🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 110 отзывов Костюмированная прогулка по историческому Коломне с экспертом Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией по Коломне. Откройте для себя историю кремля, храмов и жизни купцов в сопровождении историка Начало: У кремля «Увидите храмы — Воскресения Словущего на месте деревянного княжеского дворца и купеческий храм Николы Гостиного, — а еще жилые дома и даже самую обычную школу» Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 246 отзывов Мифы и предания Коломенской земли Погулять по старинному кремлю и услышать о нем нескучные факты в компании профессионального гида Начало: В Коломенском кремле «Кроме того, я поделюсь легендами о древнейшем храме Подмосковья, Батыевом нашествии и гибели сына Чингисхана и расскажу историю создания кафедрального Успенского собора и его каменных предшественников» 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 159 отзывов Коломна со всех сторон: путешествие в сердце истории Погрузитесь в атмосферу древней Коломны: от кремлевских стен до уютных улочек Посада. Исследуйте сокровища города в увлекательной прогулке Начало: На территории Коломенского кремля «На улицах кремля вас также ждут храмы — Воскресения Словущего на месте деревянного княжеского дворца и купеческий храм Николы Гостиного — а еще жилые дома и даже самая обычная школа» 3 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 384 отзыва Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны «Вы увидите каждую старинную улочку Кремля, Храм Воскресения Словущего, где венчался Дмитрий Донской, и Багренев монастырь, где хранится чудодейственный язык церковного колокола» 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 281 отзыв Влюбиться в Коломну: путешествие по истории и архитектуре за 2 часа Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя уникальные достопримечательности и легенды Начало: На улице Лажечникова «А также побываете в «каменном сердце» древнего города — на Соборной площади — и посетите Успенский кафедральный собор, ставший памятником Куликовского триумфа» 2 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 35 отзывов Коломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле «А еще я расскажу о правилах жизни в двух действующих монастырях: Брусенском и Ново-Голутвином» 2 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 30 отзывов По всей Коломне - на автомобиле гида: путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю Коломны, посещая её ключевые достопримечательности на комфортабельном автомобиле вместе с опытным гидом Начало: Возле Коломенского кремля «Я расскажу вам о чудотворной иконе Феодоровской, храме «поющих ангелов», подвиге монаха-затворника и внутренней жизни обители в наше время» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 142 отзыва Коломенский кремль изнутри: путешествие сквозь века Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице Начало: На улице Лажечникова, дом 1а «А также прогуляетесь по оживленной улице, названной в честь «русского Вальтера Скотта», и познакомитесь с историей двух монастырей: Брусенского Успенского и Свято-Троицкого Ново-Голутвина» 2 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 72 отзыва Коломна сквозь столетия: путешествие от Средневековья до наших дней Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где история оживает в каждом уголке этого чарующего города Начало: У кремля или на вокзале «Рассмотрите храм Воскресения, в котором венчался Дмитрий Донской, и узнаете, где спрятаны сокровища Марины Мнишек, на какой из башен сидел черт и на что похож коломенский калач» 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 23 отзыва Бобренев монастырь в Коломне: путешествие в мир чудес и святынь Откройте для себя духовное наследие и тайны Бобренева монастыря, где каждый камень хранит истории веков Начало: В Бобреневе монастыре (с. Старое Бобренево) «На территории пройдем вокруг храмов, увидим места древних и современных захоронений» 1 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 36 отзывов Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: Музей Душистые радости «Неспешно гуляя по коломенскому Арбату, полюбуетесь местной Жар-птицей и жемчужиной Подмосковья — церковью Николы-на-Посадьях 18 века» 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: На территории Коломенского кремля «Отправляемся изучать Кремль: вы полюбуетесь парадными воротами, увидите 7 сохранившихся башен, найдете самую высокую колокольню и самую старую церковь, оцените памятник Дмитрию Донскому» от 2 380 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 274 отзыва Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков «На территории Кремля расположены два женских монастыря, десять храмов, самая звонкоголосая колокольня Московской области, краеведческий музей, арт-галерея, сувенирные магазины с пастилой, медовухой, керамикой и многим другим» 4 000 ₽ за всё до 20 чел.

Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест «Храмы, монастыри, колокольни, усадьбы, предания, легенды, тайны — всё увидим, ко всему прикоснёмся, прочувствуем и восхитимся» 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 68 отзывов Коломенский Посад: где история встречает современность Погрузитесь в атмосферу Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие Начало: У музея Калачная «Кроме того, я покажу вам парадные Пятницкие ворота, Покровскую церковь и нарядный храм Николы на Посаде» 2 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 119 отзывов Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции Начало: На территории Кремля «Заглянете в Брусенскую обитель, где находится церковь, построенная после похода Ивана Грозного на Казань» от 3 698 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого Начало: У Маринкиной башни «А также узнаете, кем была построена церковь Вознесения и во время какого венчания на крестах посадского храма появились короны и куда они исчезли» 2 500 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 36 отзывов Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков «Здесь же вы увидите старообрядческую церковь Николы на Посаде, а чуть дальше — прекрасный Покровский храм с восстанавливаемым английским, или, как его еще называли, пейзажным садиком, где высажены редкие сорта яблонь» 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 46 отзывов Знакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида «Вы познакомитесь с комплексами Новоголутвина и Брусенского монастырей и увидите старинный Гостиный храм, построенный на средства местных купцов» 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 27 отзывов Коломна: дух и величие древнего города Погулять по кремлю, раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться панорамными видами Начало: На площади Двух Революций «Вы полюбуетесь Пятницкими и Михайловскими воротами, посетите Соборную площадь и оцените ансамбль Ново-Голутвина Троицкого монастыря» 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке Начало: Возле Пятницких ворот «купеческий храм Николы Гостиного» 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 124 отзыва По Коломне с краеведом: историческое погружение в жизнь города Приглашаем на увлекательную экскурсию «По Коломне с краеведом», где история города оживет в рассказах «Вы увидите дома соляного пристава, почтмейстера и Куприна, услышите о жизни коломенского купечества и рассмотрите храм, построенный на средства торговой сотни» 2 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Коломенский Кремль и Посад: путешествие в историю за один день Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю и Посаду, где каждый уголок хранит истории прошлого Начало: В районе Кремля «Среди них: Брусенский монастырь, Успенский собор, Шатровая колокольня и храм Воскресения Словущего» 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 4 отзыва Повести Коломны: обзорная экскурсия Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий Начало: У чёрно-белой будки городового «Вы прогуляетесь по слободам, любуясь колоритными домиками, отыщете русские катальные горки и качели, увидите действующий старообрядческий храм и зайдете в церковь Богоявления в Гончарах, которая хранит множество древних святынь» 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Старо-Голутвин монастырь с православным гидом Изучить обитель, спуститься в подклеть храма и погрузиться в атмосферу древности и тишины Начало: У входа в монастырь «А также спуститесь в подклеть храма, доступ туда возможен только по особому разрешению, которое у меня есть» 2 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 33 отзыва Семейная экскурсия «Сказки Коломенского кремля» в историческом Коломне Приглашаем на семейное приключение по Коломенскому кремлю, где история оживает в игровой форме Начало: В Коломенской кремле «За мощными стенами кремля вас ждут нарядная соборная площадь, белокаменный Успенский храм, построенный Иваном Грозным, и храм святого Николы Гостиного, который посещали удивительные люди» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 70 отзывов Вся Коломна за два часа: от кремля до современности Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломны, пройдя путь от древних улиц до современных памятников всего за два часа Начало: На парковке внутри кремля «Вы погуляете по улицам старинного Кремля: увидите неприступные стены и башни, зайдете в монастырь, основанный Иваном Грозным, и храм, заложенный Дмитрием Донским» 3 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 24 отзыва Очарование кремлёвских улочек Коломны: историческая прогулка Погрузитесь в атмосферу старинного Коломны, исследуя исторические улицы и знаковые места города в увлекательной экскурсии «История счастливой семейной традиции связана с храмом Воскресения» 2 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов О Коломне - с интересом и любовью: уникальная пешеходная экскурсия Приглашаем на увлекательное путешествие по Коломне, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: У памятника Дмитрию Донскому «Кроме того, я раскрою, кто из знаменитых исторических персонажей венчался в храме Воскресения Словущего, и покажу уютный музей «Калачная»» 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры Начало: У Коломенского кремля «Гуляя по территории Коломенского кремля, вы увидите Никольский и Тихвинский храмы, Успенский собор и Брусенский монастырь» 7 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Уникальное путешествие по святыням древней Коломны Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида Начало: В Коломенском Кремле «Зайдете в старинный кирпичный храм святого Николы Гостиного и узнаете, почему у него такое необычное название и какие удивительные люди его посещали» 4 800 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Душа Коломны - в её церквях и храмах Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её святыни и храмы. Узнайте о событиях, которые сформировали историю города «Я познакомлю вас чудесными храмами и церквями нашего города — и шаг за шагом расскажу, как и кем они строились и что перенесли на своём веку» 3 801 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 7 отзывов Индивидуальная экскурсия: Коломна, Луховицы, Зарайск - путешествие в историю Погрузитесь в атмосферу древних городов, их историю и культурные традиции на увлекательной автомобильной экскурсии Начало: Коломна «Посетите храм 18 века с уникальным 7-ярусным иконостасом того времени» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Душевная экскурсия по вечерней Коломне: от кремля до Посада Погрузитесь в атмосферу вечерней Коломны: кремль, освещенные улицы и тайны старинного города ждут вас Начало: На улице Лажечникова «Мы пройдем по новой Михайловской набережной с красивыми фонарями, каскадными фонтанами и храмом Архангела Михаила — прекрасный образец стиля классицизм» 3 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов По Коломне с фотоаппаратом: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Коломны, исследуя её лучшие уголки. Кремль, набережная, храмы и уникальные фотоистории ждут вас на этой экскурсии Начало: В Коломенском кремле «У древних стен храма Воскресения Словущего символично сделать семейные кадры, ведь здесь Дмитрий Донской венчался со своей супругой Евдокией, и они прожили счастливую жизнь» 4 200 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Экскурсия по Коломне «Тайны коломенских набережных»: история и виды Исследуйте красоту коломенских набережных, узнайте истории и легенды, открывая город с новой стороны «Вы полюбуетесь видами с набережных Москвы-реки и Коломенки, рассмотрите храм Михаила Архангела конца XVIII века и оцените его террасный спуск, напоминающий планировку уютных сицилийских городов» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Неизведанные уголки Коломны Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом «Узнаете об историческом примирении двух князей и о скрытом храме, который выложен руками преподобного Сергия Радонежского» 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии Начало: У Коломенского кремля «Осмотрите Успенский кафедральный собор и храм Воскресения словущего, где венчался благоверный князь Димитрий Донской» 3 850 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество «Осмотрим милые улочки со старинными купеческими особняками и храмами, которые погружают в атмосферу позапрошлого века и настраивают на мысли о прекрасном» от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа Коломна: обзорная экскурсия и удивительные музеи Оценить главные места города, посетить музей Медовухи и попить чай с настоящими русскими калачами «Вы увидите Иоанно-Предтеченскую церковь и усадьбу Лажечниковых ХVIII века» 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Митрополит Филарет: по следам небесного покровителя Коломны Оценить масштаб личности легендарного святителя и посетить знаковые места в его родном городе Начало: У кремля «Роль купечества в религиозной жизни города» от 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Свидание с Коломной Погрузиться в атмосферу любви и романтики в антураже древнего города «Побываем на Михайловской набережной: я раскрою секрет интересной традиции, связанной с храмом Архангела Михаила» 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом Прочувствовать атмосферу города и услышать его истории без сухих фактов Начало: у Пятницких ворот «Когда был построен тот или иной храм и какие истории помнят его стены» 4 000 ₽ за всё до 5 чел.