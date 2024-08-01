1.5 часа
Квест
до 20 чел.
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
«Авторские интерактивные элементы не дадут скучать на маршруте»
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
от 3 760₽ за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
Погружение в историю Коломны и арт-терапия с Дмитрием Муравлёвым
Прогулка по живописной Коломне и сеанс арт-терапии с художником подарят вам уникальный опыт и помогут создать своё произведение искусства
«Он разработал авторскую технику арт-терапии»
8 авг в 13:00
9 авг в 08:00
от 6 000₽ за человека
скидка
10%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Историческая прогулка по Коломне в мини-группе
На экскурсии по Коломне вы исследуете уникальные уголки города, познакомитесь с его историей и культурой
Начало: Г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
«Приглашаю вас на авторскую прогулку по историческому центру Коломны, который откроется перед вами с разных ракурсов»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 13:00
8 авг в 13:00
800720₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 августа 2024Экскурсия прошла очень интересно, гиду удалось заинтересовать подростка заданиями квеста. Такой формат легко воспринимается. Мария много знает и рассказывает. Рекомендую
- ООльга29 июля 2024Отличная экскурсия. Не скучно, динамично, в форме игры. Нет перегруженности информации, но в тоже время очень познавательно. Узнали много нового. Мы с детьми в восторге. Спасибо огромное Марии.
- ННаталья28 июля 2024Все было отлично, очень понравилось!
- ССветлана10 марта 2024Авторская экскурсия: «Коломна - путешествие вглубь веков»Все отлично. Маргарите большое спасибо, шикарный профессиональный гид
- ВВиталий9 марта 2024Авторская экскурсия: «Коломна - путешествие вглубь веков»Экскурсия с Маргаритой по Коломне- интересное путешествие знающего. Спасибо. Получили положительные эмоции и расширили кругозор.
- ААнтон17 января 2024Посетили с супругой 16 января город Коломна в первый раз. Для ознакомления воспользовались нашим услугами персонального гида. Маргарита превосходно знает историю
- ООльга26 сентября 2023Чудотворные святыни КоломныВ чудесный сентябрьский день побывали на экскурсии Чудотворные святыни Коломны с гидом Романом, впечатления очень сильные, исключительно позитивные. Продуманный маршрут,
- ННаталья1 сентября 2023Чудотворные святыни КоломныПрекрасный город! Всё очень понравилось!
- ААлла17 августа 2023Авторская экскурсия: «Коломна - путешествие вглубь веков»Спасибо большое за интересную, живую, яркую экскурсию. Наталия - отличный рассказчик. С прекрасным чувством юмора, с душой и эмоционально поведала
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Авторские»
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