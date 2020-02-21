15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Вкусные» истории и атмосфера района купцов и ремесленников

Маргарита
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Маргарита – ваш гид
Когда вы увидели Коломенский Кремль и изучили главные монастыри этого города, стоит обратить внимание на ещё одно замечательное историческое место — Посад.

На экскурсии вы услышите его самые интересные истории, прогуляетесь по посадским улочкам, познакомитесь с бытом и традициями Коломны в период её расцвета как торгово-купеческого города.
1000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Коломенский Посад
Коломенский Посад

Что вас ожидает

Как жили посадские
Вас ждёт экскурсия по Посаду, который сохранился лучше всех других средневековых подмосковных городов: вы увидите все самые интересные гражданские постройки, которые остались почти неизменными с 19 века. Вы узнаете, как здесь «садились», то есть селились ремесленники, купцы и мещане. Прогуляетесь по нескольким посадским слободам — улочкам, которые расходились от Кремля в разные стороны, как лучи от солнца, по скверу имени лётчика-испытателя В. Зайцева, на месте которого располагалась огромная торговая площадь. Здесь вы увидите сохранившиеся фрагменты торговых рядов, а также недавно установленные русские катальные горки и качели. Я расскажу вам о традициях, образе жизни, легендах того времени и поведаю «вкусные» истории о коломенской пастиле и яблоневых садах.

Храмы и другие знаковые места
Вы пройдётесь по Арбатской улице — самой знаменитой улице Коломенского Посада, узнаете, какие замечательные люди когда-то жили на ней и какие необычные истории происходили с ними. Здесь же вы увидите старообрядческую церковь Николы на Посаде, а чуть дальше — прекрасный Покровский храм с восстанавливаемым английским, или, как его еще называли, пейзажным садиком, где высажены редкие сорта яблонь. Кроме того, вы посетите Храм Великомученика Никиты, с которым связано детство и юность знаменитого писателя Гилярова-Платонова, а также храм Богоявления в Гончарах, который действовал даже в советские годы. Вы узнаете, какие выдающиеся люди бывали в Коломне, и прогуляетесь по тем же улочкам, где бывали Анна Ахматова, Борис Пильняк и Марина Цветаева.

Организационные детали

  • Осмотр объектов внутри в рамках экскурсии не предполагается.
Коломенский Посад
Коломенский Посад
Коломенский Посад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Маргарита
Маргарита
Добрый день! Меня зовут Маргарита, мне 26 и я профессионально занимаюсь проведением экскурсий. 8 лет назад я закончила курсы экскурсоведения и с тех пор знакомлю гостей Коломны с историей этого славного города. В 2017 году я стала победителем в конкурсе на звание лучшего экскурсовода Коломны. Больше всего я люблю рассказывать о тайнах и легендах Коломны - они пронизывают каждую улочку Коломны, от них захватывает дух. Мой подход к проведению экскурсий - это сделать путешествие интересным для каждого человека, помочь ему влюбиться в этот чудесный город. Отличительная черта моего подхода - основной упор путешествия делается не на сухие факты, а на красочное и яркое описание богатой истории Коломны, тайны и легенды, которыми изобилует Коломна. Я провожу экскурсии потому, что очень люблю этот город и хочу показать гостям как он прекрасен. Любите ли Вы Коломну так, как люблю её я!?  Даже если вы пока не можете ответить на этот вопрос утвердительно, уверяю Вас, после нашей экскурсии, вы влюбитесь в этот замечательный город!
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Добрый день! Вчера экскурсовод Маргарита провела для меня и дочки 8 лет замечательную экскурсию по Коломенскому Посаду. Удивительно, но ребенок не скучал и даже наоборот вовлекся в игру, придуманную Маргаритой специально для нас. Огромное спасибо Маргарите за интересную информацию, веселое изложение и чудесное настроение!
19 января 2020
Замечательная экскурсия с гидом Маргаритой. Откровенно говоря, не ожидали, что будет настолько увлекательно! Большое спасибо!
12 ноября 2019
Интересная и познавательная экскурсия. Гид Маргарита смогла эмоционально и увлекательно познакомить с разными вехами жизни города. Однозначно рекомендую посетить вместе с экскурсией по Коломенскому Кремлю.
27 октября 2019
Маргарита- прекрасный экскурсовод! Благодаря ей многое узнали и успели полюбить Коломну, всем рекомендуем!
26 августа 2019
Очень понравилась экскурсия с гидом Маргаритой, много новой информации, увлеченный рассказ и приятная девушка! Большое спасибо!
21 июля 2019
Спасибо огромное Маргарите, отлично провела экскурсию! Получили большое удовольствие!
16 июля 2019
Понравилось.
10 января 2019
Экскурсия была очень интересная и познавательная. Вся информация доступная и на все наши вопросы мы получили полноценные ответы. Спасибо!
Сергей
3 января 2019
Экскурсия прошла отлично. Маргарита была занята другой группой и посоветовала нам гида Дарью. Спасибо и Маргарите за хлопоты по подборке гида. Сама экскурсия прошла на ура. Прошли много и Кремль и Посад , и посетили фабрику пастилы. Правда туда мы не пошли наш гид сказала что при музее тут дорого сам выбор товара, и посоветовала купить в другом месте. Ну всё равно не особо любители этого явства поэтому нам все равно. Спасибо вам обоим и рассказ Дарьи и за суету Маргарите
13 октября 2018
Хорошая бюджетная экскурсия для знакомства с городом.
Ещё 5 отзывов

Маргарита проводит ещё 2 экскурсии

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