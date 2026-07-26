2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Коломенский кремль не просто архитектурный памятник, это целая страница в истории России, которая оживает во время этой экскурсии. Прогуливаясь по его старинным улицам, площадям и мимо древних церквей, вы ощутите

дух прошлых веков. Узнайте, почему Коломенский кремль называют «младшим братом» Московского, кто построил его неприступные стены и какие судьбы переплелись с его историей. Эта экскурсия - уникальная возможность прикоснуться к живой истории, не выходя из современности. Без дополнительных расходов вы погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его традиций и культуры

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Кремль сквозь столетия

Вы услышите, кто и по чьему приказу строил неприступную крепость и почему Коломенский кремль называют «младшим братом» Московского. Приоткроете завесу тайны над Маринкиной башней и узнаете, кто разобрал 10 башен кремля, оставив потомкам на память лишь семь. А также прогуляетесь по оживленной улице, названной в честь «русского Вальтера Скотта», и познакомитесь с историей двух монастырей: Брусенского Успенского и Свято-Троицкого Ново-Голутвина.

Главная и старейшая площадь Коломны

«Сердце кремля» — это древняя Соборная площадь, ансамбль которой складывался на протяжении нескольких столетий. Вы услышите, какие события на ней происходили и как она связана с именами Василия III, Ивана Грозного, Марины Мнишек, Екатерины Великой и Матвея Казакова. А также оцените внушительные пропорции Соборной колокольни — шатровой звонницы 1692 года.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.