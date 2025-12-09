Индивидуальная
до 15 чел.
По тропам вдохновения - в Клин
Проникнуться атмосферой, музыкой и народными традициями города (на русском или английском)
«Затем — обед в кафе и мастер-класс»
14 дек в 10:00
16 дек в 12:30
от 6700 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исторические тайны Клина: индивидуальная экскурсия
Путешествие в Клин подарит вам уникальные истории о чае и торговле. Узнайте о местах, где развивалась культура чаепития
Начало: На Привокзальной площади
«Я расскажу вам о ресторане Николаевской железной дороги»
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
В Клин - на пивоваренный завод (18+)
Хотите узнать секреты пивоварения? Посетите пивоваренный завод в Клине и насладитесь дегустацией уникальных сортов пива в уютном ресторане
Начало: В городе Клин
«Во второй части программы вас ждёт ресторан в английском стиле, с действующим камином»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
«В поисках Щелкунчика»: новогоднее путешествие по Клину для всей семьи
Узнать о новогодней музыке, окунуться в мир ёлочных игрушек и посетить ресторан
Начало: В Москве, СТ.М. «Саларьево»
«Еда и напитки в ресторанах и на ферме оплачиваются дополнительно по вашему желанию»
17 дек в 10:00
18 дек в 10:00
31 450 ₽ за всё до 4 чел.
