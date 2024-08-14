Путешествие во времени с экскурсией по Коломне подарит уникальную возможность увидеть город таким, каким он был несколько столетий назад.
Экскурсовод покажет репродукции старинных фотографий и гравюр, расскажет об утраченных достопримечательностях, таких как Спасский монастырь и первоначальный вид Успенского собора.
Эта программа позволяет почувствовать дух провинциального русского города и узнать интересные исторические факты
Экскурсовод покажет репродукции старинных фотографий и гравюр, расскажет об утраченных достопримечательностях, таких как Спасский монастырь и первоначальный вид Успенского собора.
Эта программа позволяет почувствовать дух провинциального русского города и узнать интересные исторические факты
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальные исторические факты
- 🖼️ Репродукции старинных изображений
- 🏰 Посещение исторических мест
- 🎨 Погружение в атмосферу прошлого
- 👥 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться прогулками на свежем воздухе. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладно. Зимой экскурсия проходит в помещении, что позволяет избежать холода и насладиться историей в уютной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Спасский монастырь
- Успенский собор
- Коломенский кремль
- Посад
Описание экскурсии
Поездка в прошлое Коломны
Многих путешественников интересует вопрос: «Как выглядела Коломна несколько столетий назад?» Этот вопрос не оставляет равнодушными гостей города. В ответ на этот интерес была разработана уникальная программа экскурсии.
Особенности экскурсии
Данная экскурсия выделяется тем, что рассказ экскурсовода сопровождается богатым иллюстративным материалом. Это помогает участникам не только услышать историю, но и почувствовать атмосферу провинциального русского города.
Что увидят гости
Во время экскурсии гости смогут насладиться:
- репродукциями старинных фотографий;
- гравюрами;
- картинами, изображающими утраченный Спасский монастырь;
- первоначальным видом Успенского собора;
- улицами Коломенского кремля;
- Посадом и другими местами, сохранившими дух ушедшей эпохи.
Эта программа подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю и почувствовать неповторимый дух Коломны!
Ежедневно, по договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коломенский кремль
- Спасский монастырь
- Успенский собор
- Посад и другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы (сувениры и др.)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договорённости
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Побывали на днях в Коломне. С погодой нам не очень повезло,накрапывал мелкий дождик. Но это нк помешало нашему отдыху. Наш экскурсовод Юлия познакомила нас с историей этого удивительного городка,показала нам
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А
Спасибо большое за интересную, живую, яркую экскурсию. Наталия - отличный рассказчик. С прекрасным чувством юмора, с душой и эмоционально поведала нам об истории Коломны, её легендах, исторических личностях и современниках, имеющих отношение к этому замечательному городу. Незабываемая прогулка по Коломенскому Кремлю!
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В
Экскурсия с Маргаритой по Коломне- интересное путешествие знающего. Спасибо. Получили положительные эмоции и расширили кругозор.
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С
Все отлично. Маргарите большое спасибо, шикарный профессиональный гид
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А
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А
Экскурсия была интересной.
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