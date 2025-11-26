Узнайте о героических событиях 1941 года в Клину. Памятники и истории, которые вдохновляют и учат мужеству
Первый год войны оставил неизгладимый след в истории Клина. В 1941 году здесь шли ожесточённые бои, и город стал важным стратегическим рубежом.
На экскурсии вы увидите здание бывшей железнодорожной казармы, узнаете
о роли железнодорожников в победе. Бывший завод "Химволокно" расскажет о том, как местные предприятия работали на фронт. Памятник "152-мм пушка-гаубица" и история о "Емеле" откроют вам новые факты о военной технике. Завершится маршрут у Мемориала Славы, где вспоминают подвиги героев Клинской земли
Что можно увидеть
Здание бывшей железнодорожной казармы
Бывший завод «Химволокно»
Памятник технике «152-мм пушка-гаубица»
Военный комиссариат
Мемориал Славы
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Здание бывшей железнодорожной казармы. Вы узнаете, какой вклад в победу оказали железнодорожники.
Бывший завод «Химволокно». Обсудим, как обычный гудок однажды нарушил обед в мирном городе, и какую продукцию местные предприятия выпускали для фронта.
Памятник технике «152-мм пушка-гаубица». А вы знали, что кроме «Катюши» был ещё и «Емеля»? Я расскажу об этом орудии и о том, как впервые в истории гитлеровской Германии кольцо окружения сомкнулось вокруг крупного немецкого воинского подразделения.
Военный комиссариат. Вы услышите, кто первым пришёл в военкомат, узнаете кто такой Афанасий Георгиевич Дурыманов и почему одна из улиц города названа его именем.
Мемориал Славы. Поговорим о двадцати героях Клинской земли, удостоенных звания Героя Советского Союза, и о подвиге пионера Миши Балакирева. Маршрут завершится у Вечного огня.
