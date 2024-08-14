Авторская экскурсия: «Коломна - путешествие вглубь веков»

Узнайте, как выглядела Коломна в прошлые века. Исторические факты и старинные изображения помогут окунуться в атмосферу ушедших эпох
Путешествие во времени с экскурсией по Коломне подарит уникальную возможность увидеть город таким, каким он был несколько столетий назад.

Экскурсовод покажет репродукции старинных фотографий и гравюр, расскажет об утраченных достопримечательностях, таких как Спасский монастырь и первоначальный вид Успенского собора.

Эта программа позволяет почувствовать дух провинциального русского города и узнать интересные исторические факты
4.4
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальные исторические факты
  • 🖼️ Репродукции старинных изображений
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 🎨 Погружение в атмосферу прошлого
  • 👥 Индивидуальный подход

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться прогулками на свежем воздухе. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладно. Зимой экскурсия проходит в помещении, что позволяет избежать холода и насладиться историей в уютной обстановке.
Сейчас август — это идеальное время.
Авторская экскурсия: «Коломна - путешествие вглубь веков»
Авторская экскурсия: «Коломна - путешествие вглубь веков»
Авторская экскурсия: «Коломна - путешествие вглубь веков»

Что можно увидеть

  • Спасский монастырь
  • Успенский собор
  • Коломенский кремль
  • Посад

Описание экскурсии

Поездка в прошлое Коломны

Многих путешественников интересует вопрос: «Как выглядела Коломна несколько столетий назад?» Этот вопрос не оставляет равнодушными гостей города. В ответ на этот интерес была разработана уникальная программа экскурсии.

Особенности экскурсии

Данная экскурсия выделяется тем, что рассказ экскурсовода сопровождается богатым иллюстративным материалом. Это помогает участникам не только услышать историю, но и почувствовать атмосферу провинциального русского города.

Что увидят гости

Во время экскурсии гости смогут насладиться:

  • репродукциями старинных фотографий;
  • гравюрами;
  • картинами, изображающими утраченный Спасский монастырь;
  • первоначальным видом Успенского собора;
  • улицами Коломенского кремля;
  • Посадом и другими местами, сохранившими дух ушедшей эпохи.

Эта программа подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю и почувствовать неповторимый дух Коломны!

Ежедневно, по договорённости

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Коломенский кремль
  • Спасский монастырь
  • Успенский собор
  • Посад и другое
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др.)
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договорённости
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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3
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1
1
Т
Побывали на днях в Коломне. С погодой нам не очень повезло,накрапывал мелкий дождик. Но это нк помешало нашему отдыху. Наш экскурсовод Юлия познакомила нас с историей этого удивительного городка,показала нам
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репродукции старинных фотографий,чтобы мы имели представление о том,каким был город раньше. Мы погуляли по территории Кремля,полюбоввлись красотой соборной площади. А в конце нашей прогулки Юля отвела нас попробовать потрясающие пирожки "карасики", которые просто таят во рту- настолько вкусно! Мы пообедали в ресторане" Сибас ловелас",кто любит рыбу- рекомендую. Накупили Коломенских вкусностей и довольные поехали домой

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А
Спасибо большое за интересную, живую, яркую экскурсию. Наталия - отличный рассказчик. С прекрасным чувством юмора, с душой и эмоционально поведала нам об истории Коломны, её легендах, исторических личностях и современниках, имеющих отношение к этому замечательному городу. Незабываемая прогулка по Коломенскому Кремлю!
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В
Экскурсия с Маргаритой по Коломне- интересное путешествие знающего. Спасибо. Получили положительные эмоции и расширили кругозор.
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С
Все отлично. Маргарите большое спасибо, шикарный профессиональный гид
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А
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А
Экскурсия была интересной.
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