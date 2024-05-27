1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
770693₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Коломне: Кремль, Посад и исторические сокровища
Начало: Площадь Двух революций, памятник Ленину
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от 2 400₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Купеческая Коломна с нотками гастрономии
Начало: Собираемся на площади у Фабрики пастилы
Расписание: По субботам и воскресеньям в 11:00, 13:30 и 16:00
15 июня в 11:00
16 июня в 13:30
1 089₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка по Коломенскому кремлю: путешествие в историю Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, исследуя её кремль, памятники и храмы в компании знающего гида
Начало: Площадь Двух Революций, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 1 600₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду: путешествие в историю Коломны
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Коломна, улица Зайцева, д. 14, у музея Калачная
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 800₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Билеты
2 часа
Коломна - мистический город Русских Побед
Начало: Коломна, улица Лажечникова, около будки городового
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 2 200₽ за всё до 5 чел.
Билеты
8 часов
Один день в Коломне из Москвы
Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400
Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
5 000₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия в Егорьевске
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
По путям Коломенского трамвая
Начало: Коломна, улица Гражданская, д. 110А
Расписание: По согласованию с гидом
5 дек в 12:00
6 дек в 09:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2024Очень познавательная экскурсия. Отличный гид Евгений.
- ННаталья27 мая 2024Благодарю за экскурсию! Познавательно, интересно и с душой!
- ВВиктор27 мая 2024Отлично с чувством и юмором проведенная экскурсия, ребята любят свой город
- ССветлана26 мая 2024Понравилась организация экскурсии и экскурсовод Евгений) все прошло очень хорошо и слушать было интересно)
- ААлександр15 мая 2024Познавательная прогулка, отличный экскурсовод, все, как обещано
- ММарина10 мая 2024Экскурсовод Виктория очень понравилась, хорошо чувствует аудиторию, перестраивается под любой возраст. Всем рекомендуем! Благодарим от всей компании (4 человека) за прекрасную и интересную экскурсию 9 мая
- ППрокудина7 мая 2024Прекрасная экскурсия! Экскурсовод Дмитрий увлекательно рассказывает. Сам маршрут живописный. Рекомендую!
- ЮЮлия3 мая 2024Дмитрий прекрасно провел экскурсию. Отвечал на все дополнительные вопросы, рассказывал интересно! Спасибо, благодаря Вам у нас остались самые тёплые воспоминанию
- ЮЮлия3 мая 2024Чудесная Виктория, чудесный город) все понравилось) спасибо!
- ННаталия12 апреля 2024Отличная экскурсия, было интересно и подростку (сам сказал об этом), и взрослым. Час экскурсии пролетел незаментно. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «На выходные»
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