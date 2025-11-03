Погружение в атмосферу древнего Коломенского кремля.
Здесь можно увидеть величественные стены и башни, посетить действующие монастыри и главный храм города. Увлекательные истории о Дмитрии Донском, Иване Грозном и Марине Мнишек оживят прогулку. Легенды и тайны местной земли ждут своего открытия. Уникальная возможность узнать, как история Коломны переплетается с историей России
Здесь можно увидеть величественные стены и башни, посетить действующие монастыри и главный храм города. Увлекательные истории о Дмитрии Донском, Иване Грозном и Марине Мнишек оживят прогулку. Легенды и тайны местной земли ждут своего открытия. Уникальная возможность узнать, как история Коломны переплетается с историей России
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Историческая глубина
- 🙏 Действующие монастыри
- 🏛 Успенский собор
- 🏡 Старинные жилые дома
- 📜 Легенды и тайны
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Остатки стен и башни кремля
- Успенский Брусенский монастырь
- Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь
- Успенский кафедральный собор
- Памятник первой водонапорной колонке
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Остатки стен и башни кремля.
- Успенский Брусенский и Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастыри.
- Главный храм города — Успенский кафедральный собор.
- Маленькие жилые дома на территории кремля.
- Памятник первой водонапорной колонке.
Вы узнаете:
- Как и когда был построен Коломенский кремль.
- Что было на его месте раньше.
- Как с ним связаны Дмитрий Донской, Иван Грозный и Марина Мнишек.
- Как история Коломны переплетается с историей страны.
- Каковы тайны и легенды местной земли.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Коломне
Провела экскурсии для 304 туристов
Меня зовут Татьяна, я живу в Коломне всю жизнь, с детства знаю её историю, загадки и легенды. У меня есть главное, что необходимо гиду — любовь к городу, способность заразитьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ж
Жанна
3 ноя 2025
Спасибо Татьяне за экскурсию! Узнали много интересного о Кремле, городе и жителях. Позитивно, просто и понятно, без скучных фактов. Татьяна сама очень позитивный человек! 1,5 часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно.
Виктория
29 окт 2025
25.10 брали экскурсию по Кремлю у Татьяны. Очень понравилось. В легкой и интересной форме рассказала про историю города, 1,5ч пролетели незаметно!
Всем рекомендую😊
Всем рекомендую😊
Н
Наталия
13 окт 2025
Очень приятный гид. много знает, интересно рассказывает. Подстраивается под аудиторию. Отвечает на все интересующие вопросы.
Остались только приятные впечатления.
Остались только приятные впечатления.
Ю
Юлия
12 окт 2025
Все очень понравилось! Татьяна позитивная) Было интересно, легко и с улыбкой)
Г
Гульнара
24 сен 2025
Отличная экскурсия, всем рекомендую Татьяну, очень позитивная, искренняя, интересная!
М
Марина
22 сен 2025
Большой спасибо Татьяне за чудесную экскурсию. Мы получили не только чудесный рассказ, но и море позитива.
Т
Татьяна
19 сен 2025
Понравилась экскурсия.
Рассказ Татьяны был содержательным, интересным, и, в тоже время, очень простым для восприятия, а самое главное, с любовью с своему городу. Спасибо Татьяне.
Рассказ Татьяны был содержательным, интересным, и, в тоже время, очень простым для восприятия, а самое главное, с любовью с своему городу. Спасибо Татьяне.
Юлия
8 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Мы были на день рождения дочери и такой формат нам отлично подошел, 1,5 часа, интересно и динамично. Татьяна очень приятный в общении человек.
Т
Тамара
7 сен 2025
Экскурсия понравилась. Татьяна очень позитивный человек. Прогулка по кремлю была невероятно интересной. Очень рекомендую!
В
Вячеслав
5 сен 2025
Очень душевно и интересно.
М
Марина
19 авг 2025
Спасибо, интересная экскурсия! Время пролетело незаметно. Узнали много нового о Коломенском кремле
Ксения
14 авг 2025
Все прошло чудесно, как легкая прогулка. Татьяна - чудесный рассказчик, адаптировала экскурсию под весьма шилопопую группу одного взрослого и троих детей.
Непременно обращусь еще раз:)
Непременно обращусь еще раз:)
О
Ольга
9 авг 2025
Были на экскурсии семьей, все очень понравилось!
О
Ольга
2 авг 2025
Чудесная экскурсия! Спасибо огромное! Татьяна учла наши пожелания (в нашей маленькой группе был и дедушка 88 лет и мальчик 10 лет)! Всем было весело, познавательно, легко и интересно!
Е
Елена
31 июл 2025
Мы как будто прогулялись по Кремлевской территории с другом, увлеченным историей своего города) Душевно, легко, интересно! Зарядились и впечатлилась! Спасибо Татьяне!
Входит в следующие категории Коломны
Похожие экскурсии из Коломны
Групповая
В трендеЗнакомство с Коломенским кремлем: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Коломны, открыв для себя тайны Коломенского кремля в компании опытного гида
Начало: На улице Лажечникова
2 янв в 12:30
3 янв в 12:30
740 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и легенды Коломенского Кремля: погружение в историю
Погрузитесь в мир древних легенд и историй Коломенского Кремля, где каждый уголок хранит свои тайны
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
2700 ₽
2999 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборКоломенский Кремль: путешествие сквозь века и легенды
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Коломенскому Кремлю, где каждый камень хранит историю
Начало: У музея Калачная или у городового в Кремле
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
3001 ₽
3334 ₽ за всё до 5 чел.