Для меня Коломна — это тихая неспешная жизнь, обильная зелень, освежающий ветерок с реки. Здесь каждая улочка, каждый дом расскажут вам удивительные вещи. Мы прогуляемся как по территории старинного кремля 16 века, так и по Коломенскому посаду. Вы узнаете тайны города, познакомитесь с его достопримечательностями и судьбами людей, побывавшими здесь.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Старинный и удивительный город

В центре рассказа — живые истории и люди. Эти сюжеты нанизаны на нить времён, которая пронзает сам город. На маршруте вас ждут стены и башни крепости, храмы и колокольни, жилые дома и музеи. Вы увидите территорию Коломенского кремля, познакомитесь с его монастырями, башнями и соборами. Посетите Коломенский Посад и пройдёте по тихим улицам города.

Коломна и люди сквозь века

Я внимательно изучил исторические исследования, в том числе последних лет, а также материалы центральных архивов и расскажу вам:

О кладе Марины Мнишек

Где и чем торговали коломенские купцы

Где венчался Дмитрий Донской

Кто такие Бобреня, Гиляров-Платонов и митрополит Филарет

Какая церковь Коломны никогда не закрывалась

Когда был построен тот или иной храм и какие истории помнят его стены

Организационные детали