Коломна - град соцарственный

Погрузиться в историю одного из древнейших городов Подмосковья

Многие века Коломна была важным торгово-политическим центром Руси. Каждый князь стремился ее захватить, но особую роль сыграл Дмитрий Донской. Мы отправимся в путешествие во времени, чтобы понять уникальность города.

Расширение Московского княжества, сбор войск перед Куликовской битвой, феномен второй столицы — все эти события связаны с Коломной, узнать которую вам предстоит.
Коломна - град соцарственный
Коломна - град соцарственный
Коломна - град соцарственный
Коломна - град соцарственный
Коломна - град соцарственный
Коломна - град соцарственный
Коломна - град соцарственный
Коломна - град соцарственный
Коломна - град соцарственный
Коломна - град соцарственный
Коломна - град соцарственный
Коломна - град соцарственный
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Описание

Что вас ожидает

Удивительная история Коломны

Большая часть нашей прогулки пройдет в стенах Кремля 16 века — одной из мощнейших крепостей своего времени. Его площадь огромна — целых 24 гектара! Вы узнаете, как развивалась Коломна с 12 века, какими узами с ней связан Дмитрий Донской, где собиралось войско для финальной битвы с Ордой и почему Коломна стала второй столицей Московского княжества.

Коломенские тайны

Наше путешествие будет окутано городскими легендами. Что означает название города? Какие теории выдвигают историки и почему не пришли к единому мнению? Что такое «пояс власти» и что с ним случилось на свадьбе Дмитрия Донского? Кто летает по ночному небу над Коломной? Приготовьтесь, вас ждут любопытные истории!

Наш маршрут

  • Отправляемся изучать Кремль: вы полюбуетесь парадными воротами, увидите 7 сохранившихся башен, найдете самую высокую колокольню и самую старую церковь, оцените памятник Дмитрию Донскому;
  • Вы побываете на старинной улице Лажечникова — главной в Кремле. Я расскажу, в честь кого она названа, и покажу фотографии прошлых веков;
  • В Коломне — не только древности. Вам предстоит увидеть масштабный Центр Конькобежного спорта, построенный в 2000-х.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит взрослым и семьям с детьми от 10 лет
  • Экскурсия может быть проведена для школьной группы — 450 руб. /чел. при участии 9 и более человек

во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на территории Коломенского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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