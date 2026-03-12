Еще несколько необычных экскурсий в Костроме

Мои заказы

Ювелирная история Костромы

Погрузитесь в мир ювелирного искусства Костромы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории о мастерстве и традициях
Кострома, признанная ювелирной столицей России, открывает свои двери для тех, кто желает познакомиться с уникальным искусством создания ювелирных изделий.

На этой экскурсии вы пройдете по историческим особнякам XVIII века, где каждая
читать дальшеуменьшить

комната расскажет свою уникальную историю о мастерах и их творениях.

Вы увидите, как развивалось ювелирное дело, от первых кустарных мастерских до великолепных изделий в технике скань, которые считаются вершиной мастерства.

Эта экскурсия не просто познакомит вас с историей, но и позволит взглянуть на ювелирное искусство глазами тех, кто его создавал

5
91 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 💎 Уникальная возможность узнать историю ювелирного дела Костромы
  • 🏛️ Посещение уютного особняка XVIII века
  • 🔨 Ознакомление с техникой создания украшений прошлых веков
  • 🎨 Рассмотрение подлинных инструментов и изделий
  • 🧑‍🏫 Профессиональные гиды с глубокими знаниями

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной прогулкой и погрузиться в атмосферу исторической Костромы.
Сейчас август — это идеальное время.
Ювелирная история Костромы
Ювелирная история Костромы
Ювелирная история Костромы

Что можно увидеть

  • Особняк XVIII века
  • Купеческая лавка
  • Мастерская кустаря-ювелира

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Вы услышите, почему костромские крестьяне стали заниматься ювелирным делом, и оцените антураж купеческой лавки с примерным ассортиментом продукции прошлых веков. А также побываете в мастерской кустаря-ювелира ХIХ столетия и узнаете, каким образом раньше делали ювелирные украшения. Рассмотрите подлинный ручной инструмент того времени и поразитесь смекалке русского крестьянина, который смог приспособить для облегчения своего нелегкого труда даже самые обычные бытовые вещи.

Шедевры сканного стиля

Вершиной костромского ювелирного дела стали работы, выполненные в знаменитой технике «скань». Вы раскроете, в чем ее особенности, и рассмотрите изящные сканные изделия из золота, серебра и мельхиора. Кроме того, узнаете о взлетах и падениях ювелирных традиций города в XX веке, и услышите о современных художниках-ювелирах.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды. Все дети разные и по-разному относятся к нашей экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Дети, пенсионеры1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музее ювелирного искусства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 835 туристов
Меня зовут Денис, я был одним из создателей костромского музея ювелирного искусства и уже более 7 лет им руковожу. За это время узнал массу ювелирных тайн и секретов и с
читать дальшеуменьшить

большой душевной теплотой делюсь этой информацией со всеми любознательными. Как правило, все экскурсии я провожу сам. Но если у вас другой гид, не расстраивайтесь — он тоже много знает и любит наш музей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
4
4
3
2
1
Т
Очень понравилась экскурсия, душевная.
Очень понравилась экскурсия, душевная.
Денис
Денис
Ответ организатора:
Спасибо за добрый отзыв! Рады, что Вы остались довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Огромная благодарность Ирине Вячеславовна за познавательную, занимательную, увлекательную экскурсию!
Огромная благодарность Ирине Вячеславовна за познавательную, занимательную, увлекательную экскурсию!
Огромная благодарность Ирине Вячеславовна за познавательную, занимательную, увлекательную экскурсию!
Огромная благодарность Ирине Вячеславовна за познавательную, занимательную, увлекательную экскурсию!
Огромная благодарность Ирине Вячеславовна за познавательную, занимательную, увлекательную экскурсию!
Огромная благодарность Ирине Вячеславовна за познавательную, занимательную, увлекательную экскурсию!
Огромная благодарность Ирине Вячеславовна за познавательную, занимательную, увлекательную экскурсию!
Огромная благодарность Ирине Вячеславовна за познавательную, занимательную, увлекательную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Маргарита
Денис, хотим поблагодарить Вас за чудесную экскурсию!
Наша небольшая компания получила море позитива.
Денис, хотим поблагодарить Вас за чудесную экскурсию!
Денис, хотим поблагодарить Вас за чудесную экскурсию!
Денис, хотим поблагодарить Вас за чудесную экскурсию!
Денис, хотим поблагодарить Вас за чудесную экскурсию!
Денис, хотим поблагодарить Вас за чудесную экскурсию!
Денис, хотим поблагодарить Вас за чудесную экскурсию!
Денис, хотим поблагодарить Вас за чудесную экскурсию!
Денис, хотим поблагодарить Вас за чудесную экскурсию!+2
Денис, хотим поблагодарить Вас за чудесную экскурсию!
Денис, хотим поблагодарить Вас за чудесную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Илья
Маленький камерный музей в подвале исторического здания. Экспозиция музея небольшая и не содержит предметов из золота и других драгоценных металлов и камней. Однако дает полное представление о истории зарождения и становления ювелирного дела в Костроме. Рассказ экскурсовода наполнен вплетенными историями и шутками. Очень советую посетить и узнать всё про ювелирное мастерство. Рекомендую!
Маленький камерный музей в подвале исторического здания. Экспозиция музея небольшая и не содержит предметов из золота
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Экскурсия по музею для меня получилась индивидуальная. Денис замечательный рассказчик, время пролетело незаметно. Очень рекомендую к помещению музей.
Экскурсия по музею для меня получилась индивидуальная. Денис замечательный рассказчик, время пролетело незаметно. Очень рекомендую к помещению музей.
Экскурсия по музею для меня получилась индивидуальная. Денис замечательный рассказчик, время пролетело незаметно. Очень рекомендую к помещению музей.
Экскурсия по музею для меня получилась индивидуальная. Денис замечательный рассказчик, время пролетело незаметно. Очень рекомендую к помещению музей.
Экскурсия по музею для меня получилась индивидуальная. Денис замечательный рассказчик, время пролетело незаметно. Очень рекомендую к помещению музей.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень приветливо встретили, рассказали интересно, все понятно, доступно для восприятия, ответили на все возникшие вопросы. Выражаем благодарность организаторам и работникам музея.
Очень приветливо встретили, рассказали интересно, все понятно, доступно для восприятия, ответили на все возникшие вопросы. Выражаем
Очень приветливо встретили, рассказали интересно, все понятно, доступно для восприятия, ответили на все возникшие вопросы. Выражаем
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Костромы

Похожие экскурсии на «Ювелирная история Костромы»

Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
614 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
Познакомиться с городом на групповой экскурсии и услышать о важных вехах в его летописи
Начало: На пл. Советская
Завтра в 11:30
14 авг в 11:30
790 ₽ за человека
О Костроме с любовью
Пешая
2 часа
263 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Завтра в 08:00
14 авг в 08:30
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На катере
1 час
33 отзыва
Индивидуальная
до 11 чел.
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Яркая обзорная экскурсия на комфортном тримаране по рекам Костроме и Волге в пределах центра города
Начало: У ресторана «Старая Пристань»
Завтра в 20:00
14 авг в 08:00
от 11 900 ₽ за всё до 9 чел.
От "Здорово, Кострома!" до "Смешариков": Кострома в песнях
На машине
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
От "Здорово, Кострома!" до "Смешариков": Кострома в песнях
Прочувствовать атмосферу города и расслышать его собственный голос
Начало: На набережной Волги в центре города
14 авг в 13:30
16 авг в 12:00
от 5000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Костроме
от 2500 ₽ за человека