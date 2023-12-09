На улицах Коломны можно увидеть настоящую машину времени – коломенский трамвай. Путешествие на трамвае займет около 1 часа, во время поездки наш гид расскажет вам о жизни трамвая в истории города. Мы познакомимся с первыми маршрутами коломенского трамвая и увидим как вместе с ним развивался город.

Описание

Уникальный вид транспорта, который вы сможете найти по Московской области, только в нашем древнем городе и здесь он до сих пор живет и развивается. Что вас ожидает: Вы узнаете и увидите Коломну от патриархально купеческой до промышленно развитой. Под стуки колес на нашему пути встретятся старые усадьбы, памятники советской и современной архитектуры, промышленные достижения былых времен. А так же вас ждут интересные факты связанные с развитием общественного транспорта в российском империи и вы узнаете какое влияние Коломна на это оказала. Коломенский трамвай неоднократно являлся участником известных кинофильмов и эти моменты вы не только узнаете, но и увидите во время нашей поездке. В завершение поездки наш путь пройдет через современную Коломну, жизнь которой сложно представить без этого вида транспорта, который так полюбился местным жителям и гостям Коломны.