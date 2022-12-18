Большая часть нашей прогулки пройдет в стенах Кремля 16 века — одной из мощнейших крепостей своего времени. Его площадь огромна — целых 24 гектара! Вы узнаете, как развивалась Коломна с 12 века, какими узами с ней связан Дмитрий Донской, где собиралось войско для финальной битвы с Ордой и почему Коломна стала второй столицей Московского княжества.
Наше путешествие будет окутано городскими легендами. Что означает название города? Какие теории выдвигают историки и почему не пришли к единому мнению? Что такое «пояс власти» и что с ним случилось на свадьбе Дмитрия Донского? Кто летает по ночному небу над Коломной? Приготовьтесь, вас ждут любопытные истории!