8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)

Погрузитесь в уникальное путешествие по Коломне, где история и архитектура встречаются с великолепием природы и святых мест
Представляем вашему вниманию экскурсию «Удивительная Коломна. Большое путешествие», которая станет настоящим открытием для туристов-гурманов. Вас ждет погружение в историю Коломны, начиная от ее основания и до наших дней. Архитектурные памятники,
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святые места и прекрасная природа Коломны не оставят равнодушными.

Вас встретят удивительные истории о сражениях и победах, о секретах старинных усадеб и монастырей, а также о коварстве коломенской медовухи.

Путешествие включает в себя посещение Коломенского Кремля, Посада, улицы Октябрьской революции, Святых Источников и завершается на обзорной площадке Девичьего поля.

Это уникальная возможность прикоснуться к истории, прочувствовать дух времени и насладиться красотой Коломны

5
29 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Коломны
  • 🌿 Уникальные природные объекты
  • 🕍 Посещение святых мест
  • 📜 Узнаете городские легенды
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
  • 🍯 Дегустация коломенской медовухи
Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)
Удивительная Коломна. Большое путешествие (на вашем автомобиле)

Что можно увидеть

  • Коломенский Кремль
  • Посад
  • Улица Октябрьской революции
  • Старо-Голутвин монастырь
  • Святые Источники
  • Девичье поле

Описание экскурсии

  • Коломенский Кремль. Стартуем в сердце этой неприступной крепости. Узнаем о сражениях и победах, о секретах фортификации. В уникальной точке обзора «Точка Трёх Берегов» насладимся великолепием видов. Вас заинтересует счастливая семейная история известной княжеской семьи. Откроем секрет коварства коломенской медовухи. Храмы, монастыри, колокольни, усадьбы, предания, легенды, тайны — всё увидим, ко всему прикоснёмся, прочувствуем и восхитимся. Испив чашечку кофе или святой воды в одном из монастырей, отправимся на Посад.
  • Посад. Ветер Истории будет перемещать нас из эпохи в эпоху: жестокость Батыя и доблесть наших воинов; добротность купеческого быта и захватывающие истории любви; успешные бизнес-проекты, ставшие легендами, и предания, напоминающие о себе уникальными явлениями; противодействие знаменитого коломенского купца проекту Матвея Казакова — рождение эксклюзива (пословицы).
  • Улица Октябрьской революции. Далее продолжим перемещение сквозь эпохи, нанизанные на самую длинную улицу города Астраханскую (ныне Октябрьской революции). Основание города. Прошлое и настоящее. Старо-Голутвин монастырь. Версии о происхождении названия города. Коломенская верста. Обо всём этом вы составите собственное мнение.
  • Девичье поле. Завершаем путешествие на обзорной площадке Девичьего поля на берегу реки Оки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем авто. Важно оставить место для гида.
  • Обязательна удобная обувь.
  • Дополнительно согласовываем: планировать обед или брать ланч-бокс с собой.
  • По желанию можем добавить в программу посещение святых источников (Неупиваемая Чаша, Николая Чудотворца, Сергия Радонежского). Продолжительность экскурсии увеличится на 2 часа, стоимость — на 4000 ₽.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера Анатольевна
Вера Анатольевна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6808 туристов
Влюблена в Коломну, местный житель, краевед, большой опыт работы экскурсоводом. Актуальный сертификат по краеведению.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
3
2
1
Н
Добрый день. Вчера с семьёй побывали на экскурсии в Коломне. Впечатления от путешествия остались очень приятные. Коломна- удивительный город со своей тысячелетней историей, патриархальностью, со своим неповторимым лицом. Понять это
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и влюбить в город помогла нам Вера Анатольевна- очень грамотный, образованный, интересный, с чувством юмора,влюблённый в свой город экскурсовод. Экскурсия была очень насыщенной, но, несмотря на жару, мы не устали, так как программа была продумана. Вера Анатольевна очень интересно, чередуя в своём рассказе исторические факты со своим видением и легендами, посвятила нас в тайны Коломны. Хочется снова вернуться в Коломну.

Добрый день. Вчера с семьёй побывали на экскурсии в Коломне. Впечатления от путешествия остались очень приятные.
Добрый день. Вчера с семьёй побывали на экскурсии в Коломне. Впечатления от путешествия остались очень приятные.
Добрый день. Вчера с семьёй побывали на экскурсии в Коломне. Впечатления от путешествия остались очень приятные.
Добрый день. Вчера с семьёй побывали на экскурсии в Коломне. Впечатления от путешествия остались очень приятные.
Добрый день. Вчера с семьёй побывали на экскурсии в Коломне. Впечатления от путешествия остались очень приятные.
Добрый день. Вчера с семьёй побывали на экскурсии в Коломне. Впечатления от путешествия остались очень приятные.
Добрый день. Вчера с семьёй побывали на экскурсии в Коломне. Впечатления от путешествия остались очень приятные.
Добрый день. Вчера с семьёй побывали на экскурсии в Коломне. Впечатления от путешествия остались очень приятные.+2
Добрый день. Вчера с семьёй побывали на экскурсии в Коломне. Впечатления от путешествия остались очень приятные.
Добрый день. Вчера с семьёй побывали на экскурсии в Коломне. Впечатления от путешествия остались очень приятные.
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О
Наша небольшая компания в три человека влюбилась в этот удивительный русский город благодаря экскурсоводу. Вера Анатольевна замечательный собеседник, обладающий энциклопедическими знаниями об истории, культуре, архитектуре Коломны. Чувство принадлежности к городу и желание участвовать в его развитии, имманентные Вере Анатольевне, делают экскурсию по Коломне незабываемой для её гостей.
Наша небольшая компания в три человека влюбилась в этот удивительный русский город благодаря экскурсоводу. Вера Анатольевна
Наша небольшая компания в три человека влюбилась в этот удивительный русский город благодаря экскурсоводу. Вера Анатольевна
Наша небольшая компания в три человека влюбилась в этот удивительный русский город благодаря экскурсоводу. Вера Анатольевна
Наша небольшая компания в три человека влюбилась в этот удивительный русский город благодаря экскурсоводу. Вера Анатольевна
Наша небольшая компания в три человека влюбилась в этот удивительный русский город благодаря экскурсоводу. Вера Анатольевна
Наша небольшая компания в три человека влюбилась в этот удивительный русский город благодаря экскурсоводу. Вера Анатольевна
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Д
Даже большое путешествие не позволило посмотреть все интересные места о которых рассказала Вера Анатольевна. Она, человек влюбленный в Коломну, передала эту любовь нам. Обязательно приедем еще раз и продолжим знакомство с городом.
Даже большое путешествие не позволило посмотреть все интересные места о которых рассказала Вера Анатольевна. Она, человек
Даже большое путешествие не позволило посмотреть все интересные места о которых рассказала Вера Анатольевна. Она, человек
Даже большое путешествие не позволило посмотреть все интересные места о которых рассказала Вера Анатольевна. Она, человек
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М
В восторге от экскурсии! Прекрасный гид, море впечатлений! Заказ на сайте оформляется легко. Обязательно ещё вернёмся в этот город. Огромное спасибо Вере Анатольевне, без неё мы бы в этот город не влюбись бы.
В восторге от экскурсии! Прекрасный гид, море впечатлений! Заказ на сайте оформляется легко. Обязательно ещё вернёмся
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А
Спасибо большое Вере Анатольевне от нашей группы путешественников! Было интересно, познавательно, с учетом всех наших пожеланий! Прекрасный день в замечательной компании! Удачи Вам!
Спасибо большое Вере Анатольевне от нашей группы путешественников! Было интересно, познавательно, с учетом всех наших пожеланий!
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Елена
Очень содержательная экскурсия. Гид - образованный и интеллигентный человек, с хорошим чувством юмора. Не повезло с погодой, но экскурсовод сумела построить маршрут таким образом, что мы не заметили капризы погоды.
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Огромное спасибо за содержательную экскурсию Вере Анатольевне, советы и знание материала. Советуем всем посетить именно этот маршрут, поскольку именно он дает наиболее полное представление о городе Коломна, ее историческом прошлом и счастливом настоящим. Мы очень полно осмотрели Кремль, прошлись по наиболее значимым улочкам, посетили все монастыри, значимые церкви, святые источники. Все это сопровождалось потрясающим рассказом, мы не торопились, все было достойно и значимо. Машина, которая нас сопровождала хорошая, удобная, водитель корректной и профессиональный. Мы получили большое удовлетворение и удовольствие от проведенного дня в Коломне. Рекомендуем всем, на пожалеете! Из Ижевска - Елена и Анатолий.

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