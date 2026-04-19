15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Когда вы увидели Коломенский кремль и изучили главные монастыри этого города, стоит обратить внимание на ещё одно замечательное историческое место — Посад. На экскурсии вы услышите его самые интересные истории, прогуляетесь по посадским улочкам, познакомитесь с бытом и традициями Коломны в период её расцвета как торгово-купеческого города.

Описание экскурсии

Как жили посадские

Вас ждёт экскурсия по Посаду, который сохранился лучше всех других средневековых подмосковных городов: вы увидите все самые интересные гражданские постройки, которые остались почти неизменными с 19 века. Вы узнаете, как здесь «садились», то есть селились ремесленники, купцы и мещане. Прогуляетесь по нескольким посадским слободам — улочкам, которые расходились от Кремля в разные стороны, как лучи от солнца. Здесь вы увидите сохранившиеся фрагменты торговых рядов. Я расскажу вам о традициях, образе жизни, легендах того времени и поведаю «вкусные» истории о коломенской пастиле и яблоневых садах.

Храмы и другие знаковые места

Вы пройдётесь по Арбатской улице — самой знаменитой улице Коломенского Посада, узнаете, какие замечательные люди когда-то жили на ней и какие необычные истории происходили с ними. Здесь же вы увидите старообрядческую церковь Николы на Посаде, а чуть дальше — прекрасный Покровский храм с восстанавливаемым английским, или, как его еще называли, пейзажным садиком, где высажены редкие сорта яблонь. Вы узнаете, какие выдающиеся люди бывали в Коломне, и прогуляетесь по тем же улочкам, где бывали Анна Ахматова, Борис Пильняк и многие другие замечательные люди.

Организационные детали