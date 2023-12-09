На улицах Коломны можно увидеть настоящую машину времени – коломенский трамвай.
Путешествие на трамвае займет около 1 часа, во время поездки наш гид расскажет вам о жизни трамвая в истории города.
Мы познакомимся с первыми маршрутами коломенского трамвая и увидим как вместе с ним развивался город.
Путешествие на трамвае займет около 1 часа, во время поездки наш гид расскажет вам о жизни трамвая в истории города.
Мы познакомимся с первыми маршрутами коломенского трамвая и увидим как вместе с ним развивался город.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Старые усадьбы
- Памятники советской и современной архитектуры
- Промышленные достижения былых времен
Описание
Уникальный вид транспорта, который вы сможете найти по Московской области, только в нашем древнем городе и здесь он до сих пор живет и развивается. Что вас ожидает: Вы узнаете и увидите Коломну от патриархально купеческой до промышленно развитой. Под стуки колес на нашему пути встретятся старые усадьбы, памятники советской и современной архитектуры, промышленные достижения былых времен. А так же вас ждут интересные факты связанные с развитием общественного транспорта в российском империи и вы узнаете какое влияние Коломна на это оказала. Коломенский трамвай неоднократно являлся участником известных кинофильмов и эти моменты вы не только узнаете, но и увидите во время нашей поездке. В завершение поездки наш путь пройдет через современную Коломну, жизнь которой сложно представить без этого вида транспорта, который так полюбился местным жителям и гостям Коломны.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Билет на трамвай
- Место начала и завершения?
- г. Коломна, ул. Гражданская, д. 110А
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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