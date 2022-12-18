Многие века Коломна была важным торгово-политическим центром Руси. Каждый князь стремился ее захватить, но особую роль сыграл Дмитрий Донской. Мы отправимся в путешествие во времени, чтобы понять уникальность города. Расширение Московского княжества, сбор войск перед Куликовской битвой, феномен второй столицы — все эти события связаны с Коломной, узнать которую вам предстоит.

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Описание

Что вас ожидает

Удивительная история Коломны

Большая часть нашей прогулки пройдет в стенах Кремля 16 века — одной из мощнейших крепостей своего времени. Его площадь огромна — целых 24 гектара! Вы узнаете, как развивалась Коломна с 12 века, какими узами с ней связан Дмитрий Донской, где собиралось войско для финальной битвы с Ордой и почему Коломна стала второй столицей Московского княжества.

Коломенские тайны

Наше путешествие будет окутано городскими легендами. Что означает название города? Какие теории выдвигают историки и почему не пришли к единому мнению? Что такое «пояс власти» и что с ним случилось на свадьбе Дмитрия Донского? Кто летает по ночному небу над Коломной? Приготовьтесь, вас ждут любопытные истории!

Наш маршрут

Отправляемся изучать Кремль: вы полюбуетесь парадными воротами, увидите 7 сохранившихся башен, найдете самую высокую колокольню и самую старую церковь, оцените памятник Дмитрию Донскому;

Вы побываете на старинной улице Лажечникова — главной в Кремле. Я расскажу, в честь кого она названа, и покажу фотографии прошлых веков;

В Коломне — не только древности. Вам предстоит увидеть масштабный Центр Конькобежного спорта, построенный в 2000-х.

Организационные детали