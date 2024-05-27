Экскурсии выходного дня в Коломне

Найдено 11 экскурсий в категории «На выходные» в Коломне, цены от 693 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
427 отзывов
Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
Начало: Коломна, площадь Двух Революций, д. 1
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
770693 за человека
Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Обзорная экскурсия по Коломне: Кремль, Посад и исторические сокровища
Начало: Площадь Двух революций, памятник Ленину
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от 2 400 за всё до 3 чел.
Купеческая Коломна с нотками гастрономии
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Купеческая Коломна с нотками гастрономии
Начало: Собираемся на площади у Фабрики пастилы
Расписание: По субботам и воскресеньям в 11:00, 13:30 и 16:00
15 июня в 11:00
16 июня в 13:30
1 089 за человека
Прогулка по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
40 отзывов
Прогулка по Коломенскому кремлю: путешествие в историю Коломны
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, исследуя её кремль, памятники и храмы в компании знающего гида
Начало: Площадь Двух Революций, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 1 600 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду: путешествие в историю Коломны
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Коломна, улица Зайцева, д. 14, у музея Калачная
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
1 800 за всё до 5 чел.
Старый город - перепутье эпох: путешествие во времени
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
18 отзывов
Старый город Коломна: перепутье эпох в одном билете
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по историческому центру Коломны, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: Улица Лажечникова, д. 1а, Коломна
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 10 чел.
Коломна - мистический город Русских Побед
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
3 отзыва
Коломна - мистический город Русских Побед
Начало: Коломна, улица Лажечникова, около будки городового
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Тайны и легенды Коломенского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Тайны и легенды Коломенского кремля
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 2 200 за всё до 5 чел.
Один день в Коломне из Москвы
Билеты
8 часов
1 отзыв
Один день в Коломне из Москвы
Начало: Ул. Зайцева, 14, Коломна, Московская обл., 140400
Расписание: Суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00
22 июня в 11:00
23 июня в 11:00
5 000 за билет
Обзорная экскурсия в Егорьевске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия в Егорьевске
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
По путям Коломенского трамвая
Мини-группа
1.5 часа
По путям Коломенского трамвая
Начало: Коломна, улица Гражданская, д. 110А
Расписание: По согласованию с гидом
5 дек в 12:00
6 дек в 09:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Увлекательное знакомство с Коломной в мини-группе
  2. Обзорная экскурсия по Коломне - Кремль и Посад
  3. Купеческая Коломна с нотками гастрономии
  4. Прогулка по Коломенскому кремлю
  5. Обзорная экскурсия по Коломенскому Посаду
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Успенский Собор
  8. Музей пастилы
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
Сейчас в Коломне в категории "На выходные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 693 до 5 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 598 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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