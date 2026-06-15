Большая часть нашей прогулки пройдет в стенах Кремля 16 века — уникальной и мощной крепости своего времени, построенной по приказу Василия lll. Вы узнаете, как развивалась Коломна с 12 века, где раньше был расположен деревянный великокняжеский дворец, почему на территории Кремля есть жилые дома и даже городская школа, а также другие интересные и необычные факты.
Коломенские тайны
Наше путешествие будет окутано городскими легендами. Что означает название города? Какие теории выдвигают историки и почему не пришли к единому мнению? Почему именно в Коломне состоялось венчание Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской? Кто летает по ночному небу над Коломной? Приготовьтесь, вас ждут любопытные истории!
Интерактивные задания
Эта экскурсия станет настоящим приключением. Вместо монотонной лекции вас ждёт живой и нескучный рассказ о Коломне и занимательные задания, помогающие окунуться в историю города в интерактивном формате. В финале все путешественники получат сувениры, которые будут напоминать о прогулке по кремлю. Это отличный способ провести время с семьёй или друзьями, узнать что-то новое и получить массу положительных эмоций!
Наш маршрут
Отправляемся изучать Кремль: вы полюбуетесь парадными воротами, увидите сохранившиеся стены и башни, найдете самую высокую колокольню и самую старую церковь, оцените памятник великому князю Дмитрию Донскому
Вы побываете на старинной улице Лажечникова — главной в Кремле. Узнаете, в честь кого она названа, и почему писателя Лажечникова называют «русский Вальтер Скотт»
В Коломне — не только древности. Вам предстоит увидеть масштабный Центр Конькобежного спорта, построенный в 2000-х
Познакомитесь с фотографиями прошлых веков
Организационные детали
Экскурсию можно провести для группы до 25 человек
Программа не предполагает заход в храмы и подъём на стену Кремля
Экскурсию для вас проведу я или Екатерина — профессиональный гид из нашей команды
Рекомендованный возраст детей — 8+
Экскурсия закончится у Пятницких ворот
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории Коломенского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4531 туриста
Я историк и представитель команды гидов в Коломне. Вместе со мной о многовековой истории города вам расскажет Екатерина — профессиональный гид и автор многих экскурсий. Мы — те самые местные жители, которые знают и любят свой город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
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–
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1
–
Ю
Юлия
Чудесная экскурсовод, прекрасная экскурсия. Мы, четверо почти пожилых людей, с удовольствием поиграли, узнали много нового о Коломне, посмотрели на старинные и не очень постройки коломенского кремля. Получили массу удовольствия и подарочки на память:) Мария, спасибо!
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В
Виктория
Спасибо за экскурсию, оптимально по времени, содержанию интересно по наполнению.
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Анна
Ездили с подростками на школьную экскурсию! Был холод сумасшедший, не смотря на это, ребята увлеклись интересным рассказом Марии,отвечали на вопросы и слушали с интересом! Однозначно рекомендую провести время с Марией и ее любовью к городу!
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В
Вера
Всем понравилась экскурсия, проведенная Екатериной. Несмотря на снегопад прошла легко и интересно. Спасибо
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А
Александра
Увлекательная, познавательная и интересная экскурсия! наша группа из 7 взрослых людей в полном восторге! советуем экскурсию к посещению! хотим выразить благодарность организатору Марии, очень эрудированному гиду, интересному рассказчику и замечательному человеку! и пожелать только благодарных и позитивных экскурсантов!
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А
Алина
Экскурсия очень понравилась, много исторической информации плюс квест, зашло и взрослым и детям. Благодарим Марию за экскурсию.
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