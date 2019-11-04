8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные события и легенды городской летописи, памятники архитектуры, святые места и чудесная природа

Вера Анатольевна
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Вера Анатольевна – ваш гид
В этом путешествии объединены несколько экскурсионных программ.

Оно рассчитано на неутомимых туристов-гурманов.

Архитектурные памятники познакомят вас с историей Коломны от основания до наших дней, с главными событиями и персонажами городской летописи.

Вы также увидите святые места и очаруетесь прекрасной природой.
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие

Программа

  • Коломенский Кремль Стартуем в сердце этой неприступной крепости. Узнаем о сражениях и победах, о секретах фортификации. В уникальной точке обзора «Точка Трёх Берегов» насладимся великолепием видов. Вас заинтересует счастливая семейная история известной княжеской семьи. Откроем секрет коварства коломенской медовухи. Храмы, монастыри, колокольни, усадьбы, предания, легенды, тайны — всё увидим, ко всему прикоснёмся, прочувствуем и восхитимся. Испив чашечку кофе или святой воды в одном из монастырей, отправимся на Посад.
  • Посад Ветер Истории будет перемещать нас из эпохи в эпоху: жестокость Батыя и доблесть наших воинов; добротность купеческого быта и захватывающие истории любви; успешные бизнес-проекты, ставшие легендами, и предания, напоминающие о себе уникальными явлениями; противодействие знаменитого коломенского купца проекту Матвея Казакова — рождение эксклюзива (пословицы).
  • Улица Октябрьской революции Далее продолжим перемещение сквозь эпохи, нанизанные на самую длинную улицу города Астраханскую (ныне Октябрьской революции). Основание города. Прошлое и настоящее. Старо-Голутвин монастырь. Версии о происхождении названия города. Коломенская верста. Обо всём этом вы составите собственное мнение.
  • Конюшни Рекомендую по пути к источникам посетить конюшни. Здесь вы сделаете для себя неожиданные открытия. Можно покормить эти чудесные творения прямо с ладошки. Смельчаки могут покататься верхом на лошади.
  • Святые Источники Освежиться, взбодриться, обновиться вы сможете, посетив Святые Источники: Неупиваемая Чаша, Николая Чудотворного, Сергия Радонежского. Великолепие природы, заботливое обустройство этих мест: купели, часовенка, веранда, где можно подкрепиться горячим травяным чаем с бесхитростным угощением (сушки, баранки, карамельки) — наполнит вас ощущением уюта, доброты, красоты. Удивляйтесь, восхищайтесь, наслаждайтесь.
  • Девичье поле Завершаем путешествие на обзорной площадке Девичьего поля на берегу реки Оки.

Организационные детали

  • Транспорт Есть два варианта решения транспортного вопроса. Первый вариант: ваш собственный транспорт, позволяющий разместить вместе всех путешественников и экскурсовода. Второй вариант: можно заказать авто, в зависимости от количества туристов. Минимальная стоимость аренды — 600 руб/час.
  • Продолжительность путешествия 7 – 8 часов.
  • Обязательно — удобная обувь. Дополнительно согласовываем: планировать обед или брать ланч-бокс с собой.
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие
Удивительная Коломна. Большое путешествие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вера Анатольевна
Вера Анатольевна
Влюблена в Коломну, профессиональный экскурсовод. Из Коломны с симпатией, Вера Анатольевна.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 ноября 2019
Высокопрофессиональный, тактичный и приятный в общении гид Вера Анатольевна, спасибо за доставленное удовольствие во время путешествия по замечательному городу Коломне!!!
11 мая 2019
Вера Анатольевна замечательный экскурсовод, настоящий мастер своего дела. Экскурсией очень довольны. Было интересно и взрослым, и ребёнку. Большое спасибо!
6 мая 2019
Нам все понравилось, спасибо Вере Анатольевне!
11 ноября 2018
Хочу поблагодарить за интересную и увлекательную экскурсию!!!
Спасибо!
11 ноября 2018
Мы остались очень довольны экскурсией. Вера Анатольевна - очень увлеченный и влюбленный в свой город человек. Буквально неисчерпаемый кладезь информации, при этом очень легко и охотно ей делится, довольно свободно отвлекаясь на вопросы. Однозначно рекомендую!
11 сентября 2017
Перед поездкой почитала отзывы об экскурсоводе. Только восторженные. После поездки могу ответственно заявить: ПОДПИСЫВАЮСЬ ПОД ВСЕМИ ВОСТОРЖЕННЫМИ ОТЗЫВАМИ!
Вера Анатольевна - удивительный экскурсовод! Незаурядный человек и ОЧЕНЬ позитивный, профессионал своего дела! Не торопила нас и не подгоняла, выполняла все наши пожелания, рассказывала увлечённо и с юмором. А как она любит свой город! Таких настоящих патриотов своей малой родины сейчас редко встретишь. Если планируете взять экскурсовода, даже не сомневайтесь. Она влюбит Вас в свой город Коломну.
12 июня 2016
Очень содержательная экскурсия. Гид - образованный и интеллигентный человек, с хорошим чувством юмора. Не повезло с погодой, но экскурсовод сумела построить маршрут таким образом, что мы не заметили капризы погоды. Огромное спасибо за содержательную экскурсию Вере Анатольевне, советы и знание материала. Советуем всем посетить именно этот маршрут, поскольку именно он дает наиболее полное представление о городе Коломна, ее историческом прошлом и счастливом настоящим. Мы очень полно осмотрели Кремль, прошлись по наиболее значимым улочкам, посетили все монастыри, значимые церкви, святые источники. Все это сопровождалось потрясающим рассказом, мы не торопились, все было достойно и значимо. Машина, которая нас сопровождала хорошая, удобная, водитель корректной и профессиональный. Мы получили большое удовлетворение и удовольствие от проведенного дня в Коломне. Рекомендуем всем, на пожалеете! Из Ижевска - Елена и Анатолий.
2 июля 2015
Удивительная Коломна. Большое путешествие. Мы не первый раз в Коломне. И очень любим этот город. Поэтому когда в очередной раз собрались его навестить, хотели получить что то необычное и очень "вкусное". Это трудно назвать экскурсией в обычном смысле этого слова. Это скорее погружение в городскую среду прошлого и настоящего. Коломна город-история. Сколько не бродишь по нему, все время узнаешь и видишь и открываешь что то новое. Вера Анатольевна изумительный рассказчик и sightseeing (извините, я не знаю как это сказать по другому). Проведя нас по уже казалась бы знакомым улочкам, она умудрилась показать новое. А еще лошади...... Поездка и знакомство с удивительным человеком, влюбленным в животных и свою работу. Если Вы не умеете кататься и никогда не сидели в седле, вы поедите и больше скажу...САМОСТОЯТЕЛЬНО! Очень советую сходить на эту экскурсию! Время пробежит незаметно, а впечатления запомнятся надолго!

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