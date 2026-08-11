На улицах Коломны можно увидеть настоящую машину времени – коломенский трамвай.
Путешествие на трамвае займет около 1 часа, во время поездки наш гид расскажет вам о жизни трамвая в истории города.
Мы познакомимся с первыми маршрутами коломенского трамвая и увидим как вместе с ним развивался город.
Путешествие на трамвае займет около 1 часа, во время поездки наш гид расскажет вам о жизни трамвая в истории города.
Мы познакомимся с первыми маршрутами коломенского трамвая и увидим как вместе с ним развивался город.
Описание экскурсииУникальный вид транспорта, который вы сможете найти по Московской области, только в нашем древнем городе и здесь он до сих пор живет и развивается. Что вас ожидает: Вы узнаете и увидите Коломну от патриархально купеческой до промышленно развитой. Под стуки колес на нашем пути встретятся старые усадьбы, памятники советской и современной архитектуры, промышленные достижения былых времен. А также вас ждут интересные факты, связанные с развитием общественного транспорта в Российском империи, вы узнаете какое влияние Коломна на это оказала. Коломенский трамвай неоднократно являлся участником известных кинофильмов. Подробнее об этом и не только вы узнаете в рамках нашей поездки. В завершение поездки наш путь пройдет через современную Коломну, жизнь которой сложно представить без этого вида транспорта, который так полюбился местным жителям и гостям Коломны. Краткий тайминг:
- 10-15 минут – ожидание трамвая и вступительная часть;
- 60 минут – поездка на трамвае c экскурсией;
- 10-15 минут – завершающая часть.
По согласованию с гидом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старые усадьбы
- Памятники советской и современной архитектуры
- Промышленные достижения былых времен
Что включено
- Услуги гида
- Билет на трамвай
Место начала и завершения?
Коломна, улица Гражданская, д. 110А
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6326 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Коломны
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