Волжское сияние:

ювелирные тайны и храмы Красного-на-Волге.

Откройте для себя одно из самых уникальных и живописных мест Костромской области — село Красное-на-Волге, известное как всероссийская ювелирная столица и древняя вотчина могущественного рода Годуновых. Эта экскурсия сочетает знакомство с многовековой историей, уникальными архитектурными памятниками и современными ювелирными традициями, которые сделали это место знаменитым далеко за пределами России. Ювелирное искусство:

от музея до мастерской

Наше путешествие начнётся в Музее современного ювелирного искусства, где вы увидите изысканные шедевры, выполненные в технике скани, напоминающей вологодское кружево, но созданной из металла. Здесь же у вас будет возможность принять участие в мастер-классе и под руководством мастера изготовить собственное ювелирное украшение на память. Мы также увидим снаружи современный ювелирный завод «Соколов», узнаем, где можно приобрести изделия с хорошими скидками, и пройдём мимо знаковых объектов отрасли: Пробирной палаты и здания ювелирного училища, построенного по проекту архитектора Бенуа.

Историческое наследие и волжские просторы

Прогуливаясь по историческому центру села, вы увидите подлинную жемчужину — белокаменный шатровый храм Богоявления XVI века, построенный боярами Годуновыми и чудом уцелевший в советское время. Вы узнаете о непростой судьбе этого места, о том, кто из известных личностей владел им, и о драматических событиях Гражданской войны, когда сюда приезжал Луначарский. Мы пройдём по Красной площади, увидим памятную часовню, а затем выйдем на набережную Волги, чтобы полюбоваться её широтой. По желанию, можно будет прокатиться на пароме и услышать удивительные истории о местных находках, о потомках Ивана Сусанина и о том, как здесь оказались Минин и Пожарский. Важная информация:

Экскурсия проводится на транспорте туриста.