«Как выглядела Коломна несколько столетий назад?»

Этот вопрос очень часто интересует гостей Коломны. Чтобы на него ответить, была создана эта программа. Её отличительной чертой является то, что рассказ экскурсовода сопровождается большим количеством иллюстративного материала, что позволит почувствовать особый дух провинциального русского города.

По ходу экскурсии 🧭 гости увидят репродукции старинных фотографий, гравюр и картин: утраченный Спасский монастырь, первоначальный вид Успенского собора, улиц Коломенского кремля, Посада и другие места, оставшиеся в ушедшей эпохе.