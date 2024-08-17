Экскурсии выходного дня в Клине

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Клине, цены от 5 334 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Пешая
23 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
Познакомиться с древним городом и узнать его славную историю
Начало: В городе Клин, на ул. Литейная
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика»
На машине
21 отзыв
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Клин: рождение «Щелкунчика» - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Чайковского, посетив места, где он жил и творил. Откройте для себя музей елочной игрушки и насладитесь атмосферой праздника круглый год
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
16 450 за всё до 4 чел.
Клин зовёт
Пешая
скидка
15%
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Клин зовёт: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Прогулка по Клину раскроет вам его многовековую историю, архитектурные шедевры и живописные виды. Идеально для первого знакомства с городом Чайковского
Начало: Возле Торговых рядов
Завтра в 11:00
24 авг в 14:00
62755 334 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    17 августа 2024
    Клин зовёт
    Прекрасная экскурсия с Павлом! Очень интересно, информативно. Павел очень приятный экскурсовод. Еще хочу отметить, что Павел очень аккуратно подстроил экскурсию под моих немолодых бабушек (темп и наличие скамеек 👍)
  • о
    ольга
    10 августа 2024
    Клин зовёт
    Огромное спасибо Павлу, были всей семьей на этой экскурсии, просто в восторге. Очень интересно, много фактов про разные исторические времена и исторические персоны, все это подано очень незаурядно и увлекательно, определенно советую ☺️
  • А
    Алина
    28 июля 2024
    Клин зовёт
    Замечательная экскурсия! Понравилось, что рассказ экскурсовода был очень динамичным, дополненный множеством фотографий. Мы узнали много новых фактах о знаменитых людях,
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    которые имели отношение к Клину (Чайковский, Менделеев, Радищев, Васнецов, Вера Мухина и многие другие). Также приятно отметили, что Павел погружен в историю как города, так и в целом в историю нашей страны. Спасибо огромное! Будем рекомендовать друзьям и знакомым посетить этот прекрасный город в сопровождении увлекательного рассказа Павла!

  • Н
    Наталия
    14 июля 2024
    Клин: рождение «Щелкунчика»
    Провели чудесный день в Клину) Дмитрий аккуратно довёз, внимательно всё спланировал, учёл наши пожелания до поездки, но и легко подстроился
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    под новые обстоятельства в процессе. Обед тоже удался) Но самое ценное: Дмитрий дал почувствовать красоту и атмосферу места, и прямо таки присутствие Чайковского. Спасибо и удачи!!

  • О
    Ольга
    1 июля 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного.
    Очень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересногоОчень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересногоОчень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересногоОчень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересногоОчень понравилась экскурсия по Клину с гидом Марией! Несмотря на жару, прекрасно провели время в городе и узнали много интересного
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    Очень понравилась экскурсия в Клину!!! Дмитрий хорошо и понятно рассказывал про город, его значимые события и известных людей. Интересный маршрут
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    продуман и логически выстроен. Хочется отметить у экскурсовода отличное знание исторических данных. Буду ещё обращаться к Дмитрию за экскурсиями по другим городам Подмосковья

  • Л
    Людмила
    18 июня 2024
    Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
    18 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города понравился, Дмитрий говорил не
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    только об общеизвестных фактах, которые можно найти в Интернете. Показал город, как живой организм, который развивался, разрушался, и снова восстанавливался! Это и является главным для меня при знакомстве с городами) И все же, исходя из названия экскурсии, мне хотелось бы больше услышать о П. И. Чайковском Это, конечно, увеличит время экскурсии! Но может, стоит подумать? ☺️

    18 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города18 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города18 июня прошла в Клину" по следам Чайковского и Щелкунчика" с Дмитрием. Рассказ об истории города
  • А
    Алла
    19 апреля 2024
    Клин: рождение «Щелкунчика»
    Мы сестрой очень довольны организацией и проведением экскурсии. Дмитрий основательно подошёл к этапу организации поездки, разработал программу с учетом наших
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    пожеланий, дал советы по формированию списка объектов, которые хочется посетить. Более 2-3-х мест, даже, если они находятся недалеко друг от друга посещать не стоит, лучше погулять, насладиться местом. Если набрать много музеев, время остается только для осмотра, и, послушать экскурсовода не получается. За время экскурсии Дмитрий чередовал пешеходную нагрузку с небольшими промежутками отдыха, потом привез нас в кафе. После, с новыми силами продолжили экскурсию. Очень начитанный, эрудированный специалист: колоссальные познания о биографиях писателей, композиторов, художников. Очень вежливый, внимательный к пожеланиям и интересам клиентов, Дмитрий прекрасно знает красивейшие места планеты. В заключении экскурсии привез нас к интересным храмам и живописным местам. В общем, получили разносторонние знания и удовольствие от созерцания природных красот.

  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Клин: рождение «Щелкунчика»
    Дмитрий встретил нас на месте назначения, рассказал много интересного. Компания наша была разновозрастная, подобрал к каждому свой ключ. Дети и взрослые остались очень довольны. С удовольствием рекомендуем Дмитрия как ответственного, знающего, интеллигентного рассказчика и проводника
    Дмитрий встретил нас на месте назначения, рассказал много интересного. Компания наша была разновозрастная, подобрал к каждому

Ответы на вопросы от путешественников по Клину в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Клине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Клин по следам Чайковского и Щелкунчика
  2. Клин: рождение «Щелкунчика»
  3. Клин зовёт
Какие места ещё посмотреть в Клине
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Торговые Ряды
  2. Соборная площадь
  3. Успенская Церковь
  4. Воскресенская церковь
  5. Клинское Подворье
  6. Троицкий собор
Сколько стоит экскурсия по Клину в августе 2024
Сейчас в Клине в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 334 до 16 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Клине на 2024 год на выходные, 48 ⭐ отзывов, цены от 5334₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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