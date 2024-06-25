2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
По Коломне с фотоаппаратом: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Коломны, исследуя её лучшие уголки. Кремль, набережная, храмы и уникальные фотоистории ждут вас на этой экскурсии
Начало: В Коломенском кремле
15 авг в 13:30
16 авг в 09:30
4 500₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей
Начало: У кремля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Старо-Голутвин монастырь: история, архитектура и святыни
Погрузитесь в историю Старо-Голутвина монастыря с православным гидом. Узнайте о его значении, святынях и уникальных местах, недоступных для обычных посетителей
Начало: У входа в монастырь
14 авг в 09:30
15 авг в 09:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена25 июня 2024В июне 2024 года посетили Старо-Голутвинский монастырь с православным гидом Еленой. Остались очень довольны экскурсией в целом и гидом. Получили массу полезной, новой информации. Большое спасибо Елене!
- ССветлана10 июня 2024Спасибо Елене за прекрасную, познавательную экскурсию. Живой, интересный рассказ. Многие моменты стали понятны. Семье тоже понравилось. Рекомендую!
- ААлина7 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ККристина10 мая 2023Прекрасная экскурсия, интересно и легко!!! очень хотели вторую экскурсию по Коломне именно такую - легкую. интересную, с походом в местную
- ЕЕлена27 ноября 2022Большое спасибо Инне за очень интересную прогулку, узнали много нового, обязательно вернёмся. Очень рекомендуем!
- IIvan6 ноября 2022Были в Коломне на экскурсии у Елены 4 ноября 2022. Организованно всё блестяще, маршрут продуман до мелочей + на сторонние вопросы
- ИИрина1 сентября 2022Я от всей души, благодарю Елену за экскурсию и прогулку по Коломне! Погода была чудесная, я получила огромное удовольствие от экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Нескучные экскурсии»
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