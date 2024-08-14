Приготовьтесь к увлекательному путешествию в Коломну 19 века.
Прогулка по Старому городу с архивариусом Городской управы познакомит вас с крупнейшими коломенскими меценатами. Узнайте, на чём они зарабатывали деньги и куда их
Прогулка по Старому городу с архивариусом Городской управы познакомит вас с крупнейшими коломенскими меценатами. Узнайте, на чём они зарабатывали деньги и куда их
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Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Долгое время Коломна была городом-воином, бессменно стоящим на рубеже земли русской. Но постепенно она утратила свое военное значение и начала жить торговлей. Расположенная на важнейших сухопутных и водных магистралях, к 19 веку Коломна по праву стала купеческим городом. И в наши дни здесь сохранились «светлые и отрадные» отголоски купечества — поэтичные старинные вывески, нарядные, словно разодетая купчиха, особняки… Давайте отыщем их вместе!
С архивариусом Городской управы конца 19 века вы прогуляетесь по улицам и площадям купеческой Коломны. Узнаете чем жил город полуторавековой давности и какой вклад в его развитие внесли купцы. По пути вам встретятся:
- Улица Лажечникова (быв. Брусенская) — любимое место прогулок горожан 19 века
- Соборная площадь — духовное сердце города.
- Улица Зайцева (быв. Владимирская) — торговое сердце Коломны
- Скверы Зайцева, Гагарина, Ленина — бывшие торговые площади
- Купеческие особнячки, городская больница и прочие места, передающие дух Коломны 19 века
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице, в холодное время года предусмотрены заходы в храмы
- Будет интересна детям от 12 лет и старше
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У коломенского городового
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваш гид в Коломне
Провёл экскурсии для 89 туристов
Я сертифицированный экскурсовод, серебряный призёр всероссийского чемпионата Worldskills Russia и потомственный гид. Экскурсии вожу с 2020 года. Со мной вам будет интересно!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Shuvalova
14 авг 2024
Здравствуйте, путешествинники!
Разрешите поделиться с вами незабываемыми впечатлениями.
1. Петр - экскурсовод номер один в Коломне, просто огонь! Дает полное атмосферное погружение в историю города и окрестностей.
2. Петр умеет преподнести
Разрешите поделиться с вами незабываемыми впечатлениями.
1. Петр - экскурсовод номер один в Коломне, просто огонь! Дает полное атмосферное погружение в историю города и окрестностей.
2. Петр умеет преподнести
Е
Елена
4 авг 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. И мне, и мужу понравилась подача материала и атмосфера, в которую мы смогли погрузиться благодаря Петру. Спасибо большое!
Входит в следующие категории Коломны
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