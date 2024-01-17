Познавательные экскурсии на природе в Коломне

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Коломне, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Удивительная Коломна: Большое путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
«Великолепие природы, заботливое обустройство этих мест: купели, часовенка, веранда, где можно подкрепиться горячим травяным чаем с бесхитростным угощением (сушки, баранки, карамельки) — наполнит вас ощущением уюта, доброты, красоты»
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Повести Коломны: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Повести Коломны: обзорная экскурсия
Коломна - город с богатой историей. Прогуливаясь по крепостным стенам кремля, Посаду и старинным храмам, вы погрузитесь в атмосферу былых столетий
Начало: У чёрно-белой будки городового
Сегодня в 17:00
Завтра в 15:00
10 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Вдохновиться прогулкой по самым живописным местам города и отыскать путь к гармонии через творчество
«Маршрут будет пролегать по самым живописным местам — впечатления о них я дополню удивительными рассказами о событиях, которые здесь происходили»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    17 января 2024
    Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
    Посетили с супругой 16 января город Коломна в первый раз. Для ознакомления воспользовались нашим услугами персонального гида. Маргарита превосходно знает историю
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    города, увлекает рассказами по ходу следования конкретного маршрута в привязке к конкретным объектам. Также очень помогла с ориентацией в целом по городу, расположению необходимых нам торговых и развлекательных зон. В следующей поездке обязательно воспользуемся ее услугами для расширения знаний о городе. Дополнительно брали курс арт-терапии. Это было очень увлекательно и крайне познавательно прежде всего о себе. Если есть желание сделать поездку необычной и полезной, однозначно, рекомендую этот набор. В целом, остались очень положительные впечатления от города, его уютного и эстетичного облика, качественной продукции, доброжелательных, простых и открытых людей.

  • О
    Оксана
    3 января 2024
    Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
    Благодарим нашего высокопрофессионального экскурсовода Веру Анатольевну за великолепную экскурсию по Коломне и интересную подачу материала. Отдельное спасибо Вере Анатольевне, за
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    организацию для нас дополнительной экскурсии по стенам Кремля и бронирование обеда в ресторане "Марфа Соломоновна" - рекомендуем, очень вкусная еда и разнообразное меню.

  • А
    Анна
    20 августа 2023
    Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
    Замечательно провели время
  • Л
    Лукин
    2 августа 2023
    Повести Коломны: обзорная экскурсия
    Интересная и познавательная экскурсия с профессиональным гидом Маргаритой! Все понравилось! Рекомендуем.
  • В
    Владислав
    1 августа 2023
    Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
    Очень насыщенная программа, в ходе которой удалось посмотреть большую часть достопримечательностей Коломны. Территория Кремля с двумя монастырями, ремесленные посады с
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    аутентичными магазинчиками, Москва-река, Ока-река и многое другое. В ходе экскурсии Вера Анатольевна даёт много исторической информации из 13, 14 и 15 веков, а так же более поздних периодов. А ещё мы узнали происхождение топонима Коломна (а так же некоторых других приокских топонимов). В качестве бонуса гид согласилась дополнительно заехать в Старо-Голутвин монастырь и рассказать про него. Спасибо, замечательная экскурсия!

  • Ю
    Юлия
    2 июля 2022
    Повести Коломны: обзорная экскурсия
    Это было прекрасно проведённое время в Коломне. Кроме того, что Маргарита глубоко погружена в тему, и, безусловно, высокий профессионал, она ещё создаёт очень приятную, камерную, душевную атмосферу общения. С её помощью погрузилась в Коломну, и не хотелось уезжать!
  • Е
    Елена
    3 марта 2022
    Повести Коломны: обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия, чудесный экскурсовод. Были в Коломне с детьми 7 и 14 лет, всем, и детям и нам, взрослым, очень понравилось. Время пролетело незаметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
  2. Повести Коломны: обзорная экскурсия
  3. Экскурсия по Коломне и арт-терапия с художником
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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