Авторские экскурсии от местных гидов Коломны

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Коломне, цены от 720 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
Пешая
129 отзывов
1.5 часа
Квест
до 20 чел.
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
«Авторские интерактивные элементы не дадут скучать на маршруте»
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
от 3 760 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
Погружение в историю Коломны и арт-терапия с Дмитрием Муравлёвым
Прогулка по живописной Коломне и сеанс арт-терапии с художником подарят вам уникальный опыт и помогут создать своё произведение искусства
«Он разработал авторскую технику арт-терапии»
8 авг в 13:00
9 авг в 08:00
от 6 000 за человека
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Пешая
скидка
10%
24 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Историческая прогулка по Коломне в мини-группе
На экскурсии по Коломне вы исследуете уникальные уголки города, познакомитесь с его историей и культурой
Начало: Г. Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
«Приглашаю вас на авторскую прогулку по историческому центру Коломны, который откроется перед вами с разных ракурсов»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 13:00
8 авг в 13:00
800720 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 августа 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Экскурсия прошла очень интересно, гиду удалось заинтересовать подростка заданиями квеста. Такой формат легко воспринимается. Мария много знает и рассказывает. Рекомендую
  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Отличная экскурсия. Не скучно, динамично, в форме игры. Нет перегруженности информации, но в тоже время очень познавательно. Узнали много нового. Мы с детьми в восторге. Спасибо огромное Марии.
    Отличная экскурсия. Не скучно, динамично, в форме игры. Нет перегруженности информации, но в тоже время очень
  • Н
    Наталья
    28 июля 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Все было отлично, очень понравилось!
  • С
    Светлана
    10 марта 2024
    Авторская экскурсия: «Коломна - путешествие вглубь веков»
    Все отлично. Маргарите большое спасибо, шикарный профессиональный гид
  • В
    Виталий
    9 марта 2024
    Авторская экскурсия: «Коломна - путешествие вглубь веков»
    Экскурсия с Маргаритой по Коломне- интересное путешествие знающего. Спасибо. Получили положительные эмоции и расширили кругозор.
  • А
    Антон
    17 января 2024
    Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
    Посетили с супругой 16 января город Коломна в первый раз. Для ознакомления воспользовались нашим услугами персонального гида. Маргарита превосходно знает историю
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    города, увлекает рассказами по ходу следования конкретного маршрута в привязке к конкретным объектам. Также очень помогла с ориентацией в целом по городу, расположению необходимых нам торговых и развлекательных зон. В следующей поездке обязательно воспользуемся ее услугами для расширения знаний о городе. Дополнительно брали курс арт-терапии. Это было очень увлекательно и крайне познавательно прежде всего о себе. Если есть желание сделать поездку необычной и полезной, однозначно, рекомендую этот набор. В целом, остались очень положительные впечатления от города, его уютного и эстетичного облика, качественной продукции, доброжелательных, простых и открытых людей.

  • О
    Ольга
    26 сентября 2023
    Чудотворные святыни Коломны
    В чудесный сентябрьский день побывали на экскурсии Чудотворные святыни Коломны с гидом Романом, впечатления очень сильные, исключительно позитивные. Продуманный маршрут,
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    аккуратное вождение, замечательное умение экскурсовода подать обширные знания и личный духовный опыт и, конечно же, сами храмы и монастыри Коломны способствовали этим сильным впечатлениям. Огромная благодарность Роману за такую прекрасную возможность прикоснуться к святыням!

  • Н
    Наталья
    1 сентября 2023
    Чудотворные святыни Коломны
    Прекрасный город! Всё очень понравилось!
  • А
    Алла
    17 августа 2023
    Авторская экскурсия: «Коломна - путешествие вглубь веков»
    Спасибо большое за интересную, живую, яркую экскурсию. Наталия - отличный рассказчик. С прекрасным чувством юмора, с душой и эмоционально поведала
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    нам об истории Коломны, её легендах, исторических личностях и современниках, имеющих отношение к этому замечательному городу. Незабываемая прогулка по Коломенскому Кремлю!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Авторские»

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  2. Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
  3. Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в августе 2024
Сейчас в Коломне в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 720 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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