В Клин - на пивоваренный завод (18+)
Хотите узнать секреты пивоварения? Посетите пивоваренный завод в Клине и насладитесь дегустацией уникальных сортов пива в уютном ресторане
Начало: В городе Клин
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
4900 ₽ за человека
до 10 чел.
История и подвиги Клина
Погрузитесь в атмосферу военного времени в Клину. Уникальный маршрут по памятным местам и историям героев, которые оставили след в истории
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за всё до 10 чел.
до 10 чел.
Исторические тайны Клина: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Клин подарит вам уникальные истории о чае и торговле. Узнайте о местах, где развивалась культура чаепития
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
