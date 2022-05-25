Ночь в гостинице г. Пятигорска.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Выезд на обзорную экскурсию по Пятигорску.

Трансфер в гостиницу г. Пятигорска.

Встреча в аэропорту г.Минеральные Воды, ж/д вокзал г. Пятигорска или г. Минеральные Воды.

Ночь в гостинице г. Пятигорска.

20:00 – 21:00 Возвращение в гостиницу г. Пятигорска.

Поляна находится между поселками Эльбрус и Терскол.

Поляна Нарзанов в Приэльбрусье — это небольшая долина общей площадью 3 квадратных километра в верховьях Баксанского ущелья.

Поляна Азау, подъем на канатной дороге г. Эльбрус (доп.плата).

Поляна Чегет , подъем на канатной дороге г. Чегет (доп.плата).

Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря).

По пути вы насладитесь великолепными видами Баксанского ущелья.

Завтрак.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсию г. Кисловодск и его окрестности.

Кольцо-гора — удивительное творение природы, находится на отроге Боргустанского хребта.

Образовалось под действием влаги и выветривания.

Одна из достопримечательностей Кисловодска.

Отсюда открывается прекрасный вид на город.

Медовые водопады образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки.

Все лето здесь, на склонах долины, цветут медоносные травы, от которых, очевидно, и произошло название водопадов.

После посещения Медовых водопадов заезжаем еще в одно приятное место, Чайный домик, где после дегустации можно купить в подарок варенье, чайный сбор и другие вкусные деликатесы.

Обед (доп. плата).

Замок коварства и любви.

В глубокой каменной лощине бежит шумливая речка Аликоновка, здесь она делает поворот, и над нею появляются причудливые скалы, напоминающие древний замок с зубчатыми стенами и башнями.

Свое поэтическое название «Замок коварства и любви» эти скалы получили благодаря легенде, которую вы услышите на экскурсии.

Кисловодский курортный парк изобилует интересными рукотворными и природными творениями: памятниками архитектуры, музеями, гротами и скалами, водными объектами, смотровыми площадками и элементами ландшафтного дизайна.

Объекты показа:

Лечебный парк;

Зеркальный пруд со стеклянной струей;

мостик «Дамский каприз»;

памятник Пушкина;

Цветочный календарь;

Лермонтовская площадка;

Нарзанная галерея;

колонада;

Курортный бульвар.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.