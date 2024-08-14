Путешествие во времени с экскурсией по Коломне подарит уникальную возможность увидеть город таким, каким он был несколько столетий назад.



Экскурсовод покажет репродукции старинных фотографий и гравюр, расскажет об утраченных достопримечательностях, таких как Спасский монастырь и первоначальный вид Успенского собора.



Эта программа позволяет почувствовать дух провинциального русского города и узнать интересные исторические факты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и можно насладиться прогулками на свежем воздухе. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладно. Зимой экскурсия проходит в помещении, что позволяет избежать холода и насладиться историей в уютной обстановке.

Сейчас август — это идеальное время.