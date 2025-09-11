Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные » в Клине, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 1.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Синий трактор, или Путешествие на ферму под Клином Погладить телят, покормить козочек, узнать, как все устроено на ферме, и попробовать домашний сыр Начало: В деревне Слобода от 8000 ₽ за всё до 10 чел. 2 часа Индивидуальная В Клин - на пивоваренный завод (18+) Хотите узнать секреты пивоварения? Посетите пивоваренный завод в Клине и насладитесь дегустацией уникальных сортов пива в уютном ресторане Начало: В городе Клин 4900 ₽ за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Исторические тайны Клина: индивидуальная экскурсия Путешествие в Клин подарит вам уникальные истории о чае и торговле. Узнайте о местах, где развивалась культура чаепития Начало: На Привокзальной площади 4000 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Клина

