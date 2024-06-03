Экскурсии Коломны об истории и архитектуре

Найдено 29 экскурсий в категории «История и архитектура» в Коломне, цены от 800 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны и легенды Коломенского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
384 отзыва
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Чудотворный Бобренев монастырь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
23 отзыва
Бобренев монастырь в Коломне: путешествие в мир чудес и святынь
Откройте для себя духовное наследие и тайны Бобренева монастыря, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Бобреневе монастыре (с. Старое Бобренево)
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
1 600 за всё до 7 чел.
Коломенский посад - очарование Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
36 отзывов
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна - град соцарственный
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380 за всё до 5 чел.
Кремль и Посад. Дыхание Истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
274 отзыва
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 20 чел.
Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по городу на трамвае
🚋 На трамвае
Групповая
1 час
29 отзывов
Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На трамвайной остановке
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
800 за человека
Коломенские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500 за всё до 15 чел.
Коломенский Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
36 отзывов
Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Фотоквест по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотоквест по Коломенскому кремлю: путешествие сквозь время
Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600 за всё до 10 чел.
Коломенский кремль и краеведческий музей
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Коломенский кремль и краеведческий музей
История Коломны неразрывно связана с ее кремлем. Узнайте о защитных сооружениях и древних артефактах в краеведческом музее
Начало: У кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 55004 125 за всё до 6 чел.
Два в одном: Коломна и Зарайск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 15 чел.
Святыни древней Коломны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Уникальное путешествие по святыням древней Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида
Начало: В Коломенском Кремле
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
4 800 за всё до 20 чел.
Душа Коломны - в её церквях и храмах
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Душа Коломны - в её церквях и храмах
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её святыни и храмы. Узнайте о событиях, которые сформировали историю города
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 801 за всё до 7 чел.
Неизведанные уголки Коломны
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Неизведанные уголки Коломны
Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Коломна - город золотых куполов и древних обителей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
3 850 за всё до 10 чел.
Прогулка по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
40 отзывов
Прогулка по Коломенскому кремлю: путешествие в историю Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, исследуя её кремль, памятники и храмы в компании знающего гида
Начало: Площадь Двух Революций, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 1 600 за всё до 2 чел.
Прогулка по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
18 отзывов
Прогулка по Коломенскому кремлю: встреча с историей и легендами
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, пройдитесь по историческим местам Коломенского кремля и его знаковым достопримечательностям
Начало: Кремль, улица Лажечникова, у будки городового
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду: путешествие в историю Коломны
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Коломна, улица Зайцева, д. 14, у музея Калачная
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 800 за всё до 5 чел.
Старый город - перепутье эпох: путешествие во времени
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
18 отзывов
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна: маленький городок с большой историей
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Коломна: маленький городок с большой историей
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договорённости
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 3 000 за всё до 5 чел.
Тайны минувших дней: экскурсия по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Тайны минувших дней: экскурсия по Коломенскому кремлю
Начало: Площадь Двух Революций, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 1 600 за всё до 5 чел.
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
🚶 Пешая
скидка
5%
Билеты
3.5 часа
3 отзыва
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
Начало: У Коломенского кремля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
29002 755 за билет
Коломенский кремль: история в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
Начало: Возле кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Митрополит Филарет: по следам небесного покровителя Коломны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Митрополит Филарет: по следам небесного покровителя Коломны
Оценить масштаб личности легендарного святителя и посетить знаковые места в его родном городе
Начало: У кремля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 2 600 за всё до 10 чел.
Коломна - город трудовой доблести и его герои
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна - город трудовой доблести и его герои
Узнать о ратном прошлом на экскурсии по старинным улочкам, Мемориальному парку и Музею боевой славы
Начало: На Москворецкой набережной
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 3 200 за всё до 10 чел.
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Прочувствовать атмосферу города и услышать его истории без сухих фактов
Начало: у Пятницких ворот
20 июня в 12:00
28 июня в 11:30
4 000 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Клавдия
    3 июня 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    У нас была индивидуальная экскурсия с Екатериной, все очень интересно рассказывает показывает, отличный маршрут. Спасибо огромное
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Понравилась непринужденность в общении и подача информации. Без академических надрывов и без нагромождения ненужной информации.
  • М
    Мирослава
    30 мая 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    Все отлично! Экскурсовод очень хорошо, доступно и интересно рассказывала исторические события, прошедшие в городе. Рекомендую
  • Ч
    Чижик
    28 мая 2024
    Коломенские истории любви
    Спасибо. Экскурсия понравилась! Очень интересно! И актуально, и исторически.
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Отличная экскурсия, очень доброжелательный гид. Благодаря тому, что он нас возил на своём авто, успели увидеть и узнать максимум интересного в Коломне.
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа
    Прекрасная экскурсия, очень эрудированный экскурсовод. Показал город изнутри. Грамотный рассказчик, очень предупредительный и приятный в общении. Город произвел самое прекрасное впечатление. Рекомендую эту экскурсию и Романа в качестве экскурсовода!
  • И
    Ия
    16 мая 2024
    Неизведанные уголки Коломны
    Неизведанные уголки любого города всегда притягивают. Николай составил достаточно интересный маршрут, только из-за разбросанности точек в пробках периодически застревали (ну
    читать дальше

    праздничные выходные - ничего не поделаешь). Очень интересный рассказ в Старо-Голутвином монастыре, вся история прошла перед глазами. Но больше всего понравилась церковь Рождества Иоанна Предтечи в Городищах, такая очаровательная, с "лохматыми" головами (самодельный лемех). А уж барельеф "коломенского зверька" - батыева печать, это нечто! Та самая неведомая зверушка по Пушкину. Коломенцы василиском называют! Вообще-то, василиск изображался как полу-дракон, полу-петух, а тут и ноги задние с копытами, и вообще коллаж из туловищ, ног, хвостов, голов ото все зверей понемногу! Но зато какая приманка для туристов! И, конечно, краса и гордость Коломны Никольская церковь на Посадах. Грандиозная архитектура с изумительными куполами.

  • В
    Виталий
    13 мая 2024
    Тайны и легенды Коломенского Кремля
    Экскурсия интересная и познавательная, информация понятна как для взрослых, так и для детей.
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Коломенский посад - очарование Старого города
    Гиду, Виктории выражаем благодарность! Нас понравилась, экскурсия и наш гид! Рекомендую 👍
  • Д
    Денис
    13 мая 2024
    Прогулка по Коломенскому кремлю
    Экскурсовод Юлия спасла нас:). Была ужасная погода и Юлия мгновенно переделала маршрут сделав экскурию авто-пешеходной. В результате мы больше узнали и не замерзли! Спасибо ей большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «История и архитектура»

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  1. Тайны и легенды Коломенского Кремля
  2. Чудотворный Бобренев монастырь
  3. Коломенский посад - очарование Старого города
  4. Коломна - град соцарственный
  5. Кремль и Посад. Дыхание Истории
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
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