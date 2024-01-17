1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
«Великолепие природы, заботливое обустройство этих мест: купели, часовенка, веранда, где можно подкрепиться горячим травяным чаем с бесхитростным угощением (сушки, баранки, карамельки) — наполнит вас ощущением уюта, доброты, красоты»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество
«Маршрут будет пролегать по самым живописным местам — впечатления о них я дополню удивительными рассказами о событиях, которые здесь происходили»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон17 января 2024Посетили с супругой 16 января город Коломна в первый раз. Для ознакомления воспользовались нашим услугами персонального гида. Маргарита превосходно знает историю
- ООксана3 января 2024Благодарим нашего высокопрофессионального экскурсовода Веру Анатольевну за великолепную экскурсию по Коломне и интересную подачу материала. Отдельное спасибо Вере Анатольевне, за
- ААнна20 августа 2023Замечательно провели время
- ЛЛукин2 августа 2023Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным гидом Маргаритой! Все понравилось! Рекомендуем.
- ВВладислав1 августа 2023Очень насыщенная программа, в ходе которой удалось посмотреть большую часть достопримечательностей Коломны. Территория Кремля с двумя монастырями, ремесленные посады с
- ЮЮлия2 июля 2022Это было прекрасно проведённое время в Коломне. Кроме того, что Маргарита глубоко погружена в тему, и, безусловно, высокий профессионал, она ещё создаёт очень приятную, камерную, душевную атмосферу общения. С её помощью погрузилась в Коломну, и не хотелось уезжать!
- ЕЕлена3 марта 2022Замечательная экскурсия, чудесный экскурсовод. Были в Коломне с детьми 7 и 14 лет, всем, и детям и нам, взрослым, очень понравилось. Время пролетело незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Коломне на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 26 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август