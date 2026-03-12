Еще несколько необычных экскурсий в Костроме

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной прогулкой и погрузиться в атмосферу исторической Костромы.

Кострома, признанная ювелирной столицей России, открывает свои двери для тех, кто желает познакомиться с уникальным искусством создания ювелирных изделий.На этой экскурсии вы пройдете по историческим особнякам XVIII века, где каждая

комната расскажет свою уникальную историю о мастерах и их творениях. Вы увидите, как развивалось ювелирное дело, от первых кустарных мастерских до великолепных изделий в технике скань, которые считаются вершиной мастерства. Эта экскурсия не просто познакомит вас с историей, но и позволит взглянуть на ювелирное искусство глазами тех, кто его создавал

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Вы услышите, почему костромские крестьяне стали заниматься ювелирным делом, и оцените антураж купеческой лавки с примерным ассортиментом продукции прошлых веков. А также побываете в мастерской кустаря-ювелира ХIХ столетия и узнаете, каким образом раньше делали ювелирные украшения. Рассмотрите подлинный ручной инструмент того времени и поразитесь смекалке русского крестьянина, который смог приспособить для облегчения своего нелегкого труда даже самые обычные бытовые вещи.

Шедевры сканного стиля

Вершиной костромского ювелирного дела стали работы, выполненные в знаменитой технике «скань». Вы раскроете, в чем ее особенности, и рассмотрите изящные сканные изделия из золота, серебра и мельхиора. Кроме того, узнаете о взлетах и падениях ювелирных традиций города в XX веке, и услышите о современных художниках-ювелирах.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды. Все дети разные и по-разному относятся к нашей экскурсии.