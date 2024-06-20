Для меня Коломна — это тихая неспешная жизнь, обильная зелень, освежающий ветерок с реки. Здесь каждая улочка, каждый дом расскажут вам удивительные вещи. Мы прогуляемся как по территории старинного кремля 16 века, так и по Коломенскому посаду.
Вы узнаете тайны города, познакомитесь с его достопримечательностями и судьбами людей, побывавшими здесь.
Вы узнаете тайны города, познакомитесь с его достопримечательностями и судьбами людей, побывавшими здесь.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Старинный и удивительный город
В центре рассказа — живые истории и люди. Эти сюжеты нанизаны на нить времён, которая пронзает сам город. На маршруте вас ждут стены и башни крепости, храмы и колокольни, жилые дома и музеи. Вы увидите территорию Коломенского кремля, познакомитесь с его монастырями, башнями и соборами. Посетите Коломенский Посад и пройдёте по тихим улицам города.
Коломна и люди сквозь века
Я внимательно изучил исторические исследования, в том числе последних лет, а также материалы центральных архивов и расскажу вам:
- О кладе Марины Мнишек
- Где и чем торговали коломенские купцы
- Где венчался Дмитрий Донской
- Кто такие Бобреня, Гиляров-Платонов и митрополит Филарет
- Какая церковь Коломны никогда не закрывалась
- Когда был построен тот или иной храм и какие истории помнят его стены
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 7 лет
- По желанию мы можем зайти в храмы
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Пятницких ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваш гид в Коломне
Я сертифицированный экскурсовод, серебряный призёр всероссийского чемпионата Worldskills Russia и потомственный гид. Экскурсии вожу с 2020 года. Со мной вам будет интересно!Задать вопрос
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