Тайны Коломенского кремля

Откройте для себя Коломенский кремль! Узнайте о его истории, посетите монастыри и соборы, погрузитесь в легенды и тайны этих мест
Погружение в атмосферу древнего Коломенского кремля.

Здесь можно увидеть величественные стены и башни, посетить действующие монастыри и главный храм города. Увлекательные истории о Дмитрии Донском, Иване Грозном и Марине Мнишек оживят прогулку. Легенды и тайны местной земли ждут своего открытия. Уникальная возможность узнать, как история Коломны переплетается с историей России
5
23 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Историческая глубина
  • 🙏 Действующие монастыри
  • 🏛 Успенский собор
  • 🏡 Старинные жилые дома
  • 📜 Легенды и тайны
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Остатки стен и башни кремля
  • Успенский Брусенский монастырь
  • Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь
  • Успенский кафедральный собор
  • Памятник первой водонапорной колонке

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Остатки стен и башни кремля.
  • Успенский Брусенский и Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастыри.
  • Главный храм города — Успенский кафедральный собор.
  • Маленькие жилые дома на территории кремля.
  • Памятник первой водонапорной колонке.

Вы узнаете:

  • Как и когда был построен Коломенский кремль.
  • Что было на его месте раньше.
  • Как с ним связаны Дмитрий Донской, Иван Грозный и Марина Мнишек.
  • Как история Коломны переплетается с историей страны.
  • Каковы тайны и легенды местной земли.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 304 туристов
Меня зовут Татьяна, я живу в Коломне всю жизнь, с детства знаю её историю, загадки и легенды. У меня есть главное, что необходимо гиду — любовь к городу, способность заразить
читать дальше

своими эмоциями гостей и вызвать желание вернуться. Я рассказываю легко и с юмором, умею расположить к себе и заинтересовать. Меня часто называют «самым позитивным экскурсоводом Коломны». За улыбками, хорошим настроением и яркими впечатлениями — ко мне!

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Тайны Коломенского кремля (Виктория)Тайны Коломенского кремля (Виктория)Тайны Коломенского кремля (Виктория)Тайны Коломенского кремля (Ксения)Тайны Коломенского кремля (Ксения)Тайны Коломенского кремля (Ксения)Тайны Коломенского кремля (Ксения)Тайны Коломенского кремля (Александр)Тайны Коломенского кремля (П)Тайны Коломенского кремля (Светлана)Тайны Коломенского кремля (Светлана)Тайны Коломенского кремля (Светлана)Тайны Коломенского кремля (Светлана)Тайны Коломенского кремля (Светлана)Тайны Коломенского кремля (Светлана)
Ж
Жанна
3 ноя 2025
Спасибо Татьяне за экскурсию! Узнали много интересного о Кремле, городе и жителях. Позитивно, просто и понятно, без скучных фактов. Татьяна сама очень позитивный человек! 1,5 часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно.
Виктория
Виктория
29 окт 2025
25.10 брали экскурсию по Кремлю у Татьяны. Очень понравилось. В легкой и интересной форме рассказала про историю города, 1,5ч пролетели незаметно!

Всем рекомендую😊
25.10 брали экскурсию по Кремлю у Татьяны. Очень понравилось. В легкой и интересной форме рассказала про историю города, 1,5ч пролетели незаметно!25.10 брали экскурсию по Кремлю у Татьяны. Очень понравилось. В легкой и интересной форме рассказала про историю города, 1,5ч пролетели незаметно!25.10 брали экскурсию по Кремлю у Татьяны. Очень понравилось. В легкой и интересной форме рассказала про историю города, 1,5ч пролетели незаметно!
Н
Наталия
13 окт 2025
Очень приятный гид. много знает, интересно рассказывает. Подстраивается под аудиторию. Отвечает на все интересующие вопросы.
Остались только приятные впечатления.
Ю
Юлия
12 окт 2025
Все очень понравилось! Татьяна позитивная) Было интересно, легко и с улыбкой)
Г
Гульнара
24 сен 2025
Отличная экскурсия, всем рекомендую Татьяну, очень позитивная, искренняя, интересная!
М
Марина
22 сен 2025
Большой спасибо Татьяне за чудесную экскурсию. Мы получили не только чудесный рассказ, но и море позитива.
Т
Татьяна
19 сен 2025
Понравилась экскурсия.
Рассказ Татьяны был содержательным, интересным, и, в тоже время, очень простым для восприятия, а самое главное, с любовью с своему городу. Спасибо Татьяне.
Юлия
Юлия
8 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Мы были на день рождения дочери и такой формат нам отлично подошел, 1,5 часа, интересно и динамично. Татьяна очень приятный в общении человек.
Т
Тамара
7 сен 2025
Экскурсия понравилась. Татьяна очень позитивный человек. Прогулка по кремлю была невероятно интересной. Очень рекомендую!
В
Вячеслав
5 сен 2025
Очень душевно и интересно.
М
Марина
19 авг 2025
Спасибо, интересная экскурсия! Время пролетело незаметно. Узнали много нового о Коломенском кремле
Ксения
Ксения
14 авг 2025
Все прошло чудесно, как легкая прогулка. Татьяна - чудесный рассказчик, адаптировала экскурсию под весьма шилопопую группу одного взрослого и троих детей.
Непременно обращусь еще раз:)
Все прошло чудесно, как легкая прогулка. Татьяна - чудесный рассказчик, адаптировала экскурсию под весьма шилопопую группуВсе прошло чудесно, как легкая прогулка. Татьяна - чудесный рассказчик, адаптировала экскурсию под весьма шилопопую группуВсе прошло чудесно, как легкая прогулка. Татьяна - чудесный рассказчик, адаптировала экскурсию под весьма шилопопую группуВсе прошло чудесно, как легкая прогулка. Татьяна - чудесный рассказчик, адаптировала экскурсию под весьма шилопопую группу
О
Ольга
9 авг 2025
Были на экскурсии семьей, все очень понравилось!
О
Ольга
2 авг 2025
Чудесная экскурсия! Спасибо огромное! Татьяна учла наши пожелания (в нашей маленькой группе был и дедушка 88 лет и мальчик 10 лет)! Всем было весело, познавательно, легко и интересно!
Е
Елена
31 июл 2025
Мы как будто прогулялись по Кремлевской территории с другом, увлеченным историей своего города) Душевно, легко, интересно! Зарядились и впечатлилась! Спасибо Татьяне!

