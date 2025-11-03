Ж Жанна Спасибо Татьяне за экскурсию! Узнали много интересного о Кремле, городе и жителях. Позитивно, просто и понятно, без скучных фактов. Татьяна сама очень позитивный человек! 1,5 часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно.

Виктория 25.10 брали экскурсию по Кремлю у Татьяны. Очень понравилось. В легкой и интересной форме рассказала про историю города, 1,5ч пролетели незаметно!



Всем рекомендую😊

Н Наталия Очень приятный гид. много знает, интересно рассказывает. Подстраивается под аудиторию. Отвечает на все интересующие вопросы.

Остались только приятные впечатления.

Ю Юлия Все очень понравилось! Татьяна позитивная) Было интересно, легко и с улыбкой)

Г Гульнара Отличная экскурсия, всем рекомендую Татьяну, очень позитивная, искренняя, интересная!

М Марина Большой спасибо Татьяне за чудесную экскурсию. Мы получили не только чудесный рассказ, но и море позитива.

Т Татьяна Понравилась экскурсия.

Рассказ Татьяны был содержательным, интересным, и, в тоже время, очень простым для восприятия, а самое главное, с любовью с своему городу. Спасибо Татьяне.

Юлия Экскурсия очень понравилась! Мы были на день рождения дочери и такой формат нам отлично подошел, 1,5 часа, интересно и динамично. Татьяна очень приятный в общении человек.

Т Тамара Экскурсия понравилась. Татьяна очень позитивный человек. Прогулка по кремлю была невероятно интересной. Очень рекомендую!

В Вячеслав Очень душевно и интересно.

М Марина Спасибо, интересная экскурсия! Время пролетело незаметно. Узнали много нового о Коломенском кремле

Ксения Все прошло чудесно, как легкая прогулка. Татьяна - чудесный рассказчик, адаптировала экскурсию под весьма шилопопую группу одного взрослого и троих детей.

Непременно обращусь еще раз:)

О Ольга Были на экскурсии семьей, все очень понравилось!

О Ольга Чудесная экскурсия! Спасибо огромное! Татьяна учла наши пожелания (в нашей маленькой группе был и дедушка 88 лет и мальчик 10 лет)! Всем было весело, познавательно, легко и интересно!