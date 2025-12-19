Экскурсия в село Красное-на-Волге — ювелирную столицу России.
Посещение музея ювелирного искусства, мастер-класс, осмотр шатрового храма Годуновых XVI века, прогулка по набережной Волги и знакомство с историей места.
Описание экскурсии
Волжское сияние:
ювелирные тайны и храмы Красного-на-Волге.
Откройте для себя одно из самых уникальных и живописных мест Костромской области — село Красное-на-Волге, известное как всероссийская ювелирная столица и древняя вотчина могущественного рода Годуновых. Эта экскурсия сочетает знакомство с многовековой историей, уникальными архитектурными памятниками и современными ювелирными традициями, которые сделали это место знаменитым далеко за пределами России. Ювелирное искусство:
от музея до мастерской
Наше путешествие начнётся в Музее современного ювелирного искусства, где вы увидите изысканные шедевры, выполненные в технике скани, напоминающей вологодское кружево, но созданной из металла. Здесь же у вас будет возможность принять участие в мастер-классе и под руководством мастера изготовить собственное ювелирное украшение на память. Мы также увидим снаружи современный ювелирный завод «Соколов», узнаем, где можно приобрести изделия с хорошими скидками, и пройдём мимо знаковых объектов отрасли: Пробирной палаты и здания ювелирного училища, построенного по проекту архитектора Бенуа.
Историческое наследие и волжские просторы
Прогуливаясь по историческому центру села, вы увидите подлинную жемчужину — белокаменный шатровый храм Богоявления XVI века, построенный боярами Годуновыми и чудом уцелевший в советское время. Вы узнаете о непростой судьбе этого места, о том, кто из известных личностей владел им, и о драматических событиях Гражданской войны, когда сюда приезжал Луначарский. Мы пройдём по Красной площади, увидим памятную часовню, а затем выйдем на набережную Волги, чтобы полюбоваться её широтой. По желанию, можно будет прокатиться на пароме и услышать удивительные истории о местных находках, о потомках Ивана Сусанина и о том, как здесь оказались Минин и Пожарский. Важная информация:
Экскурсия проводится на транспорте туриста.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей современного ювелирного искусства
- Шатровый храм Богоявления XVI века
- Набережная реки Волги
- Красная площадь села
- Ювелирный завод «Соколов»
- Ювелирный торговый центр
- Пробирная палата
- Здание ювелирного училища (проект Бенуа)
- Памятная часовня
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская улица, 3
Завершение: Ул. Советская, 3
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на транспорте туриста
