2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с восьмивековой историей Коломенского кремля, его архитектурой и значимыми событиями, которые оставили отпечаток на его лице
Коломенский кремль не просто архитектурный памятник, это целая страница в истории России, которая оживает во время этой экскурсии. Прогуливаясь по его старинным улицам, площадям и мимо древних церквей, вы ощутите читать дальшеуменьшить
дух прошлых веков.
Узнайте, почему Коломенский кремль называют «младшим братом» Московского, кто построил его неприступные стены и какие судьбы переплелись с его историей. Эта экскурсия - уникальная возможность прикоснуться к живой истории, не выходя из современности.
Без дополнительных расходов вы погрузитесь в атмосферу древнего русского города, его традиций и культуры
Вы услышите, кто и по чьему приказу строил неприступную крепость и почему Коломенский кремль называют «младшим братом» Московского. Приоткроете завесу тайны над Маринкиной башней и узнаете, кто разобрал 10 башен кремля, оставив потомкам на память лишь семь. А также прогуляетесь по оживленной улице, названной в честь «русского Вальтера Скотта», и познакомитесь с историей двух монастырей: Брусенского Успенского и Свято-Троицкого Ново-Голутвина.
Главная и старейшая площадь Коломны
«Сердце кремля» — это древняя Соборная площадь, ансамбль которой складывался на протяжении нескольких столетий. Вы услышите, какие события на ней происходили и как она связана с именами Василия III, Ивана Грозного, Марины Мнишек, Екатерины Великой и Матвея Казакова. А также оцените внушительные пропорции Соборной колокольни — шатровой звонницы 1692 года.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Лажечникова, дом 1а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Коломне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 2399 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, я гид с филологическим образованием и богатым музейным опытом. Коломна для меня — родной и любимый город. С радостью покажу вам ее знаковые и тайные места и помогу прочувствовать царящую здесь провинциально-душевную атмосферу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 236 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
Посетили экскурсию по Коломенскому Кремлю с Анастасией — и остались в полном восторге! 😍
Экскурсия получилась невероятно познавательной: Анастасия так увлекательно рассказывала об истории Кремля, что даже самые сухие факты звучали читать дальшеуменьшить
как захватывающие легенды. Особенно запомнились истории про Маринкину башню, про венчание Дмитрия Донского и про то, как Коломна играла важную роль в обороне русских земель. Отдельно хочется отметить саму Анастасию: она не просто отличный экскурсовод, но и очень приятная, внимательная и доброжелательная девушка. Чувствуется, что она искренне любит свой город и хочет передать эту любовь гостям. С ней прогулка по Кремлю превратилась в настоящее путешествие во времени. Очень благодарны за эти 1,5 часа, наполненные открытиями! Обязательно порекомендуем друзьям и сами с радостью вернёмся еще. Спасибо за вдохновение и за то, что показали Коломну с такой душевной стороны! ❤️
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А
Анастасия
Анастасия прекрасный экскурсовод, экскурсия прошла интересно и познавательно. Нас в группе было 8 человек, включая детей и все остались в восторге от экскурсии! Погода была жаркая и экскурсовод выбирала тенечки в локациях, про которые рассказывала, поэтому было достаточно комфортно. В планах взять еще какие-нибудь экскурсии по городу имеено с Анастасией, она милая, улыбчивая и позитивная.
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Таисия
Анастасия - потрясающий экскурсовод, влюбляющий в Коломну. Маршрут прогулки составлен идеально - мы насладились красотой Кремля и прошлись по колоритным улочкам города. Материал и его подача на высшем уровне. Анастасия очень добродушный и открытый человек, который по-настоящему горит своим делом. Выражаем огромную благодарность за прекрасно проведенное время!
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Д
Дарья
Чудесная выдалась экскурсия и даже промозглая погода не смогла помешать, наоборот - очень запоминающийся день! Спасибо большое Анастасии за интересные факты, познавательную информацию и красивую прогулку. Нам с мамой экскурсия очень понравилась! Однозначно рекомендую!
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И
Ирина
Хочу поблагодарить Анастасию за замечательную экскурсию с рассказом о Коломенском кремле и Коломне в целом. Несмотря на переменчивую погоду (холод, дождь, ветер, иногда солнце), провели полтора часа с интересом. Дочкам очень понравилось. Выбирала гида по отзывам и не пожалела. Однозначно рекомендую.
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И
Ирина
Экскурсия с Анастасией очень понравилась. Увлекательно, познавательно, интересно, заботливо (вовремя посидеть на скамейке, постоять в тени) Анастасия погрузила нас в историю Коломенского Кремля. Спасибо🙏 Очень рекомендую.