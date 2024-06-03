К Клавдия Тайны и легенды Коломенского Кремля У нас была индивидуальная экскурсия с Екатериной, все очень интересно рассказывает показывает, отличный маршрут. Спасибо огромное

А Анна Коломенский посад - очарование Старого города Понравилась непринужденность в общении и подача информации. Без академических надрывов и без нагромождения ненужной информации.

М Мирослава Тайны и легенды Коломенского Кремля Все отлично! Экскурсовод очень хорошо, доступно и интересно рассказывала исторические события, прошедшие в городе. Рекомендую

Ч Чижик Коломенские истории любви Спасибо. Экскурсия понравилась! Очень интересно! И актуально, и исторически.

Н Надежда Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа Отличная экскурсия, очень доброжелательный гид. Благодаря тому, что он нас возил на своём авто, успели увидеть и узнать максимум интересного в Коломне.

Н Наталья Купеческая Коломна - на авто гида за 2,5 часа Прекрасная экскурсия, очень эрудированный экскурсовод. Показал город изнутри. Грамотный рассказчик, очень предупредительный и приятный в общении. Город произвел самое прекрасное впечатление. Рекомендую эту экскурсию и Романа в качестве экскурсовода!

И Ия Неизведанные уголки Коломны читать дальше праздничные выходные - ничего не поделаешь). Очень интересный рассказ в Старо-Голутвином монастыре, вся история прошла перед глазами. Но больше всего понравилась церковь Рождества Иоанна Предтечи в Городищах, такая очаровательная, с "лохматыми" головами (самодельный лемех). А уж барельеф "коломенского зверька" - батыева печать, это нечто! Та самая неведомая зверушка по Пушкину. Коломенцы василиском называют! Вообще-то, василиск изображался как полу-дракон, полу-петух, а тут и ноги задние с копытами, и вообще коллаж из туловищ, ног, хвостов, голов ото все зверей понемногу! Но зато какая приманка для туристов! И, конечно, краса и гордость Коломны Никольская церковь на Посадах. Грандиозная архитектура с изумительными куполами. Неизведанные уголки любого города всегда притягивают. Николай составил достаточно интересный маршрут, только из-за разбросанности точек в пробках периодически застревали (ну

В Виталий Тайны и легенды Коломенского Кремля Экскурсия интересная и познавательная, информация понятна как для взрослых, так и для детей.

Е Екатерина Коломенский посад - очарование Старого города Гиду, Виктории выражаем благодарность! Нас понравилась, экскурсия и наш гид! Рекомендую 👍