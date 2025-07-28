8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию экскурсию «Удивительная Коломна. Большое путешествие», которая станет настоящим открытием для туристов-гурманов. Вас ждет погружение в историю Коломны, начиная от ее основания и до наших дней. Архитектурные памятники,
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Коломны
- 🌿 Уникальные природные объекты
- 🕍 Посещение святых мест
- 📜 Узнаете городские легенды
- 🚶♂️ Индивидуальный подход
- 🍯 Дегустация коломенской медовухи
Что можно увидеть
- Коломенский Кремль
- Посад
- Улица Октябрьской революции
- Старо-Голутвин монастырь
- Святые Источники
- Девичье поле
Описание экскурсии
- Коломенский Кремль. Стартуем в сердце этой неприступной крепости. Узнаем о сражениях и победах, о секретах фортификации. В уникальной точке обзора «Точка Трёх Берегов» насладимся великолепием видов. Вас заинтересует счастливая семейная история известной княжеской семьи. Откроем секрет коварства коломенской медовухи. Храмы, монастыри, колокольни, усадьбы, предания, легенды, тайны — всё увидим, ко всему прикоснёмся, прочувствуем и восхитимся. Испив чашечку кофе или святой воды в одном из монастырей, отправимся на Посад.
- Посад. Ветер Истории будет перемещать нас из эпохи в эпоху: жестокость Батыя и доблесть наших воинов; добротность купеческого быта и захватывающие истории любви; успешные бизнес-проекты, ставшие легендами, и предания, напоминающие о себе уникальными явлениями; противодействие знаменитого коломенского купца проекту Матвея Казакова — рождение эксклюзива (пословицы).
- Улица Октябрьской революции. Далее продолжим перемещение сквозь эпохи, нанизанные на самую длинную улицу города Астраханскую (ныне Октябрьской революции). Основание города. Прошлое и настоящее. Старо-Голутвин монастырь. Версии о происхождении названия города. Коломенская верста. Обо всём этом вы составите собственное мнение.
- Девичье поле. Завершаем путешествие на обзорной площадке Девичьего поля на берегу реки Оки.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем авто. Важно оставить место для гида.
- Обязательна удобная обувь.
- Дополнительно согласовываем: планировать обед или брать ланч-бокс с собой.
- По желанию можем добавить в программу посещение святых источников (Неупиваемая Чаша, Николая Чудотворца, Сергия Радонежского). Продолжительность экскурсии увеличится на 2 часа, стоимость — на 4000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера Анатольевна — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6808 туристов
Влюблена в Коломну, местный житель, краевед, большой опыт работы экскурсоводом. Актуальный сертификат по краеведению.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Добрый день. Вчера с семьёй побывали на экскурсии в Коломне. Впечатления от путешествия остались очень приятные. Коломна- удивительный город со своей тысячелетней историей, патриархальностью, со своим неповторимым лицом. Понять это
+2
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О
Наша небольшая компания в три человека влюбилась в этот удивительный русский город благодаря экскурсоводу. Вера Анатольевна замечательный собеседник, обладающий энциклопедическими знаниями об истории, культуре, архитектуре Коломны. Чувство принадлежности к городу и желание участвовать в его развитии, имманентные Вере Анатольевне, делают экскурсию по Коломне незабываемой для её гостей.
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Д
Даже большое путешествие не позволило посмотреть все интересные места о которых рассказала Вера Анатольевна. Она, человек влюбленный в Коломну, передала эту любовь нам. Обязательно приедем еще раз и продолжим знакомство с городом.
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М
В восторге от экскурсии! Прекрасный гид, море впечатлений! Заказ на сайте оформляется легко. Обязательно ещё вернёмся в этот город. Огромное спасибо Вере Анатольевне, без неё мы бы в этот город не влюбись бы.
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А
Спасибо большое Вере Анатольевне от нашей группы путешественников! Было интересно, познавательно, с учетом всех наших пожеланий! Прекрасный день в замечательной компании! Удачи Вам!
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Очень содержательная экскурсия. Гид - образованный и интеллигентный человек, с хорошим чувством юмора. Не повезло с погодой, но экскурсовод сумела построить маршрут таким образом, что мы не заметили капризы погоды.
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