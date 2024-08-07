На ноябрьские праздники – туры в Кисловодске

Найдено 3 тура в категории «На ноябрьские праздники» в Кисловодске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
На машине
3 отзыва
4 дня
Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
Увидеть Эльбрус, погладить яка на Мусса-Ачитара, послушать шум водопадов и покататься по горам
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
Завтра в 08:00
25 авг в 08:00
84 900 за всё до 4 чел.
Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
Джиппинг
На машине
2 дня
Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
Отдохнуть наедине с собой и первозданной природой и налюбоваться инопланетными пейзажами Кавказа
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал или ваш отель в Минеральных В...
31 авг в 08:00
7 сен в 08:00
15 000 за человека
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
На машине
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Начало: Г. Кисловодск, место и время по договорённости
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
33 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    7 августа 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Данная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любит свой край и готов
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    его показать во всей красе, а не просто организоваться времяпрепровождение на 4 дня. Спойлер: так и получилось, но обо всем по порядку. Забронировав экскурсию через сайт Виктор вышел на связь очень быстро, сразу задал наводящие вопросы, ответил на мои и далее я уже совершенно расслабилась. Из аэропорта забрали и сразу повезли показывать красоты: Долину Нарзанов, вид на Эльбрус, заехали испробовать кавказские вкусняшки и выслушать изумительные рассказы о том, что перед глазами. Потом нас уставших и довольных привезли в милый домик с террасой, в котором были учтены любые мелочи. Захотел чаю - вот тебе горный чай, захотел освежиться после экскурсии - вот тебе ароматные и чистые полотенца, шампунь и гель для душа ну и так далее. 2 день был выделен под Домбай - у меня не хватит словарного запаса чтобы описать тот восторг, что довелось испытать. Главное, что нужно отметить - было комфортно, быстро, удобно. Нам показали настолько интересные места вдали от основной тропы, что было просто невозможно не быть довольными. На 3 день экскурсии были на выбор и нам, после выслушивания наших запросов, был предложен Актопрак и вот прям в самое сердечко. Еще были водопады, озера и много много красоты! Ну и Пятигорск - прекрасная звезда того дня) 4 день занял Кисловодск - казалось бы, что можно смотреть целый день в одном небольшом городе? Как оказалось - можно, нам даже не хватило времени на все хотелки, но это значит, что прилетим еще раз! Что было важным для меня: Виктор учел абсолютно все пожелания, поменял местами дни экскурсий в связи с погодой (заранее), домик предоставил чистейший, машины удобные (я прекрасно выспалась на заднем сидении), спокойно отреагировал на то, что мы резко поменяли решение не ехать в одно из мест и сразу предложил другое! Итак, если мне предстоит полет в Минеральные Воды - я буду сразу обращаться к Виктору, так как город Кисловодск теперь синоним Виктора для меня) Виктор, спасибо!

    Данная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любитДанная экскурсия была выбрана из множества похожих, подкупив своим описанием. Было ощущение, что Виктор действительно любит
  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Путешествовали семьей, двое взрослых и ребенок 11 лет. Давно мы не испытывали столько эмоций! Это был потрясающий тур!!! Восторг!!! «Кавказ
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    для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор». Тур пришелся на конец мая - начало июня. Очень повезло с погодой. Чистейший горный воздух, умеренный континентальный климат. Формат тура идеальный. Организация на высоте. Виктор, огромное спасибо Вам за столь насыщенный, продуманный и гибкий маршрут! За Ваши рассказы и истории, за легенды, за любовь к своему краю, за это невероятное путешествие! За каждый день, проведеный в единении с природой, завораживающей своей красотой. Это сказочный край. Невероятные пейзажи, красивейшие дороги, величественный Эльбрус, заснеженные горные вершины, живописные ущелья, удивительное урочище Джилы-Су, мощные, красивейшие водопады, завораживающий Домбай, горные реки, старинные улицы Кисловодска, крупнейший парк Европы, многочисленные источники с целебной водой, всего не перечислить. Здесь важны не только конечные точки маршрутов, но и каждый километр пути. Это надо обязательно увидеть и влюбиться, а затем вернуться и не раз. Мы очень удачно продлили путешествие на один день, что позволило в середине тура передохнуть, насладиться впечатлениями, уделить время прогулке по городу и с новыми силами отправиться на очередное знакомств о со сказочным краем. Путешествовали на комфортном автомобиле, Виктор встречал и провожал нас в аэропорту. Проживали в небольшом комфортном домике, все продумано до мелочей, все необходимое в наличии, бытовая техника, посуда, TV, санузел и прочее, уютная терраса и т. п. Помимо экскурсий, благодаря Виктору, попробовали блюда истиной национальной кухни. Это лучший тур для первой встречи с Северным Кавказом. Очень комфортный. Виктор, огромное спасибо Вам и Азамату за незабываемое путешествию!

  • Е
    Евгения
    12 марта 2024
    Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
    Отдельная благодарность Виктору, как гиду и экскурсоводу - лучший! Очень подробно, интересно и захватывающе рассказывает. Всегда на связи, практически 24/7. Сама
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    экскурсия: Все дни прошли на высоте, Виктор очень гибок, лоялен и мобилен, всегда идёт на встречу и находит оптимальные решения. Экскурсия охватывает весь КМВ и много из северного Кавказа, этого более чем достаточно, что бы иметь представление и понимание. Очень интересно и познавательно. Однозначно рекомендую и буду рекомендовать друзьям! Виктор, спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «На ноябрьские праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Кисловодске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Кавказ для вас в индивидуальном туре: живописный Кисловодск, горный Домбай и экскурсии на выбор
  2. Перезагрузка в компании гор, лесов и водопадов: выходные на просторах Джилы-Су и Бермамыта
  3. Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Медовые водопады
  3. Нарзанная галерея
  4. Плато Бермамыт
  5. Кисловодский парк
  6. Храм Тхаба-Ерды
  7. Голубое озеро
  8. Чегемское ущелье
  9. Приэльбрусье
  10. Джилы-су
Сколько стоит тур в Кисловодске в августе 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "На ноябрьские праздники" можно забронировать 3 тура от 15 000 до 84 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Кисловодске на 2024 год на ноябрьские праздники, 3 ⭐ отзыва, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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