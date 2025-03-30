Мои заказы

Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ

Вояж в созвездие гор
В данном туре вы познакомитесь с городами Кавказских Минеральных Вод — Пятигорском и Кисловодском, посмотрите их основные достопримечательности.

Отправитесь на горнолыжный курорт Домбай, по пути посетив Шоанинский и Сентинский храмы, Тебердинский заповедник, переночуете в гостинице на Домбайской поляне с невероятными видами.

Также Вы сможете на канатной дороге подняться на гору Мусса-Ачитара, поляну Азау и высочайшую вершину Европы — Эльбрус.
5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия в Пятигорске

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

2 день

Пятигорск - курорт Домбай

Начало 09:00.

Программа дня: перевал Гумбаши — Шоанинский храм — Сентинский храм — Тебердинский заповедник — река Уллу-Муруджу — поляна Домбай.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне или Карачаевске: Снежный барс 3* или Астория 3*.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 250 км.

3 день

Домбай - Тебердинский заповедник - Нижний Архыз - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: подъем навершину Мусса-Ачитара — Тебердинский заповедник — Нижне-Архызское аланское городище — Лик Христа — термальные источники «Жемчужина Кавказа» (доп. плата за билет) — Пятигорск.

При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

Километраж за день: 320 км.

4 день

Медовые водопады - Кисловодск

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Километраж за день: 145 км, продолжительность 8 часов.

5 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в Нальчик, размещение в гостинице.

Километраж за день: 295 км, продолжительность 8-9 часов.

6 день

Нальчик - Черекское ущелье - Верхняя Балкария. Отъезд

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.

Обед — самостоятельно (доп. плата).

  • 15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.
  • 15:00 Групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Нальчика к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях / туркомплексах по программе тура в Пятигорске / Домбае / Нальчике.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

2-местное

Twin

2-местное

Single

1-местное

Triple

3-местное

DBL+СH

2 взр. + 1 реб.

Breakfast

Завтрак

Машук 2* — Снежный барс 3* — Россия 4*стандарт30.03.2025-30.11.2025796507965054150112500108000Шв. стол
Интурист 3* — Снежный барс 3* — Azimut 4*стандарт30.03.2025-30.11.2025856508565060000120150113850Шв. стол

Twin — 2-местный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — 2-местный номер (одна двухспальная кровать).

Single 1-местный номер.

Triple — при 3-местном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Машук

3 ночи

Отель расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Интурист

3 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

Россия

1 ночь

Гостиница расположена в центре Нальчика, в 5 минутах ходьбы от парка Горького и площади 400-летия. К услугам гостей комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера оборудованы кондиционером и телевизором. Ванные комнаты общие или собственные. В некоторых номерах имеются балкон, холодильник.

В кафе гостиницы «Россия» сервируют блюда местной кухни. На круглосуточной стойке регистрации можно записаться на туры по Кабардино-Балкарии. В 5 минутах ходьбы от отеля открыты различные кафе и магазины. Предоставляется бесплатная парковка.

Азимут

1 ночь

Располагается в тихом районе города. Здесь представлены все условия для комфортного и интересного отдыха. В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка для транспорта, живописный сад, терраса для загара. За дополнительную плату можно заказать трансфер от/до аэропорта.

Постояльцы по достоинству оценят этот отель. Здесь имеется фитнес-центр с современными тренажерами на все группы мышц, крытый бассейн, сауна. На территории работает SPA-комплекс, где можно посетить разнообразные процедуры по уходу за лицом и телом.

Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. Варианты размещения оформлены в индивидуальном стиле, укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, ЖК-телевизором, индивидуальной системой кондиционирования, сейфом и мини-баром. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты уборка в номерах проводится ежедневно.

В баре представлен широкий выбор легких закусок и вкуснейших напитков. В роскошном ресторане гости могут отведать изысканные блюда интернациональной кухни. Зал ресторана вмещает до 160 человек, что позволяет проводить здесь мероприятия различного формата.

В отеле созданы все условия для делового общения. В просторном конференц-зале можно провести семинар, форум, конференцию, а переговорная комната отлично подойдет для совещаний и презентаций. Все помещения укомплектованы необходимой мебелью и новейшим мультимедийным оборудованием.

До центра города на машине можно доехать за 15-20 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около семи километров, а до аэропорта 11 км.

Снежный барс Домбай

1 ночь

Отель расположен в центре города. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Рядом с отелем — Маятниковая канатная дорога, Горнолыжный восьмикресельный подъемник Домбай-1 и Горнолыжный шестикресельный подъемник Домбай-2.

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в баре. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. Гости могут выбирать между полным пансионом и полупансионом.

Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Специально для автопутешественников организована парковка. Также для гостей в отеле: сауна. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, тренажёрный зал и настольный теннис.

Среди развлечений на территории — караоке и площадка для барбекю. Дети будут рады! Работает детская игровая комната. Для простоты передвижения возможна организация трансфера. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт.

А ещё в распоряжении гостей гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на русском.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды в заключительный день тура к вечерним рейсам/поездам позже 19:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Нальчика в заключительный день тура к вечерним рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях по программе тура в Пятигорске/Домбае/Нальчике с завтраками
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод или Пятигорска и обратно из Минеральных Вод или Нальчика
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 2 300 руб
  • Билет на канатную дорогу при подъеме на Мусса-Ачитара - 2 300 руб
  • Билет в термальные источники «Жемчужина Кавказа» - 600 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте, ужины
  • Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Минеральные Воды / Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:

  • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

К сожалению, нет возможности учесть индивидуальные особенности питания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Анна
30 мар 2025
Хочется оставить отзыв об отдыхе, тур "Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ".
Отели комфортные, чистые, завтраки вкусные, сытные, особенно хочется отметить отели Интурист и Синдика, молодцы! Локации в туре
читать дальше

интересные, времени для самостоятельного осмотра давали достаточно, гид всегда посоветует, что посмотреть, где поесть и тп.
Всегда мечтали увидеть горы Кавказа и мечта осуществилась. Красота, величие, мощь - просто не описуемо, восторг. Древние храмы, поселение Верхняя Балкария останутся в памяти, в сердце. И конечно, понравились красота и уют городов - Пятигорск, Кисловодск, думаю, обязательно вернемся для санаторно-курортного лечения.
Спасибо туроператору за отдых 🤝

В
Владислав
17 мар 2025
Тур очень понравился! Интересные экскурсии, классные гиды, красивые виды и вкусная еда! Безусловно, нам повезло с погодой, все дни температура была +17+23, сам тур пролетел незаметно, так как все было насыщенно! Рекомендую данный тур к посещению.
Тур очень понравился! Интересные экскурсии, классные гиды, красивые виды и вкусная еда! Безусловно, нам повезло сТур очень понравился! Интересные экскурсии, классные гиды, красивые виды и вкусная еда! Безусловно, нам повезло сТур очень понравился! Интересные экскурсии, классные гиды, красивые виды и вкусная еда! Безусловно, нам повезло сТур очень понравился! Интересные экскурсии, классные гиды, красивые виды и вкусная еда! Безусловно, нам повезло сТур очень понравился! Интересные экскурсии, классные гиды, красивые виды и вкусная еда! Безусловно, нам повезло с
И
Илья
16 мар 2025
Тур замечательный. Брал на 6 дней и 5 ночей. Насыщенная программа, отели хорошие. Благодарен гидам,которые много все рассказали.
Тур замечательный. Брал на 6 дней и 5 ночей. Насыщенная программа, отели хорошие. Благодарен гидам,которые много все рассказали.Тур замечательный. Брал на 6 дней и 5 ночей. Насыщенная программа, отели хорошие. Благодарен гидам,которые много все рассказали.Тур замечательный. Брал на 6 дней и 5 ночей. Насыщенная программа, отели хорошие. Благодарен гидам,которые много все рассказали.Тур замечательный. Брал на 6 дней и 5 ночей. Насыщенная программа, отели хорошие. Благодарен гидам,которые много все рассказали.Тур замечательный. Брал на 6 дней и 5 ночей. Насыщенная программа, отели хорошие. Благодарен гидам,которые много все рассказали.Тур замечательный. Брал на 6 дней и 5 ночей. Насыщенная программа, отели хорошие. Благодарен гидам,которые много все рассказали.Тур замечательный. Брал на 6 дней и 5 ночей. Насыщенная программа, отели хорошие. Благодарен гидам,которые много все рассказали.Тур замечательный. Брал на 6 дней и 5 ночей. Насыщенная программа, отели хорошие. Благодарен гидам,которые много все рассказали.Тур замечательный. Брал на 6 дней и 5 ночей. Насыщенная программа, отели хорошие. Благодарен гидам,которые много все рассказали.Тур замечательный. Брал на 6 дней и 5 ночей. Насыщенная программа, отели хорошие. Благодарен гидам,которые много все рассказали.

