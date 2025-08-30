Коломна - это уютный город с богатой историей. На экскурсии вы прогуляетесь по территории Коломенского кремля, увидите сохранившиеся стены и башни. Михайловская набережная с фонтанами станет отличным местом для отдыха

в жару. Посетите пляж, где можно искупаться или взять лодку напрокат. Узнайте, где в Коломне можно вкусно поесть и какие музеи стоит посетить. Экскурсию проведет опытный гид, который поделится интересными фактами о городе

Описание экскурсии

Прогуляемся по территории Коломенского кремля, осмотрим сохранившиеся стены и башни.

Пройдём по Михайловской набережной, где часто включают фонтаны — и поэтому здесь особенно приятно бывать в жару.

Мы покажем пляж, где можно отдохнуть, искупаться, взять лодку или сап напрокат.

Выйдем на посадскую сторону и неспешно походим по красивым улочкам.

Мы расскажем, где в Коломне можно вкусно поесть и какие музеи стоит посетить.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.