15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Как жили посадские

Вас ждёт экскурсия по Посаду, который сохранился лучше всех других средневековых подмосковных городов: вы увидите все самые интересные гражданские постройки, которые остались почти неизменными с 19 века. Вы узнаете, как здесь «садились», то есть селились ремесленники, купцы и мещане. Прогуляетесь по нескольким посадским слободам — улочкам, которые расходились от Кремля в разные стороны, как лучи от солнца, по скверу имени лётчика-испытателя В. Зайцева, на месте которого располагалась огромная торговая площадь. Здесь вы увидите сохранившиеся фрагменты торговых рядов, а также недавно установленные русские катальные горки и качели. Я расскажу вам о традициях, образе жизни, легендах того времени и поведаю «вкусные» истории о коломенской пастиле и яблоневых садах.

Храмы и другие знаковые места

Вы пройдётесь по Арбатской улице — самой знаменитой улице Коломенского Посада, узнаете, какие замечательные люди когда-то жили на ней и какие необычные истории происходили с ними. Здесь же вы увидите старообрядческую церковь Николы на Посаде, а чуть дальше — прекрасный Покровский храм с восстанавливаемым английским, или, как его еще называли, пейзажным садиком, где высажены редкие сорта яблонь. Кроме того, вы посетите Храм Великомученика Никиты, с которым связано детство и юность знаменитого писателя Гилярова-Платонова, а также храм Богоявления в Гончарах, который действовал даже в советские годы. Вы узнаете, какие выдающиеся люди бывали в Коломне, и прогуляетесь по тем же улочкам, где бывали Анна Ахматова, Борис Пильняк и Марина Цветаева.