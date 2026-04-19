15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждёт экскурсия по Посаду, который сохранился лучше всех других средневековых подмосковных городов: вы увидите все самые интересные гражданские постройки, которые остались почти неизменными с 19 века. Вы узнаете, как здесь «садились», то есть селились ремесленники, купцы и мещане. Прогуляетесь по нескольким посадским слободам — улочкам, которые расходились от Кремля в разные стороны, как лучи от солнца. Здесь вы увидите сохранившиеся фрагменты торговых рядов. Я расскажу вам о традициях, образе жизни, легендах того времени и поведаю «вкусные» истории о коломенской пастиле и яблоневых садах.
Храмы и другие знаковые места
Вы пройдётесь по Арбатской улице — самой знаменитой улице Коломенского Посада, узнаете, какие замечательные люди когда-то жили на ней и какие необычные истории происходили с ними. Здесь же вы увидите старообрядческую церковь Николы на Посаде, а чуть дальше — прекрасный Покровский храм с восстанавливаемым английским, или, как его еще называли, пейзажным садиком, где высажены редкие сорта яблонь. Вы узнаете, какие выдающиеся люди бывали в Коломне, и прогуляетесь по тем же улочкам, где бывали Анна Ахматова, Борис Пильняк и многие другие замечательные люди.
Организационные детали
Мы не осматриваем объекты внутри
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 21825 туристов
Я профессиональный историк, гид и организатор программ по Коломне и Зарайску. В 2017 году я стала победителем конкурса на звание лучшего экскурсовода Коломны, а в 2023 успешно прошла аттестацию. Большую часть программ провожу я. Также сотрудничаю с краеведами и профессиональными гидами с педагогическим и историческим образованием, которые, как и я, очень любят Коломну.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Была с дочками (15 и 5 лет)на индивидуальной обзорной экскурсии. Экскурсовод очень внимателтная, вела нас по городу по "детским" местам в медленном темпе, с учётом возраста. Очень любящий свой город специалист. Рекомендуем!
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Ольга
Очень понравилась экскурсия Коломенский Посад. Наш гид Маргарита Васильевна замечательный рассказчик, которая знает свой город и готова делиться интересными фактами. Узнали много интересного про Коломну и обязательно будем рекомендовать друзьям Большое спасибо!
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Надежда
Маргарита прекрасно провела экскурсию. Было рассказано много интересных моментов о городе, исторических событиях и жизни в Посаде! Посоветовала на вечер ресторан, мы остались очень довольны 😁👍👌
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Ю
Юлия
Спасибо гиду, Ирине. Было очень холодно, но Ирина активно вела свой рассказ, совмещая это с пешей прогулкой. Глубокие познания истории города, быстро подстраивается под группу, интересно рассказывает. 100% порекомендую другим путешественникам
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Сергей
Экскурсия прошла отлично. Маргарита была занята другой группой и посоветовала нам гида Дарью. Спасибо и Маргарите за хлопоты по подборке гида. Сама экскурсия прошла на ура. Прошли много и Кремль читать дальшеуменьшить
и Посад, и посетили фабрику пастилы. Правда туда мы не пошли наш гид сказала что при музее тут дорого сам выбор товара, и посоветовала купить в другом месте. Ну всё равно не особо любители этого явства поэтому нам все равно. Спасибо вам обоим и рассказ Дарьи и за суету Маргарите
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Мария
Маргарита- это профессионал своего дела. У нас с Маргаритой состоялось в один день две экскурсии."Тайны и легенды Коломенского кремля" и "Коломенский Посад". Огромное спасибо Маргарите за увлекательный рассказ, за умение читать дальшеуменьшить
заинтересовать темой, за яркие впечатления, за прекрасную подачу материала. Всем рекомендую эту добрую, веселую, грамотную девушку. Маргарита любит и знает свой город и умеет преподнести материал так, что ты сам влюбляешься в город Коломна