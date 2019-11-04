8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Удивительная Коломна. Большое путешествие. Мы не первый раз в Коломне. И очень любим этот город. Поэтому когда в очередной раз собрались его навестить, хотели получить что то необычное и очень "вкусное". Это трудно назвать экскурсией в обычном смысле этого слова. Это скорее погружение в городскую среду прошлого и настоящего. Коломна город-история. Сколько не бродишь по нему, все время узнаешь и видишь и открываешь что то новое. Вера Анатольевна изумительный рассказчик и sightseeing (извините, я не знаю как это сказать по другому). Проведя нас по уже казалась бы знакомым улочкам, она умудрилась показать новое. А еще лошади...... Поездка и знакомство с удивительным человеком, влюбленным в животных и свою работу. Если Вы не умеете кататься и никогда не сидели в седле, вы поедите и больше скажу...САМОСТОЯТЕЛЬНО! Очень советую сходить на эту экскурсию! Время пробежит незаметно, а впечатления запомнятся надолго!