Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Коломне, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Коломне с фотоаппаратом
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
По Коломне с фотоаппаратом: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Коломны, исследуя её лучшие уголки. Кремль, набережная, храмы и уникальные фотоистории ждут вас на этой экскурсии
Начало: В Коломенском кремле
15 авг в 13:30
16 авг в 09:30
4 500 за всё до 7 чел.
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
Прогулка по улочкам Коломны, где вы познакомитесь с историей и культурой города через призму творчества его выдающихся личностей
Начало: У кремля
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за всё до 3 чел.
Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Пешая
3 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в Старо-Голутвин монастырь: история, архитектура и святыни
Погрузитесь в историю Старо-Голутвина монастыря с православным гидом. Узнайте о его значении, святынях и уникальных местах, недоступных для обычных посетителей
Начало: У входа в монастырь
14 авг в 09:30
15 авг в 09:00
2 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    25 июня 2024
    Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
    В июне 2024 года посетили Старо-Голутвинский монастырь с православным гидом Еленой. Остались очень довольны экскурсией в целом и гидом. Получили массу полезной, новой информации. Большое спасибо Елене!
  • С
    Светлана
    10 июня 2024
    Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
    Спасибо Елене за прекрасную, познавательную экскурсию. Живой, интересный рассказ. Многие моменты стали понятны. Семье тоже понравилось. Рекомендую!
  • А
    Алина
    7 июня 2024
    Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
    Все отлично, рекомендую!
  • К
    Кристина
    10 мая 2023
    Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
    Прекрасная экскурсия, интересно и легко!!! очень хотели вторую экскурсию по Коломне именно такую - легкую. интересную, с походом в местную
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    галерею (сами бы, наверное, не выбрались) И огромное спасибо Инне, что помогла нам попасть в музей пастилы на представление, билетов туда, как обычно, не было.

  • Е
    Елена
    27 ноября 2022
    Творческая Коломна - литература, живопись, музыка
    Большое спасибо Инне за очень интересную прогулку, узнали много нового, обязательно вернёмся. Очень рекомендуем!
  • I
    Ivan
    6 ноября 2022
    По Коломне с фотоаппаратом
    Были в Коломне на экскурсии у Елены 4 ноября 2022. Организованно всё блестяще, маршрут продуман до мелочей + на сторонние вопросы
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    про город и местность Елена отвечала очень расширенно, что говорит о её и заинтересованности и знании истории города. Отдельное спасибо хотим сказать за экскурсию на колокольню церкви Вознесения Господня - смотровая площадка 360гр. Ещё Елена знает несколько двориков, в т. ч. и закрытых, где имеются интересные изображения, или например макет Коломенского кремля. Нам очень понравилось, спасибо за экскурсию.

  • И
    Ирина
    1 сентября 2022
    По Коломне с фотоаппаратом
    Я от всей души, благодарю Елену за экскурсию и прогулку по Коломне! Погода была чудесная, я получила огромное удовольствие от экскурсии
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    и от прогулки по Коломне. Меня очень впечатлили история и природа Коломны. С нетерпением жду фотографии, которые были сделаны во время прогулки. Вчера, я побывала в гостях у сказки.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Коломне с фотоаппаратом
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  3. Старо-Голутвин монастырь с православным гидом
Какие места ещё посмотреть в Коломне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Коломенский кремль
  2. Самое главное
  3. Кремль
  4. Маринкина Башня
  5. Пятницкие ворота
  6. Соборная площадь
  7. Музей пастилы
  8. Успенский Собор
  9. Успенский Брусенский монастырь
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Коломне в августе 2024
Сейчас в Коломне в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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