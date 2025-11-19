Приглашаю вас отдохнуть от телефонов и соцсетей — и отправиться в путешествие в царство животных, птиц и растений нашего края. Вы узнаете, что растёт в нашем регионе, послушаете голоса пернатых и разберётесь, как дикая природа отражается в нашем культурном наследии. Всё это — с загадками, играми, рассказами о Коломне и добрым отношением к окружающему миру.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Коломне

Анна Ваш гид в Коломне

Описание экскурсии

Мы погуляем по уютному скверу Зайцева рядом с кремлём — и вы:

узнаете интересные факты о живом мире Коломны — о птицах, животных и растениях

интересные факты о живом мире Коломны — о птицах, животных и растениях послушаете голоса разных птиц и научитесь их различать

голоса разных птиц и научитесь их различать поразмыслите над загадками и заданиями о животных

над загадками и заданиями о животных поиграете в подвижные народные игры

в подвижные народные игры немного познакомитесь с историей древнего города

с историей древнего города ещё раз вспомните, как важно относиться к природе бережно и ответственно

После экскурсии вы унесёте с собой зёрнышки любви к живому миру и желание беречь его хрупкую красоту.

Организационные детали