1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Бобренев монастырь в Коломне: путешествие в мир чудес и святынь
Откройте для себя духовное наследие и тайны Бобренева монастыря, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Бобреневе монастыре (с. Старое Бобренево)
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
1 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский посад - путешествие по страницам истории Коломны
Погрузитесь в атмосферу Старого города Коломны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Музей Душистые радости
Завтра в 13:00
10 июня в 09:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Коломна - град соцарственный: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в вековую историю Коломны, от Кремля до современных достопримечательностей, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На территории Коломенского кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 2 380₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль и Посад Коломны: Путешествие через Время и Историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Кремлю и Посаду Коломны, где каждый камень хранит истории прошлых веков
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Экскурсия на трамвае по Коломне: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю Коломны с уникальной экскурсией на трамвае. Интересные факты, смена тематик и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На трамвайной остановке
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Коломенские истории любви: Путешествие по романтической Коломне
Погрузитесь в атмосферу любви и романтики, исследуя исторические уголки Коломны и узнавая трогательные истории из прошлого
Начало: У Маринкиной башни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Коломенскому Посаду: от храмов до историй купеческой жизни
Знакомство с историческим Коломенским Посадом: уникальный шанс увидеть город глазами его жителей прошлых веков
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческая Коломна: путешествие на авто в мир истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу старинного города, узнайте тайны купеческого сословия и насладитесь красотой Коломны в уютной поездке
Начало: Возле Пятницких ворот
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоквест по Коломенскому кремлю: путешествие сквозь время
Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Коломенский кремль и краеведческий музей
История Коломны неразрывно связана с ее кремлем. Узнайте о защитных сооружениях и древних артефактах в краеведческом музее
Начало: У кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 55004 125₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Коломна и Зарайск - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Коломны и Зарайска, узнайте секреты кремлей, посетите величественные храмы и иконы. Уникальная экскурсия для ценителей истории и культуры
Начало: У Коломенского кремля
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по святыням древней Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её знаковые храмы и монастыри в компании опытного гида
Начало: В Коломенском Кремле
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
4 800₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Душа Коломны - в её церквях и храмах
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, посетив её святыни и храмы. Узнайте о событиях, которые сформировали историю города
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 801₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанные уголки Коломны
Эпохи, имена и удивительные святыни города на автопрогулке с краеведом
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коломна: золотые купола, древние монастыри и живописный Посад
Погрузитесь в историю Коломны: купола, монастыри и духовные сокровища ожидают вас в уникальной экскурсии
Начало: У Коломенского кремля
Завтра в 13:30
10 июня в 09:30
3 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по Коломенскому кремлю: путешествие в историю Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, исследуя её кремль, памятники и храмы в компании знающего гида
Начало: Площадь Двух Революций, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 1 600₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по Коломенскому кремлю: встреча с историей и легендами
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, пройдитесь по историческим местам Коломенского кремля и его знаковым достопримечательностям
Начало: Кремль, улица Лажечникова, у будки городового
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду: путешествие в историю Коломны
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Коломна, улица Зайцева, д. 14, у музея Калачная
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 800₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна: маленький городок с большой историей
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договорённости
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны минувших дней: экскурсия по Коломенскому кремлю
Начало: Площадь Двух Революций, у памятника Ленину
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 1 600₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Билеты
3.5 часа
История и вкус Коломны: кремль, калачи и пастила
Экскурсия в мини-группе на территорию главной крепости и в самые популярные музеи города
Начало: У Коломенского кремля
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
29002 755₽ за билет
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский кремль: история в камне
Исследовать в историко-архитектурных деталях главное сокровище Старого города
Начало: Возле кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Митрополит Филарет: по следам небесного покровителя Коломны
Оценить масштаб личности легендарного святителя и посетить знаковые места в его родном городе
Начало: У кремля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Коломна - город трудовой доблести и его герои
Узнать о ратном прошлом на экскурсии по старинным улочкам, Мемориальному парку и Музею боевой славы
Начало: На Москворецкой набережной
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Большая экскурсия по Коломне с потомственным гидом
Прочувствовать атмосферу города и услышать его истории без сухих фактов
Начало: у Пятницких ворот
20 июня в 12:00
28 июня в 11:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККлавдия3 июня 2024У нас была индивидуальная экскурсия с Екатериной, все очень интересно рассказывает показывает, отличный маршрут. Спасибо огромное
- ААнна30 мая 2024Понравилась непринужденность в общении и подача информации. Без академических надрывов и без нагромождения ненужной информации.
- ММирослава30 мая 2024Все отлично! Экскурсовод очень хорошо, доступно и интересно рассказывала исторические события, прошедшие в городе. Рекомендую
- ЧЧижик28 мая 2024Спасибо. Экскурсия понравилась! Очень интересно! И актуально, и исторически.
- ННадежда26 мая 2024Отличная экскурсия, очень доброжелательный гид. Благодаря тому, что он нас возил на своём авто, успели увидеть и узнать максимум интересного в Коломне.
- ННаталья25 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень эрудированный экскурсовод. Показал город изнутри. Грамотный рассказчик, очень предупредительный и приятный в общении. Город произвел самое прекрасное впечатление. Рекомендую эту экскурсию и Романа в качестве экскурсовода!
- ИИя16 мая 2024Неизведанные уголки любого города всегда притягивают. Николай составил достаточно интересный маршрут, только из-за разбросанности точек в пробках периодически застревали (ну
- ВВиталий13 мая 2024Экскурсия интересная и познавательная, информация понятна как для взрослых, так и для детей.
- ЕЕкатерина13 мая 2024Гиду, Виктории выражаем благодарность! Нас понравилась, экскурсия и наш гид! Рекомендую 👍
- ДДенис13 мая 2024Экскурсовод Юлия спасла нас:). Была ужасная погода и Юлия мгновенно переделала маршрут сделав экскурию авто-пешеходной. В результате мы больше узнали и не замерзли! Спасибо ей большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "История и архитектура" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 800 до 10 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1005 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 29 экскурсий в Коломне на 2024 год по теме «История и архитектура», 1005 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август