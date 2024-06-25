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про город и местность Елена отвечала очень расширенно, что говорит о её и заинтересованности и знании истории города. Отдельное спасибо хотим сказать за экскурсию на колокольню церкви Вознесения Господня - смотровая площадка 360гр. Ещё Елена знает несколько двориков, в т. ч. и закрытых, где имеются интересные изображения, или например макет Коломенского кремля. Нам очень понравилось, спасибо за экскурсию.