Кавказ для вас в индивидуальном туре: горный Кисловодск, легендарный Домбай и Верхняя Балкария
Увидеть вершины Кавказа, прикоснуться к истории горцев и прокатиться по альпийским лугам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
«После спустимся в урочище Лахран и прогуляемся по «Долине нарзанов» — экопарку, знаменитому огромным количеством минеральных источников»
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
89 550 ₽
99 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур на Кавказ с посещением мест на выбор
Рассмотреть все стороны Эльбруса, проникнуться местной природой, прогуляться до водопадов в Джилы-Су
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, время встречи зависит ...
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
62 100 ₽
69 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тур в мини-группе: Архыз и Домбай (1 ночь в горах)
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Выезд в 6.00-7.30 каждый день
8880 ₽
12 000 ₽ за человека
