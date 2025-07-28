8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Огромное спасибо за содержательную экскурсию Вере Анатольевне, советы и знание материала. Советуем всем посетить именно этот маршрут, поскольку именно он дает наиболее полное представление о городе Коломна, ее историческом прошлом и счастливом настоящим. Мы очень полно осмотрели Кремль, прошлись по наиболее значимым улочкам, посетили все монастыри, значимые церкви, святые источники. Все это сопровождалось потрясающим рассказом, мы не торопились, все было достойно и значимо. Машина, которая нас сопровождала хорошая, удобная, водитель корректной и профессиональный. Мы получили большое удовлетворение и удовольствие от проведенного дня в Коломне. Рекомендуем всем, на пожалеете! Из Ижевска - Елена и Анатолий.