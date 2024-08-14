🌟 Узнайте историю коломенских купцов 🏛 Прогуляйтесь по старинным улицам 🏰 Посетите купеческие особняки 🕍 Заходы в храмы в холодное время года 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в Коломну 19 века.Прогулка по Старому городу с архивариусом Городской управы познакомит вас с крупнейшими коломенскими меценатами. Узнайте, на чём они зарабатывали деньги и куда их

тратили. Посетите улицы Лажечникова и Зайцева, Соборную площадь, скверы и купеческие особняки. Экскурсия проходит на улице, в холодное время года предусмотрены заходы в храмы. Подходит для детей от 12 лет и старше

Описание экскурсии

Долгое время Коломна была городом-воином, бессменно стоящим на рубеже земли русской. Но постепенно она утратила свое военное значение и начала жить торговлей. Расположенная на важнейших сухопутных и водных магистралях, к 19 веку Коломна по праву стала купеческим городом. И в наши дни здесь сохранились «светлые и отрадные» отголоски купечества — поэтичные старинные вывески, нарядные, словно разодетая купчиха, особняки… Давайте отыщем их вместе!

С архивариусом Городской управы конца 19 века вы прогуляетесь по улицам и площадям купеческой Коломны. Узнаете чем жил город полуторавековой давности и какой вклад в его развитие внесли купцы. По пути вам встретятся:

Улица Лажечникова (быв. Брусенская) — любимое место прогулок горожан 19 века

Соборная площадь — духовное сердце города.

Улица Зайцева (быв. Владимирская) — торговое сердце Коломны

Скверы Зайцева, Гагарина, Ленина — бывшие торговые площади

Купеческие особнячки, городская больница и прочие места, передающие дух Коломны 19 века

Организационные детали