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Авторская экскурсия: «Коломна — путешествие вглубь веков»

4.7
6 отзывов
Маргарита М.
Маргарита М. – Гид из Коломны
По ходу экскурсии 🧭 гости увидят репродукции старинных фотографий, гравюр и картин: утраченный Спасский монастырь, первоначальный вид Успенского собора, улиц Коломенского кремля, Посада и другие места, оставшиеся в ушедшей эпохе.

Это поможет понять, что менялось в Коломне на протяжении столетий, а что осталось неизменным.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 700 ₽ за экскурсию

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Авторская экскурсия: «Коломна — путешествие вглубь веков»
Авторская экскурсия: «Коломна — путешествие вглубь веков»

Что вы увидите

  • Коломенский Кремль
  • Спасский монастырь
  • Успенский собор
  • Посад
  • и др. места
«Как выглядела Коломна несколько столетий назад?»
Этот вопрос очень часто интересует гостей Коломны. Чтобы на него ответить, была создана эта программа. Её отличительной чертой является то, что рассказ экскурсовода сопровождается большим количеством иллюстративного материала, что позволит почувствовать особый дух провинциального русского города.
По ходу экскурсии 🧭 гости увидят репродукции старинных фотографий, гравюр и картин: утраченный Спасский монастырь, первоначальный вид Успенского собора, улиц Коломенского кремля, Посада и другие места, оставшиеся в ушедшей эпохе.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Авторская экскурсия: «Коломна — путешествие вглубь веков»
Авторская экскурсия: «Коломна — путешествие вглубь веков»
Авторская экскурсия: «Коломна — путешествие вглубь веков»
Авторская экскурсия: «Коломна — путешествие вглубь веков»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Маргарита М.
Маргарита М.
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6 отзывов оставили туристы

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