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2 часа
Костюмированная прогулка по историческому Коломне с экспертом
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка
Начало: У кремля
«Увидите храмы — Воскресения Словущего на месте деревянного княжеского дворца и купеческий храм Николы Гостиного, — а еще жилые дома и даже самую обычную школу»
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мифы и предания Коломенской земли
Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида
Начало: В Коломенском кремле
«Кроме того, я поделюсь легендами о древнейшем храме Подмосковья, Батыевом нашествии и гибели сына Чингисхана и расскажу историю создания кафедрального Успенского собора и его каменных предшественников»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке
Начало: На территории Коломенского кремля
«На улицах кремля вас также ждут храмы — Воскресения Словущего на месте деревянного княжеского дворца и купеческий храм Николы Гостиного — а еще жилые дома и даже самая обычная школа»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
«Вы увидите каждую старинную улочку Кремля, Храм Воскресения Словущего, где венчался Дмитрий Донской, и Багренев монастырь, где хранится чудодейственный язык церковного колокола»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды
Начало: На улице Лажечникова
«А также побываете в «каменном сердце» древнего города — на Соборной площади — и посетите Успенский кафедральный собор, ставший памятником Куликовского триумфа»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
«А еще я расскажу о правилах жизни в двух действующих монастырях: Брусенском и Ново-Голутвином»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом
Начало: Возле Коломенского кремля
«Я расскажу вам о чудотворной иконе Феодоровской, храме «поющих ангелов», подвиге монаха-затворника и внутренней жизни обители в наше время»
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века
Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Начало: На улице Лажечникова, дом 1а
«А также прогуляетесь по оживленной улице, названной в честь «русского Вальтера Скотта», и познакомитесь с историей двух монастырей: Брусенского Успенского и Свято-Троицкого Ново-Голутвина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города
Начало: У кремля или на вокзале
«Рассмотрите храм Воскресения, в котором венчался Дмитрий Донской, и узнаете, где спрятаны сокровища Марины Мнишек, на какой из башен сидел черт и на что похож коломенский калач»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Бобренев монастырь в Коломне: путешествие в мир чудес и святынь
Откройте для себя духовное наследие и тайны Бобренева монастыря, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Бобреневе монастыре (с. Старое Бобренево)
«На территории пройдем вокруг храмов, увидим места древних и современных захоронений»
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
1 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
«Неспешно гуляя по коломенскому Арбату, полюбуетесь местной Жар-птицей и жемчужиной Подмосковья — церковью Николы-на-Посадьях 18 века»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
«Отправляемся изучать Кремль: вы полюбуетесь парадными воротами, увидите 7 сохранившихся башен, найдете самую высокую колокольню и самую старую церковь, оцените памятник Дмитрию Донскому»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
«На территории Кремля расположены два женских монастыря, десять храмов, самая звонкоголосая колокольня Московской области, краеведческий музей, арт-галерея, сувенирные магазины с пастилой, медовухой, керамикой и многим другим»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
«Храмы, монастыри, колокольни, усадьбы, предания, легенды, тайны — всё увидим, ко всему прикоснёмся, прочувствуем и восхитимся»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский Посад: где история встречает современность
Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У музея Калачная
«Кроме того, я покажу вам парадные Пятницкие ворота, Покровскую церковь и нарядный храм Николы на Посаде»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
«Заглянете в Брусенскую обитель, где находится церковь, построенная после похода Ивана Грозного на Казань»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
«А также узнаете, кем была построена церковь Вознесения и во время какого венчания на крестах посадского храма появились короны и куда они исчезли»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
«Здесь же вы увидите старообрядческую церковь Николы на Посаде, а чуть дальше — прекрасный Покровский храм с восстанавливаемым английским, или, как его еще называли, пейзажным садиком, где высажены редкие сорта яблонь»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
«Вы познакомитесь с комплексами Новоголутвина и Брусенского монастырей и увидите старинный Гостиный храм, построенный на средства местных купцов»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломна: дух и величие древнего города
Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами
Начало: На площади Двух Революций
«Вы полюбуетесь Пятницкими и Михайловскими воротами, посетите Соборную площадь и оцените ансамбль Ново-Голутвина Троицкого монастыря»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
«купеческий храм Николы Гостиного»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города
Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах
«Вы увидите дома соляного пристава, почтмейстера и Куприна, услышите о жизни коломенского купечества и рассмотрите храм, построенный на средства торговой сотни»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: В районе Кремля
«Среди них: Брусенский монастырь, Успенский собор, Шатровая колокольня и храм Воскресения Словущего»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
«Вы прогуляетесь по слободам, любуясь колоритными домиками, отыщете русские катальные горки и качели, увидите действующий старообрядческий храм и зайдете в церковь Богоявления в Гончарах, которая хранит множество древних святынь»
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Изучить обитель, спуститься в подклеть храма и погрузиться в атмосферу древности и тишины
Начало: У входа в монастырь
«А также спуститесь в подклеть храма, доступ туда возможен только по особому разрешению, которое у меня есть»
Сегодня в 10:30
10 июня в 09:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне
Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме
Начало: В Коломенской кремле
«За мощными стенами кремля вас ждут нарядная соборная площадь, белокаменный Успенский храм, построенный Иваном Грозным, и храм святого Николы Гостиного, который посещали удивительные люди»
Сегодня в 15:30
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вся Коломна за два часа: от кремля до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа
Начало: На парковке внутри кремля
«Вы погуляете по улицам старинного Кремля: увидите неприступные стены и башни, зайдете в монастырь, основанный Иваном Грозным, и храм, заложенный Дмитрием Донским»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
3 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии
«История счастливой семейной традиции связана с храмом Воскресения»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
2 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У памятника Дмитрию Донскому
«Кроме того, я раскрою, кто из знаменитых исторических персонажей венчался в храме Воскресения Словущего, и покажу уютный музей «Калачная»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
«Гуляя по территории Коломенского кремля, вы увидите Никольский и Тихвинский храмы, Успенский собор и Брусенский монастырь»
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по святыням древней Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида
Начало: В Коломенском Кремле
«Зайдете в старинный кирпичный храм святого Николы Гостиного и узнаете, почему у него такое необычное название и какие удивительные люди его посещали»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
4 800₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Душа Коломны - в её церквях и храмах
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её святыни и храмы. Узнайте о событиях, которые сформировали историю города
«Я познакомлю вас чудесными храмами и церквями нашего города — и шаг за шагом расскажу, как и кем они строились и что перенесли на своём веку»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 801₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Коломна, Луховицы, Зарайск - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу древних городов, их историю и культурные традиции на увлекательной автомобильной экскурсии
Начало: Коломна
«Посетите храм 18 века с уникальным 7-ярусным иконостасом того времени»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Душевная экскурсия по вечерней Коломне: от кремля до Посада
Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас
Начало: На улице Лажечникова
«Мы пройдем по новой Михайловской набережной с красивыми фонарями, каскадными фонтанами и храмом Архангела Михаила — прекрасный образец стиля классицизм»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Коломне с фотоаппаратом: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Коломны, исследуя её лучшие уголки. Кремль, набережная, храмы и уникальные фотоистории ждут вас на этой экскурсии
Начало: В Коломенском кремле
«У древних стен храма Воскресения Словущего символично сделать семейные кадры, ведь здесь Дмитрий Донской венчался со своей супругой Евдокией, и они прожили счастливую жизнь»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Коломне «Тайны коломенских набережных»: история и виды
Исследуйте красоту коломенских набережных, узнайте истории и легенды, открывая город с новой стороны
«Вы полюбуетесь видами с набережных Москвы-реки и Коломенки, рассмотрите храм Михаила Архангела конца XVIII века и оцените его террасный спуск, напоминающий планировку уютных сицилийских городов»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные уголки Коломны
Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом
«Узнаете об историческом примирении двух князей и о скрытом храме, который выложен руками преподобного Сергия Радонежского»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
«Осмотрите Успенский кафедральный собор и храм Воскресения словущего, где венчался благоверный князь Димитрий Донской»
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
3 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество
«Осмотрим милые улочки со старинными купеческими особняками и храмами, которые погружают в атмосферу позапрошлого века и настраивают на мысли о прекрасном»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
4 часа
Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи
Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами
«Вы увидите Иоанно-Предтеченскую церковь и усадьбу Лажечниковых ХVIII века»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Митрополит Филарет: по следам небесного покровителя Коломны
Оценить масштаб личности легендарного святителя и посетить знаковые места в его родном городе
Начало: У кремля
«Роль купечества в религиозной жизни города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание с Коломной
Погрузиться в атмосферу любви и романтики в антураже древнего города
«Побываем на Михайловской набережной: я раскрою секрет интересной традиции, связанной с храмом Архангела Михаила»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Прочувствовать атмосферу города и услышать его истории без сухих фактов
Начало: у Пятницких ворот
«Когда был построен тот или иной храм и какие истории помнят его стены»
20 июня в 12:00
28 июня в 11:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Спасибо Марии за экскурсию! 1,5ч пролетели не заметно. Экскурсия была интересная, легкая.
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Коломенскому Кремлю. Были в городе первый раз, и возникло ощущение, что гуляли с хорошей подругой - настолько открыта и позитивна наш экскурсовод Анна. Большое спасибо Вам за это экскурсию-общение о времени и истории!
- ААнна3 июня 2024Экскурсию проводил Дмитрий. Впечатления только самые хорошие - познавательно, не грузно, не нудно, достаточно обширный маршрут и материал, который был
- ККлавдия3 июня 2024У нас была индивидуальная экскурсия с Екатериной, все очень интересно рассказывает показывает, отличный маршрут. Спасибо огромное
- ММайя3 июня 2024Мы приехали в Коломну на один день, чтобы отметить день рождения коллеги, поэтому нам было очень важно успеть посетить все
- ААлина3 июня 2024Отличная экскурсия. Много интересного и нового узнали про город, про архитектуру, историю. Не помешала даже дождливая погода
- ЕЕлена2 июня 2024Все было отлично, очень интересно, без экскурсии просто ходить по улицам конечно не интересно и непонятно, поэтому рекомендую Александра, все рассказал, ответил на все вопросы. У нас только положительные впечатления!
- ВВалерия2 июня 2024Были с мужем, экскурсия прошла легко и интересно.
- ГГалина2 июня 2024Отличная экскурсия! Рекомендую Романа. Искала по отзывам индивидуального гида с машиной, считаю, что очень получился достойный подарок на д/р супруга.
- ААнна2 июня 2024Большое спасибо за экскурсию, нам всё понравилось и мы поняли, что осталось много интересного и нам нужно вернуться)
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Святые места»
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