4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Завтра в 08:00
25 авг в 08:00
84 900₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
Отдохнуть наедине с собой и первозданной природой и налюбоваться инопланетными пейзажами Кавказа
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или ваш отель в Минеральных В...
31 авг в 08:00
7 сен в 08:00
15 000₽ за человека
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: Г. Кисловодск, место и время по договорённости
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
33 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина7 августа 2024Данная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любит свой край и готов
- ТТатьяна7 июня 2024Путешествовали семьей, двое взрослых и ребенок 11 лет. Давно мы не испытывали столько эмоций! Это был потрясающий тур!!! Восторг!!! «Кавказ
- ЕЕвгения12 марта 2024Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На праздники»
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