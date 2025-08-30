Коломна - это уютный город с богатой историей. На экскурсии вы прогуляетесь по территории Коломенского кремля, увидите сохранившиеся стены и башни. Михайловская набережная с фонтанами станет отличным местом для отдыха
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть Коломенский кремль
- 🌊 Прогуляться по набережной
- 🏖️ Посетить пляж
- 🍽️ Узнать о лучших местах для еды
- 🖼️ Посетить интересные музеи
Что можно увидеть
- Коломенский кремль
- Михайловская набережная
- Пляж
Описание экскурсии
Прогуляемся по территории Коломенского кремля, осмотрим сохранившиеся стены и башни.
Пройдём по Михайловской набережной, где часто включают фонтаны — и поэтому здесь особенно приятно бывать в жару.
Мы покажем пляж, где можно отдохнуть, искупаться, взять лодку или сап напрокат.
Выйдем на посадскую сторону и неспешно походим по красивым улочкам.
Мы расскажем, где в Коломне можно вкусно поесть и какие музеи стоит посетить.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в будние дни в 12:15, в субботу и воскресенье в 11:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:15, в субботу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 19171 туриста
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
30 авг 2025
В Коломну приехали во второй раз, так как очень понравился этот городок, захотелось познакомиться поближе.
Попали на 2 часовую экскурсию.
Экскурсовод Маргарита Васильевна обладает важным качеством, она любит свой город и очень хочет поделиться своей любовью к Коломне. Было очень интересно, 2 часа пролетели быстро. Спасибо большое за экскурсию.
Попали на 2 часовую экскурсию.
Экскурсовод Маргарита Васильевна обладает важным качеством, она любит свой город и очень хочет поделиться своей любовью к Коломне. Было очень интересно, 2 часа пролетели быстро. Спасибо большое за экскурсию.
