорск3 день: завтрак и обед в гостинице4 день: Верхняя Балкария, ужин в гостинице5 день: завтрак и обед в гостинице6 день: Эльбрус / Домбай, ужин в гостинице7 день: завтрак в гостинице, Кисловодский комплекс, ужин в гостинице8 день: завтрак в гостинице
  • 1 день: ужин в гостинице
  • 2 день: завтрак и обед в гостинице, Пятигорск
  • 3 день: завтрак и обед в гостинице
  • 4 день: Верхняя Балкария, ужин в гостинице
  • 5 день: завтрак и обед в гостинице
  • 6 день: Эльбрус / Домбай, ужин в гостинице
  • 7 день: завтрак в гостинице, Кисловодский комплекс, ужин в гостинице
  • 8 день: завтрак в гостинице
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе и если выбран тариф без питания
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Услуги местных экскурсоводов
  • Новогодний банкет - уточняется
  • Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет - курортный сбор не взимается
  • Дополнительные расходы на экскурсии:
  • Входной билет за представление «Терский племенной конный завод» - 500 руб
  • Г. Чегет 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) - 1 100 руб
  • Г. Эльбрус: станции "Старый кругозор", "Мир", "Гора Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 2 700 руб
  • Экологический сбор на территории национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
  • Канатные дороги на склоне горы Мусса-Ачитара: при единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 700 руб
  • При единовременной оплате всех 3-х уровней - 2 700 руб
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 500 руб
  • 1 час купания - 700 руб
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 200 руб
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, детям свидетельство о рождении, медицинский полис ОМС (оригиналы документов);
  • теплая удобная обувь;
  • теплые вещи для гор (многослойная одежда);
  • дождевик;
  • солнцезащитные очки;
  • купальные принадлежности и полотенце (из гостиницы полотенце выносить нельзя);
  • походная аптечка (при необходимости);
  • наличные деньги (на маршрутах расплатиться картой проблематично).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за час до начала.

Места посадки на экскурсии:

  • при проживании в гост. «Бештау» — возле гостиницы «Бештау» (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • при проживании в гост. «Машук» — у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • при проживании в гост. «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Можно ли отправиться с маленькой собакой в тур?

С собачкой турист может приехать в Пятигорск, если администрация отеля будет за ней присматривать.

В экскурсионные автобусы с животными запрещено!

Какая стоимость у дополнительных суток в гостинице на 1 человека?

Уточняется.

Есть ли скидки в туре?

Скидка детям до 10 лет включительно — 5%.

Может ли программа быть изменена?

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Если при заездах 31.12.2025 и 01.01.2026 попадает питание, в эти дни будут сухие пайки и ланч-боксы (точные данные будут даны перед заездом в тур).

Что значит цикличный тур?

К данному туру вы можете присоединиться в любой удобный день.

Стандартно программа начинается в понедельник и заканчивается в следующий понедельник (через неделю). Именно поэтому в программе понедельник – свободный день.

Если вы хотите начать тур в другой день недели, то при бронировании нужно будет сообщить в какой день вы хотите посетить экскурсию нужного дня (в день заезда или отъезда). Например: если вы заезжаете в четверг, то можете в 9:00 отправиться на экскурсию или просто заселиться и у вас будет свободный день, а на эту экскурсию поехать в последний день тура.

Для удобства вы можете приехать раньше или уехать позже. Стоимость дополнительных суток можно посмотреть в предыдущих ответах на вопросы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

