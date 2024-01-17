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города, увлекает рассказами по ходу следования конкретного маршрута в привязке к конкретным объектам. Также очень помогла с ориентацией в целом по городу, расположению необходимых нам торговых и развлекательных зон. В следующей поездке обязательно воспользуемся ее услугами для расширения знаний о городе. Дополнительно брали курс арт-терапии. Это было очень увлекательно и крайне познавательно прежде всего о себе. Если есть желание сделать поездку необычной и полезной, однозначно, рекомендую этот набор. В целом, остались очень положительные впечатления от города, его уютного и эстетичного облика, качественной продукции, доброжелательных, простых и открытых людей.