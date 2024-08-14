По следам коломенских купцов

Прогулка по Коломне 19 века с архивариусом Городской управы. Узнайте о жизни купцов, посетите старинные улицы и площади, ощутите дух прошлого
Приготовьтесь к увлекательному путешествию в Коломну 19 века.

Прогулка по Старому городу с архивариусом Городской управы познакомит вас с крупнейшими коломенскими меценатами. Узнайте, на чём они зарабатывали деньги и куда их
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тратили. Посетите улицы Лажечникова и Зайцева, Соборную площадь, скверы и купеческие особняки. Экскурсия проходит на улице, в холодное время года предусмотрены заходы в храмы. Подходит для детей от 12 лет и старше

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнайте историю коломенских купцов
  • 🏛 Прогуляйтесь по старинным улицам
  • 🏰 Посетите купеческие особняки
  • 🕍 Заходы в храмы в холодное время года
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
    • По следам коломенских купцов
    По следам коломенских купцов
    По следам коломенских купцов
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

    Что можно увидеть

  • Улица Лажечникова
  • Соборная площадь
  • Улица Зайцева
  • Скверы Зайцева
  • Скверы Гагарина
  • Скверы Ленина
  • Купеческие особняки
  • Городская больница

    • Описание экскурсии

    Долгое время Коломна была городом-воином, бессменно стоящим на рубеже земли русской. Но постепенно она утратила свое военное значение и начала жить торговлей. Расположенная на важнейших сухопутных и водных магистралях, к 19 веку Коломна по праву стала купеческим городом. И в наши дни здесь сохранились «светлые и отрадные» отголоски купечества — поэтичные старинные вывески, нарядные, словно разодетая купчиха, особняки… Давайте отыщем их вместе!

    С архивариусом Городской управы конца 19 века вы прогуляетесь по улицам и площадям купеческой Коломны. Узнаете чем жил город полуторавековой давности и какой вклад в его развитие внесли купцы. По пути вам встретятся:

    • Улица Лажечникова (быв. Брусенская) — любимое место прогулок горожан 19 века
    • Соборная площадь — духовное сердце города.
    • Улица Зайцева (быв. Владимирская) — торговое сердце Коломны
    • Скверы Зайцева, Гагарина, Ленина — бывшие торговые площади
    • Купеческие особнячки, городская больница и прочие места, передающие дух Коломны 19 века

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на улице, в холодное время года предусмотрены заходы в храмы
    • Будет интересна детям от 12 лет и старше

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У коломенского городового
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1 часа
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    S
    14 авг 2024
    Здравствуйте, путешествинники!
    Разрешите поделиться с вами незабываемыми впечатлениями.
    1. Петр - экскурсовод номер один в Коломне, просто огонь! Дает полное атмосферное погружение в историю города и окрестностей.
    2. Петр умеет преподнести
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    информацию так, что видишь характер города и личностей, живших здесь.
    3. Петр с радостью, вдохновением и отчасти перевоплощением отвечает на любые вопросы. В ответах от Петра готовьтесь услышать неожиданные и любопытные истории по вашему вопросу. Обе экскурсии с Петром удлинились во времени, но не в ущерб нашему кошельку.
    4. За два экскурсионных дня мы оказались покорены Коломной, горожанами и нашим гидом, настоящим эрудитом, краеведом и патриотом своего родного города. Экскурсии Петра могут очень даже подойти подросткам и юным путешественникам. Желаем приятного времени и удачи в Коломне! А удача в этом старинном городе точно обитает)

    Здравствуйте, путешествинники!Здравствуйте, путешествинники!Здравствуйте, путешествинники!
    Е
    4 авг 2024
    Очень интересная и познавательная экскурсия. И мне, и мужу понравилась подача материала и атмосфера, в которую мы смогли погрузиться благодаря Петру. Спасибо большое!

    Входит в следующие категории Коломны

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