🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 427 отзывов Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1 770 693 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 54 отзыва Обзорная экскурсия по Коломне: Кремль, Посад и исторические сокровища Начало: Площадь Двух революций, памятник Ленину Расписание: Ежедневно с 8:00 до 22:00 от 2 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 8 отзывов Купеческая Коломна с нотками гастрономии Начало: Собираемся на площади у Фабрики пастилы Расписание: По субботам и воскресеньям в 11:00, 13:30 и 16:00 1 089 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 40 отзывов Прогулка по Коломенскому кремлю: путешествие в историю Коломны Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, исследуя её кремль, памятники и храмы в компании знающего гида Начало: Площадь Двух Революций, Коломна Расписание: Ежедневно, по договоренности от 1 600 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 10 отзывов Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду: путешествие в историю Коломны Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Коломна, улица Зайцева, д. 14, у музея Калачная Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00 1 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 18 отзывов Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна Расписание: Ежедневно, по договоренности 2 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 3 отзыва Коломна - мистический город Русских Побед Начало: Коломна, улица Лажечникова, около будки городового Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00 от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Тайны и легенды Коломенского кремля Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности от 2 200 ₽ за всё до 5 чел.

Билеты 8 часов 1 отзыв Один день в Коломне из Москвы Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400 Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00 5 000 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Обзорная экскурсия в Егорьевске Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, по договоренности 4 500 ₽ за всё до 10 чел.