Пешком по центру Коломны

Узнайте Коломну изнутри: кремль, набережная, пляж и многое другое. Откройте для себя местные тайны и вкусные уголки города
Коломна - это уютный город с богатой историей. На экскурсии вы прогуляетесь по территории Коломенского кремля, увидите сохранившиеся стены и башни. Михайловская набережная с фонтанами станет отличным местом для отдыха
в жару. Посетите пляж, где можно искупаться или взять лодку напрокат. Узнайте, где в Коломне можно вкусно поесть и какие музеи стоит посетить. Экскурсию проведет опытный гид, который поделится интересными фактами о городе

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть Коломенский кремль
  • 🌊 Прогуляться по набережной
  • 🏖️ Посетить пляж
  • 🍽️ Узнать о лучших местах для еды
  • 🖼️ Посетить интересные музеи
Пешком по центру Коломны© Маргарита
Пешком по центру Коломны© Маргарита
Пешком по центру Коломны© Маргарита

Что можно увидеть

  • Коломенский кремль
  • Михайловская набережная
  • Пляж

Описание экскурсии

Прогуляемся по территории Коломенского кремля, осмотрим сохранившиеся стены и башни.

Пройдём по Михайловской набережной, где часто включают фонтаны — и поэтому здесь особенно приятно бывать в жару.

Мы покажем пляж, где можно отдохнуть, искупаться, взять лодку или сап напрокат.

Выйдем на посадскую сторону и неспешно походим по красивым улочкам.

Мы расскажем, где в Коломне можно вкусно поесть и какие музеи стоит посетить.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

в будние дни в 12:15, в субботу и воскресенье в 11:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Лажечникова
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:15, в субботу и воскресенье в 11:15
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Провели экскурсии для 19171 туриста
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Инна
30 авг 2025
В Коломну приехали во второй раз, так как очень понравился этот городок, захотелось познакомиться поближе.

Попали на 2 часовую экскурсию.
Экскурсовод Маргарита Васильевна обладает важным качеством, она любит свой город и очень хочет поделиться своей любовью к Коломне. Было очень интересно, 2 часа пролетели быстро. Спасибо большое за экскурсию.
