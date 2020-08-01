2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Коломенский кремль изнутри

Рассмотреть главные достопримечательности неприступной крепости и услышать о ней самое интересное

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Коломенский кремль — это живая история 📖 купеческого провинциального города, воплощенная в старинных улицах, площадях, церквях, монастырях и уютных домах.

Доступно, живо и увлекательно я раскрою его восьмивековую биографию и помогу ощутить неразрывную связь времен!

1600 ₽1360 за экскурсиюскидка15%

У этой экскурсии2 отзыва
5
Коломенский кремль изнутри
Коломенский кремль изнутри

Что вас ожидает

Кремль сквозь столетия
Вы услышите, кто и по чьему приказу строил неприступную крепость и почему Коломенский кремль называют «младшим братом» Московского. Приоткроете завесу тайны над Маринкиной башней и узнаете, кто разобрал 10 башен кремля, оставив потомкам на память лишь семь. А также прогуляетесь по оживленной улице, названной в честь «русского Вальтера Скотта», и познакомитесь с историей двух монастырей: Брусенского Успенского и Свято-Троицкого Ново-Голутвина.

Главная и старейшая площадь Коломны
«Сердце кремля» — это древняя Соборная площадь, ансамбль которой складывался на протяжении нескольких столетий. Вы услышите, какие события на ней происходили и как она связана с именами Василия III, Ивана Грозного, Марины Мнишек, Екатерины Великой и Матвея Казакова. А также оцените внушительные пропорции Соборной колокольни — шатровой звонницы 1692 года.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Коломенский кремль изнутри
Коломенский кремль изнутри
Коломенский кремль изнутри
Коломенский кремль изнутри
Коломенский кремль изнутри
Коломенский кремль изнутри
Коломенский кремль изнутри
Коломенский кремль изнутри
Коломенский кремль изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Лажечникова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, я гид с филологическим образованием и богатым музейным опытом. Коломна для меня — родной и любимый город. С радостью покажу вам ее знаковые и тайные места и помогу прочувствовать царящую здесь провинциально-душевную атмосферу!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 августа 2020
Были на экскурсии с гидом Анастасией!!! Отлично!!!Понравилось все!!! Экскурсия тоже подошла всем🙂у нас был тинейджер, пенсионер и средний возраст и всем было интересно! Все заинтересовались, никто не устал🙂 Красивые виды, интересный рассказ гида!!!
Ещё 1 отзыв

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