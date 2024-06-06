Религиозные экскурсии по святым местам Коломны

Найдено 44 экскурсии в категории «Святые места» в Коломне, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самое интересное в Коломне за 2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
110 отзывов
Костюмированная прогулка по историческому Коломне с экспертом
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка
Начало: У кремля
«Увидите храмы — Воскресения Словущего на месте деревянного княжеского дворца и купеческий храм Николы Гостиного, — а еще жилые дома и даже самую обычную школу»
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека
Мифы и предания Коломенской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
246 отзывов
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
«Кроме того, я поделюсь легендами о древнейшем храме Подмосковья, Батыевом нашествии и гибели сына Чингисхана и расскажу историю создания кафедрального Успенского собора и его каменных предшественников»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна со всех сторон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
159 отзывов
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
«На улицах кремля вас также ждут храмы — Воскресения Словущего на месте деревянного княжеского дворца и купеческий храм Николы Гостиного — а еще жилые дома и даже самая обычная школа»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
384 отзыва
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
«Вы увидите каждую старинную улочку Кремля, Храм Воскресения Словущего, где венчался Дмитрий Донской, и Багренев монастырь, где хранится чудодейственный язык церковного колокола»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Коломну за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
281 отзыв
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
«А также побываете в «каменном сердце» древнего города — на Соборной площади — и посетите Успенский кафедральный собор, ставший памятником Куликовского триумфа»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500 за всё до 8 чел.
Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
«А еще я расскажу о правилах жизни в двух действующих монастырях: Брусенском и Ново-Голутвином»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 5 чел.
По всей Коломне - на автомобиле гида
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
30 отзывов
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
«Я расскажу вам о чудотворной иконе Феодоровской, храме «поющих ангелов», подвиге монаха-затворника и внутренней жизни обители в наше время»
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700 за всё до 4 чел.
Коломенский кремль изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
142 отзыва
Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Начало: На улице Лажечникова, дом 1а
«А также прогуляетесь по оживленной улице, названной в честь «русского Вальтера Скотта», и познакомитесь с историей двух монастырей: Брусенского Успенского и Свято-Троицкого Ново-Голутвина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 000 за всё до 5 чел.
Коломна сквозь столетия (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
«Рассмотрите храм Воскресения, в котором венчался Дмитрий Донской, и узнаете, где спрятаны сокровища Марины Мнишек, на какой из башен сидел черт и на что похож коломенский калач»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Чудотворный Бобренев монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
23 отзыва
Бобренев монастырь в Коломне: путешествие в мир чудес и святынь
Откройте для себя духовное наследие и тайны Бобренева монастыря, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Бобреневе монастыре (с. Старое Бобренево)
«На территории пройдем вокруг храмов, увидим места древних и современных захоронений»
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
1 600 за всё до 7 чел.
Коломенский посад - очарование Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
«Неспешно гуляя по коломенскому Арбату, полюбуетесь местной Жар-птицей и жемчужиной Подмосковья — церковью Николы-на-Посадьях 18 века»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна - град соцарственный
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
«Отправляемся изучать Кремль: вы полюбуетесь парадными воротами, увидите 7 сохранившихся башен, найдете самую высокую колокольню и самую старую церковь, оцените памятник Дмитрию Донскому»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380 за всё до 5 чел.
Кремль и Посад. Дыхание Истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
274 отзыва
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
«На территории Кремля расположены два женских монастыря, десять храмов, самая звонкоголосая колокольня Московской области, краеведческий музей, арт-галерея, сувенирные магазины с пастилой, медовухой, керамикой и многим другим»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 20 чел.
Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
«Храмы, монастыри, колокольни, усадьбы, предания, легенды, тайны — всё увидим, ко всему прикоснёмся, прочувствуем и восхитимся»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
68 отзывов
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
«Кроме того, я покажу вам парадные Пятницкие ворота, Покровскую церковь и нарядный храм Николы на Посаде»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400 за всё до 5 чел.
Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
119 отзывов
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
«Заглянете в Брусенскую обитель, где находится церковь, построенная после похода Ивана Грозного на Казань»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698 за всё до 6 чел.
Коломенские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
«А также узнаете, кем была построена церковь Вознесения и во время какого венчания на крестах посадского храма появились короны и куда они исчезли»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 15 чел.
Коломенский Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
36 отзывов
Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
«Здесь же вы увидите старообрядческую церковь Николы на Посаде, а чуть дальше — прекрасный Покровский храм с восстанавливаемым английским, или, как его еще называли, пейзажным садиком, где высажены редкие сорта яблонь»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Коломенский кремль
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
46 отзывов
Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
«Вы познакомитесь с комплексами Новоголутвина и Брусенского монастырей и увидите старинный Гостиный храм, построенный на средства местных купцов»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна: дух и величие древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
Начало: На площади Двух Революций
«Вы полюбуетесь Пятницкими и Михайловскими воротами, посетите Соборную площадь и оцените ансамбль Ново-Голутвина Троицкого монастыря»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 500 за всё до 10 чел.
Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
«купеческий храм Николы Гостиного»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
По Коломне с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
124 отзыва
По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
«Вы увидите дома соляного пристава, почтмейстера и Куприна, услышите о жизни коломенского купечества и рассмотрите храм, построенный на средства торговой сотни»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 400 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль и Посад за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
«Среди них: Брусенский монастырь, Успенский собор, Шатровая колокольня и храм Воскресения Словущего»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Повести Коломны: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
«Вы прогуляетесь по слободам, любуясь колоритными домиками, отыщете русские катальные горки и качели, увидите действующий старообрядческий храм и зайдете в церковь Богоявления в Гончарах, которая хранит множество древних святынь»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000 за всё до 3 чел.
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Изучить обитель, спуститься в подклеть храма и погрузиться в атмосферу древности и тишины
Начало: У входа в монастырь
«А также спуститесь в подклеть храма, доступ туда возможен только по особому разрешению, которое у меня есть»
Сегодня в 10:30
10 июня в 09:00
2 000 за всё до 10 чел.
Сказки Коломенского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне
Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме
Начало: В Коломенской кремле
«За мощными стенами кремля вас ждут нарядная соборная площадь, белокаменный Успенский храм, построенный Иваном Грозным, и храм святого Николы Гостиного, который посещали удивительные люди»
Сегодня в 15:30
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 10 чел.
Вся Коломна за два часа (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Вся Коломна за два часа: от кремля до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа
Начало: На парковке внутри кремля
«Вы погуляете по улицам старинного Кремля: увидите неприступные стены и башни, зайдете в монастырь, основанный Иваном Грозным, и храм, заложенный Дмитрием Донским»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
3 600 за всё до 4 чел.
Очарование кремлёвских улочек
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
«История счастливой семейной традиции связана с храмом Воскресения»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2 000 за всё до 20 чел.
О Коломне - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
«Кроме того, я раскрою, кто из знаменитых исторических персонажей венчался в храме Воскресения Словущего, и покажу уютный музей «Калачная»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Два в одном: Коломна и Зарайск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
«Гуляя по территории Коломенского кремля, вы увидите Никольский и Тихвинский храмы, Успенский собор и Брусенский монастырь»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 15 чел.
Святыни древней Коломны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Уникальное путешествие по святыням древней Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида
Начало: В Коломенском Кремле
«Зайдете в старинный кирпичный храм святого Николы Гостиного и узнаете, почему у него такое необычное название и какие удивительные люди его посещали»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
4 800 за всё до 20 чел.
Душа Коломны - в её церквях и храмах
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Душа Коломны - в её церквях и храмах
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её святыни и храмы. Узнайте о событиях, которые сформировали историю города
«Я познакомлю вас чудесными храмами и церквями нашего города — и шаг за шагом расскажу, как и кем они строились и что перенесли на своём веку»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 801 за всё до 7 чел.
Коломна - Луховицы - Зарайск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Коломна, Луховицы, Зарайск - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу древних городов, их историю и культурные традиции на увлекательной автомобильной экскурсии
Начало: Коломна
«Посетите храм 18 века с уникальным 7-ярусным иконостасом того времени»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Душевная экскурсия по вечерней Коломне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Душевная экскурсия по вечерней Коломне: от кремля до Посада
Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас
Начало: На улице Лажечникова
«Мы пройдем по новой Михайловской набережной с красивыми фонарями, каскадными фонтанами и храмом Архангела Михаила — прекрасный образец стиля классицизм»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
3 800 за всё до 10 чел.
По Коломне с фотоаппаратом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
По Коломне с фотоаппаратом: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Коломны, исследуя её лучшие уголки. Кремль, набережная, храмы и уникальные фотоистории ждут вас на этой экскурсии
Начало: В Коломенском кремле
«У древних стен храма Воскресения Словущего символично сделать семейные кадры, ведь здесь Дмитрий Донской венчался со своей супругой Евдокией, и они прожили счастливую жизнь»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
4 200 за всё до 7 чел.
Тайны коломенских набережных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Экскурсия по Коломне «Тайны коломенских набережных»: история и виды
Исследуйте красоту коломенских набережных, узнайте истории и легенды, открывая город с новой стороны
«Вы полюбуетесь видами с набережных Москвы-реки и Коломенки, рассмотрите храм Михаила Архангела конца XVIII века и оцените его террасный спуск, напоминающий планировку уютных сицилийских городов»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Неизведанные уголки Коломны
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Неизведанные уголки Коломны
Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом
«Узнаете об историческом примирении двух князей и о скрытом храме, который выложен руками преподобного Сергия Радонежского»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
«Осмотрите Успенский кафедральный собор и храм Воскресения словущего, где венчался благоверный князь Димитрий Донской»
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
3 850 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество
«Осмотрим милые улочки со старинными купеческими особняками и храмами, которые погружают в атмосферу позапрошлого века и настраивают на мысли о прекрасном»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами
«Вы увидите Иоанно-Предтеченскую церковь и усадьбу Лажечниковых ХVIII века»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Митрополит Филарет: по следам небесного покровителя Коломны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Митрополит Филарет: по следам небесного покровителя Коломны
Оценить масштаб личности легендарного святителя и посетить знаковые места в его родном городе
Начало: У кремля
«Роль купечества в религиозной жизни города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 2 600 за всё до 10 чел.
Свидание с Коломной
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание с Коломной
Погрузиться в атмосферу любви и романтики в антураже древнего города
«Побываем на Михайловской набережной: я раскрою секрет интересной традиции, связанной с храмом Архангела Михаила»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 5 чел.
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Прочувствовать атмосферу города и услышать его истории без сухих фактов
Начало: у Пятницких ворот
«Когда был построен тот или иной храм и какие истории помнят его стены»
20 июня в 12:00
28 июня в 11:30
4 000 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Коломна - град соцарственный
    Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Коломенский Кремль: военная крепость, жилой квартал и место легенд
    Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Коломна со всех сторон
    Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
    читать дальше

    интересен и подросткам, и взрослым. Спасибо Маргарите за организацию. Она учла наши "пожелания", подстроила экскурсию по времени, всегда была на связи.

  • К
    Клавдия
    3 июня 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    У нас была индивидуальная экскурсия с Екатериной, все очень интересно рассказывает показывает, отличный маршрут. Спасибо огромное
  • М
    Майя
    3 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
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    знаковые места Коломны, кроме этого у нас были дополнительные пожелания по локациям и при всем этом не хотелось гонки…)) Роман исполнил все наши «прихоти». Изначально помог определиться с экскурсией в Калачную, Музей Пастилы и рестораном. Экскурсия прошла на одном дыхании! Очень грамотно выстроен маршрут с учетом наших предложений, неторопливое посещение всех объектов, возможность все увидеть и прочувствовать под ненавязчивый, интеллигентный рассказ Романа о всех достопримечательностях и исторических фактах этого прекрасного города! Все успели, увидели самое важное, попробовали пастилы, угостились Калачем, прикоснулись к чудодейственной иконе, искупались в купели и завершили день в чудесном месте! Огромное спасибо Роману за наш прекрасный день! Успехов и процветания!

    Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было оченьМы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень
  • А
    Алина
    3 июня 2024
    Влюбиться в Коломну за 2 часа
    Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Мифы и предания Коломенской земли
    Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
  • В
    Валерия
    2 июня 2024
    Коломенский Посад: купеческая патриархальность и стрит-арт
    Были с мужем, экскурсия прошла легко и интересно.
  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    По всей Коломне - на автомобиле гида
    Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.
  • А
    Анна
    2 июня 2024
    Самое интересное в Коломне за 2 часа
    Большое спасибо за экскурсию, нам всё понравилось и мы поняли, что осталось много интересного и нам нужно вернуться)

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 44
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  4. Тайны и легенды Коломенского Кремля
  5. Влюбиться в Коломну за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
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