Синий трактор, или Путешествие на ферму под Клином
Погладить телят, покормить козочек, узнать, как все устроено на ферме, и попробовать домашний сыр
Начало: В деревне Слобода
11 сен в 15:00
12 сен в 15:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
В Клин - на пивоваренный завод (18+)
Хотите узнать секреты пивоварения? Посетите пивоваренный завод в Клине и насладитесь дегустацией уникальных сортов пива в уютном ресторане
Начало: В городе Клин
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
4900 ₽ за человека
Исторические тайны Клина: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Клин подарит вам уникальные истории о чае и торговле. Узнайте о местах, где развивалась культура чаепития
Начало: На Привокзальной площади
21 сен в 10:00
22 сен в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
