Экскурсии Клина об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Клине, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Клин зовёт
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Завтра в 10:00
14 авг в 10:30
6596 ₽ за всё до 10 чел.
Нечаянная радость
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нечаянная радость
Погрузиться в историю трактиров и чайных Клина 19-20 веков и выпить чашечку чая
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Клин: путь к Победе
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и подвиги Клина
Погрузитесь в атмосферу военного времени в Клину. Уникальный маршрут по памятным местам и историям героев, которые оставили след в истории
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
2000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 августа 2025
    Клин зовёт
    Много раз бывали в Клину и впервые решились на экскурсию. Узнали много нового. Структурировано, с наглядными материалами. Проходит экскурсия по
    читать дальше

    самому центру Клина, много ходить не пришлось. Дождик не помешал, было интересно. Желаем городу процветания, а экскурсоводу новых экскурсантов по древнему городу и почтовой столице времен Петра I.

  • А
    Алёна
    27 июля 2025
    Клин зовёт
    Очень хорошая экскурсия! Павел замечательно рассказывал про Клин и его историю. Периодически мы сталкивались с местами, которые ввиду идущей реконструкции
    читать дальше

    объектов были или закрыты, или огорожены. Это даёт надежду на то, что когда реконструкция подойдёт к своему завершению, город ещё больше будет привлекать внимание туристов. Очень уютный, тихий, спокойный. Спасибо большое Павлу за интересную прогулку!)

  • О
    Ольга
    22 июля 2025
    Клин зовёт
    Наш экскурсионный клуб участвовал в экскурсии "Клин зовет", проведенной гидом Павлом 20 июля.
    Павел — настоящий профессионал своего дела. Его глубокие
    читать дальше

    знания о регионе и увлекательные истории сделали экскурсию не только познавательной, но и невероятно интересной. Мы узнали много нового о культуре и истории Клина, а также о значимых личностях, связанных с этим местом.
    Маршрут был хорошо продуман: мы посетили самые интересные достопримечательности. Павел всегда был готов ответить на наши вопросы и делился интересными фактами.
    Рекомендую экскурсию "Клин зовет" всем, кто хочет узнать больше об этом уютном городе. Большое спасибо Павлу за экскурсию!

  • Р
    Равгат
    13 июля 2025
    Клин зовёт
    Мы благодарим Павла за чудесную и познавательную экскурсию.
    Слушая его повествование словно уходишь в далёкие времена старого Клина и погружаешься в
    читать дальше

    его историю.
    То что Павел любит своё дело и свой - видно и слышно с первых минут знакомства: предельная вежливость, такт, абсолютная лояльность к вопросам слушателей и сопереживающие состоянию и изменениям происходящим в городе.
    Рекомендуем, однозначно.

  • Е
    Елена
    6 июля 2025
    Клин зовёт
    Спасибо Павлу! Экскурсия была интересная, насыщенная по содержанию, проходила в спокойном режиме, что позволило успеть полюбоваться на достопримечательности и красоты Клина.
  • К
    Ксения
    30 июня 2025
    Клин зовёт
    Шикарная экскурсия! Я думаю, что далеко не всякий житель Клина может рассказать столько фактов и любопытных историй, сколько Павел собрал об этом городе:) Спасибо за нескучное повествовование, юмор и рекомендации по посещению других мест (особенно понравился ресторанчик)! Будем рекомендовать:)
  • Т
    Татьяна
    30 июня 2025
    Клин зовёт
    Остались очень довольны! Павел рассказал много интересного про историю города, показал разнообразный иллюстративный материал, учёл наши пожелания и в непростых
    читать дальше

    погодных условиях провел прекрасную экскурсию. От всей нашей компании выражаем ему искреннюю благодарность! Обязательно вернёмся в Клин досматривать достопримечательности о которых рассказывал Павел, но мы, в силу ограниченного времени, не успели посмотреть.

  • Т
    Татьяна
    28 июня 2025
    Клин зовёт
    Экскурсия нам очень понравилось, были и взрослые, и дети, всех удалось заинтересовать! Прошли по красивым и значимым местам Клина, узнали много интересной информации. Легкая подача, время пролетело незаметно! Большое Вам спасибо, Павел!
  • Р
    Роман
    16 июня 2025
    Клин зовёт
    Замечательную экскурсию по Клину провёл Павел. Обычно подмосковный Клин вспоминают как место связанное с именем Петра Ильича Чайковского. На экскурсии
    читать дальше

    Павла, Клин раскрывается как город с вековой историй, город который не исчез с карты России, а продолжает жить и развиваться.
    Огромное спасибо Павлу за экскурсию!

  • А
    Александр
    15 июня 2025
    Клин зовёт
    Отличная экскурсия, спасибо, Павел!
  • Г
    Галина
    7 июня 2025
    Клин зовёт
    Прекрасная экскурсия по Клину!
    Павел заряжает своей любовью к городу и знаниями!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2025
    Клин зовёт
    Отличная экскурсия, интересная!
  • Л
    Любовь
    13 апреля 2025
    Клин зовёт
    Клин- город небольшой, но с давней историей с 1317 года. Было интересно послушать рассказ Павла об исторических событиях, о настоящем
    читать дальше

    города, посмотреть фотографии, которые Павел подготовил о прошлом облике города, пройтись по знаковым местам. Получили новую информацию и впечатления! Спасибо Павлу!

  • А
    Анастасия
    31 марта 2025
    Клин зовёт
    Павел провел прекрасную экскурсию! Я думаю, мы узнали за короткое время достаточно информации об этом интересном месте. Спасибо ему!!!
  • Л
    Лариса
    24 февраля 2025
    Клин зовёт
    Отличная экскурсия по Клину с Павлом. Павел раскрыл нам Клин с новой стороны, рассказал историю. Отличные знания, тактичное общение, интеллигентность гида позволяют высоко оценить его экскурсию. Спасибо большое!
  • А
    Антон
    23 декабря 2024
    Клин зовёт
    Большое спасибо за организацию экскурсии Павлу. Рассказ был очень интересен. Мы много узнали про город. Мы и не думали, что это город с такой историей и такими знаменитыми жителями!!!!!!
  • Т
    Татьяна
    15 декабря 2024
    Клин зовёт
    Здравствуйте дорогие путешественники!
    Наша поездка в подмосковный город Клин началась с пешеходной экскурсии Павла
    Клин зовёт!
    День выдался
    по- настоящему зимний, снежный, морозный.
    Павел погрузил
    читать дальше

    нас в далёкие времена,приводя точные исторические факты,упоминая существующие легенды и предположения,вспоминая величайших людей,влюбившихся в город,показывая сохранившиеся здания,памятники,воссоздавая картины прошлого,связывая их с сегодняшним днём.
    И,конечно, заботясь о том,чтобы мы не продрогли,не устали и не проголодались)
    Спасибо огромное!
    После экскурсии мы самостоятельно и с удовольствием посетили Музеи П. И.Чайковского,А. П. Гайдара,фабрику ёлочных игрушек.
    День волшебным образом завершился сказочным балетом Щелкунчик в исполнении Русского балета в Музее П. И. Чайковского.
    В городе ведутся активные работы по благоустройству,планируем приехать в другое время года,полюбоваться красотами и посетить ещё не увиденное.
    Спасибо!

  • Н
    Никонова
    18 ноября 2024
    Клин зовёт
    Очень хорошая экскурсия! Павел много рассказал про историю города, показал старые фотографии сравнил их с современным видом города. Получилось может
    читать дальше

    быть не очень длительно по маршруту, но очень насыщенно по информации. Оказалось, что Клин таит немало преданий и историй. Нам очень понравилось. Большое спасибо!

  • Е
    Елена
    11 ноября 2024
    Клин зовёт
    Экскурсия очень понравилась, для знакомства с городом отличный старт. Павел хороший рассказчик, узнали интересные факты о городе и его истории. Все супер, рекомендую!
  • Е
    Елена
    1 сентября 2024
    Клин зовёт
    Спасибо Павлу за прогулку по городу, он сделал наш день насыщенным и запоминающимся 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
    Сейчас центр активно ремонтируют. Планируем вернуться через год и посмотреть на всю эту красоту еще раз
Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Клине
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Клин зовёт
  2. Нечаянная радость
  3. Клин: путь к Победе
Какие места ещё посмотреть в Клине
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Торговые Ряды
  2. Троицкий собор
  3. Соборная площадь
  4. Успенская Церковь
  5. Воскресенская церковь
  6. Клинское Подворье
Сколько стоит экскурсия по Клину в августе 2025
Сейчас в Клине в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 6596. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Клине на 2025 год по теме «История и архитектура», 25 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь