Приглашаю вас отдохнуть от телефонов и соцсетей — и отправиться в путешествие в царство животных, птиц и растений нашего края.
Вы узнаете, что растёт в нашем регионе, послушаете голоса пернатых и разберётесь, как дикая природа отражается в нашем культурном наследии. Всё это — с загадками, играми, рассказами о Коломне и добрым отношением к окружающему миру.
Вы узнаете, что растёт в нашем регионе, послушаете голоса пернатых и разберётесь, как дикая природа отражается в нашем культурном наследии. Всё это — с загадками, играми, рассказами о Коломне и добрым отношением к окружающему миру.
Описание экскурсии
Мы погуляем по уютному скверу Зайцева рядом с кремлём — и вы:
- узнаете интересные факты о живом мире Коломны — о птицах, животных и растениях
- послушаете голоса разных птиц и научитесь их различать
- поразмыслите над загадками и заданиями о животных
- поиграете в подвижные народные игры
- немного познакомитесь с историей древнего города
- ещё раз вспомните, как важно относиться к природе бережно и ответственно
После экскурсии вы унесёте с собой зёрнышки любви к живому миру и желание беречь его хрупкую красоту.
Организационные детали
- Интересно будет детям от 6 лет и их родителям — при бронировании сообщите, пожалуйста, возраст путешественников
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере имени Зайцева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Коломне
Я коренная коломчанка, имею высшее педагогическое образование (ГСГУ, степень магистра). Выпускница Миссионерско-катехизаторских курсов Коломенской духовной семинарии (2023 г.), аккредитованный гид-переводчик (2024 г.). Коломна — мой родной город, и я с радостью
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Мини-группа
до 10 чел.
Идеальное знакомство с зимней Коломной
Зимняя Коломна очарует вас даже в холод. Увидите кремль, монастыри и попробуете пастилу. Прогулка с теплом и уютом для всех
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 13:15 и 15:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Приключения в Коломне - экскурсия для детей
Поиграть в игры предков, почувствовать себя витязями, отыскать путь по карте и исследовать древности
Начало: У входа в кремль
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.