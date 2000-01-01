Михаил проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Кремль изнутри

Вы познакомитесь с комплексами Новоголутвина и Брусенского монастырей и увидите старинный Гостиный храм, построенный на средства местных купцов. А также узнаете, почему именно в Коломне Дмитрий Донской венчался с невестой из враждебного ему княжества и в какой церкви это произошло. Посетите величественный Успенский кафедральный собор, раскроете секрет сохранности стен и башен кремля и прикоснетесь к «летописи в камне».

О Коломне — занимательно и с любовью!

История 📖 Коломенского кремля окутана множеством загадок. Я поделюсь интересными фактами и легендами о подземном ходе в Бобренев монастырь, всполошном колоколе на Пятницких воротах и несметных сокровищах, спрятанных Мариной Мнишек. Расскажу о заточении лжецарицы и пребывании в Коломне Ивана Грозного. Кроме того, покажу место слияния Коломенки и Москвы-реки и раскрою, почему его называют «Пьяная лука».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.