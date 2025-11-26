Мои заказы

Клин: путь к Победе

Узнайте о героических событиях 1941 года в Клину. Памятники и истории, которые вдохновляют и учат мужеству
Первый год войны оставил неизгладимый след в истории Клина. В 1941 году здесь шли ожесточённые бои, и город стал важным стратегическим рубежом.

На экскурсии вы увидите здание бывшей железнодорожной казармы, узнаете
о роли железнодорожников в победе. Бывший завод "Химволокно" расскажет о том, как местные предприятия работали на фронт. Памятник "152-мм пушка-гаубица" и история о "Емеле" откроют вам новые факты о военной технике. Завершится маршрут у Мемориала Славы, где вспоминают подвиги героев Клинской земли

5 причин купить эту экскурсию

  • 🇷🇺 Уникальный исторический маршрут
  • 🕰️ Погружение в события 1941 года
  • 📚 Интересные факты о военной технике
  • 🎖️ Истории героев и их подвигов
  • 🔥 Завершение у Вечного огня
Клин: путь к Победе© Елена

Что можно увидеть

  • Здание бывшей железнодорожной казармы
  • Бывший завод «Химволокно»
  • Памятник технике «152-мм пушка-гаубица»
  • Военный комиссариат
  • Мемориал Славы

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Здание бывшей железнодорожной казармы. Вы узнаете, какой вклад в победу оказали железнодорожники.

Бывший завод «Химволокно». Обсудим, как обычный гудок однажды нарушил обед в мирном городе, и какую продукцию местные предприятия выпускали для фронта.

Памятник технике «152-мм пушка-гаубица». А вы знали, что кроме «Катюши» был ещё и «Емеля»? Я расскажу об этом орудии и о том, как впервые в истории гитлеровской Германии кольцо окружения сомкнулось вокруг крупного немецкого воинского подразделения.

Военный комиссариат. Вы услышите, кто первым пришёл в военкомат, узнаете кто такой Афанасий Георгиевич Дурыманов и почему одна из улиц города названа его именем.

Мемориал Славы. Поговорим о двадцати героях Клинской земли, удостоенных звания Героя Советского Союза, и о подвиге пионера Миши Балакирева. Маршрут завершится у Вечного огня.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — ваш гид в Клине
Мы все любим путешествовать и хотим, приезжая в незнакомый город, чувствовать себя уютно и комфортно. Моя задача — сделать ваше путешествие именно таким! Со мной будет безопасно, весело и задорно.

Входит в следующие категории Клина

