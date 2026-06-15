Многие века Коломна была важным торгово-политическим центром Руси. Мы отправимся в путешествие во времени, чтобы понять уникальность города. Расширение Московского княжества, сбор войск перед важнейшими сражениями — все эти события связаны с Коломной, узнать которую вам предстоит.

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Описание экскурсии

Удивительная история Коломны

Большая часть нашей прогулки пройдет в стенах Кремля 16 века — уникальной и мощной крепости своего времени, построенной по приказу Василия lll. Вы узнаете, как развивалась Коломна с 12 века, где раньше был расположен деревянный великокняжеский дворец, почему на территории Кремля есть жилые дома и даже городская школа, а также другие интересные и необычные факты.

Коломенские тайны

Наше путешествие будет окутано городскими легендами. Что означает название города? Какие теории выдвигают историки и почему не пришли к единому мнению? Почему именно в Коломне состоялось венчание Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской? Кто летает по ночному небу над Коломной? Приготовьтесь, вас ждут любопытные истории!

Интерактивные задания

Эта экскурсия станет настоящим приключением. Вместо монотонной лекции вас ждёт живой и нескучный рассказ о Коломне и занимательные задания, помогающие окунуться в историю города в интерактивном формате. В финале все путешественники получат сувениры, которые будут напоминать о прогулке по кремлю. Это отличный способ провести время с семьёй или друзьями, узнать что-то новое и получить массу положительных эмоций!

Наш маршрут

Отправляемся изучать Кремль: вы полюбуетесь парадными воротами, увидите сохранившиеся стены и башни, найдете самую высокую колокольню и самую старую церковь, оцените памятник великому князю Дмитрию Донскому

Вы побываете на старинной улице Лажечникова — главной в Кремле. Узнаете, в честь кого она названа, и почему писателя Лажечникова называют «русский Вальтер Скотт»

В Коломне — не только древности. Вам предстоит увидеть масштабный Центр Конькобежного спорта, построенный в 2000-х

Познакомитесь с фотографиями прошлых веков

Организационные детали