Михаил проводит ещё 1 экскурсию

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Знакомьтесь, Коломенский кремль!

Посетить главную достопримечательность города и раскрыть его историю в компании краеведа

Михаил
Михаил – Гид из Коломны
Расположенный на семи улицах, Коломенских кремль впечатлит вас старинными храмами, живописным ландшафтом и атмосферой тишины и уединения.

Вы рассмотрите древние стены и башни, услышите о Дмитрии Донском и Иване Грозном и посетите кафедральный собор.

А я расскажу нескучные факты о прошлом и настоящем этого удивительного места.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Знакомьтесь, Коломенский кремль!
Знакомьтесь, Коломенский кремль!

Что вас ожидает

Кремль изнутри
Вы познакомитесь с комплексами Новоголутвина и Брусенского монастырей и увидите старинный Гостиный храм, построенный на средства местных купцов. А также узнаете, почему именно в Коломне Дмитрий Донской венчался с невестой из враждебного ему княжества и в какой церкви это произошло. Посетите величественный Успенский кафедральный собор, раскроете секрет сохранности стен и башен кремля и прикоснетесь к «летописи в камне».

О Коломне — занимательно и с любовью!
История 📖 Коломенского кремля окутана множеством загадок. Я поделюсь интересными фактами и легендами о подземном ходе в Бобренев монастырь, всполошном колоколе на Пятницких воротах и несметных сокровищах, спрятанных Мариной Мнишек. Расскажу о заточении лжецарицы и пребывании в Коломне Ивана Грозного. Кроме того, покажу место слияния Коломенки и Москвы-реки и раскрою, почему его называют «Пьяная лука».

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Знакомьтесь, Коломенский кремль!
Знакомьтесь, Коломенский кремль!
Знакомьтесь, Коломенский кремль!
Знакомьтесь, Коломенский кремль!
Знакомьтесь, Коломенский кремль!
Знакомьтесь, Коломенский кремль!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил, у меня историческое и богословское образование, а также я краевед и экскурсовод. Более 10 лет знакомлю гостей с богатой историей и неповторимыми достопримечательностями Коломны и Зарайска. Многие годы, отданные работе в исторических и архитектурных архивах, позволили выйти в свет трем книгам по истории Коломны. В моем арсенале более 12 авторских экскурсий, которые я с удовольствием для вас проведу.
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Михаил проводит ещё 1 экскурсию

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