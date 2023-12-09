По путям Коломенского трамвая

Групповая экскурсия в Коломне
На улицах Коломны можно увидеть настоящую машину времени – коломенский трамвай.

Путешествие на трамвае займет около 1 часа, во время поездки наш гид расскажет вам о жизни трамвая в истории города.

Мы познакомимся с первыми маршрутами коломенского трамвая и увидим как вместе с ним развивался город.
По путям Коломенского трамвая
По путям Коломенского трамвая
Ближайшие даты:
9
дек
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дек
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Что вас ожидает:

  • Старые усадьбы
  • Памятники советской и современной архитектуры
  • Промышленные достижения былых времен

Описание

Уникальный вид транспорта, который вы сможете найти по Московской области, только в нашем древнем городе и здесь он до сих пор живет и развивается. Что вас ожидает: Вы узнаете и увидите Коломну от патриархально купеческой до промышленно развитой. Под стуки колес на нашему пути встретятся старые усадьбы, памятники советской и современной архитектуры, промышленные достижения былых времен. А так же вас ждут интересные факты связанные с развитием общественного транспорта в российском империи и вы узнаете какое влияние Коломна на это оказала. Коломенский трамвай неоднократно являлся участником известных кинофильмов и эти моменты вы не только узнаете, но и увидите во время нашей поездке. В завершение поездки наш путь пройдет через современную Коломну, жизнь которой сложно представить без этого вида транспорта, который так полюбился местным жителям и гостям Коломны.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Билет на трамвай
Место начала и завершения?
г. Коломна, ул. Гражданская, д. 110А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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