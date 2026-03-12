Еще несколько необычных экскурсий в Костроме

💎 Уникальная возможность узнать историю ювелирного дела Костромы
🏛️ Посещение уютного особняка XVIII века
🔨 Ознакомление с техникой создания украшений прошлых веков
🎨 Рассмотрение подлинных инструментов и изделий
🧑🏫 Профессиональные гиды с глубокими знаниями
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной прогулкой и погрузиться в атмосферу исторической Костромы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Особняк XVIII века
Купеческая лавка
Мастерская кустаря-ювелира
Описание экскурсии
Путешествие во времени
Вы услышите, почему костромские крестьяне стали заниматься ювелирным делом, и оцените антураж купеческой лавки с примерным ассортиментом продукции прошлых веков. А также побываете в мастерской кустаря-ювелира ХIХ столетия и узнаете, каким образом раньше делали ювелирные украшения. Рассмотрите подлинный ручной инструмент того времени и поразитесь смекалке русского крестьянина, который смог приспособить для облегчения своего нелегкого труда даже самые обычные бытовые вещи.
Шедевры сканного стиля
Вершиной костромского ювелирного дела стали работы, выполненные в знаменитой технике «скань». Вы раскроете, в чем ее особенности, и рассмотрите изящные сканные изделия из золота, серебра и мельхиора. Кроме того, узнаете о взлетах и падениях ювелирных традиций города в XX веке, и услышите о современных художниках-ювелирах.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды. Все дети разные и по-разному относятся к нашей экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1500 ₽
Дети, пенсионеры
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее ювелирного искусства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 835 туристов
Меня зовут Денис, я был одним из создателей костромского музея ювелирного искусства и уже более 7 лет им руковожу. За это время узнал массу ювелирных тайн и секретов и с читать дальшеуменьшить
большой душевной теплотой делюсь этой информацией со всеми любознательными. Как правило, все экскурсии я провожу сам. Но если у вас другой гид, не расстраивайтесь — он тоже много знает и любит наш музей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
87
4
4
3
–
2
–
1
–
Т
Татьяна
Очень понравилась экскурсия, душевная.
Денис
Ответ организатора:
Спасибо за добрый отзыв! Рады, что Вы остались довольны!
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Татьяна
Огромная благодарность Ирине Вячеславовна за познавательную, занимательную, увлекательную экскурсию!
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Маргарита
Денис, хотим поблагодарить Вас за чудесную экскурсию! Наша небольшая компания получила море позитива.
+2
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Илья
Маленький камерный музей в подвале исторического здания. Экспозиция музея небольшая и не содержит предметов из золота и других драгоценных металлов и камней. Однако дает полное представление о истории зарождения и становления ювелирного дела в Костроме. Рассказ экскурсовода наполнен вплетенными историями и шутками. Очень советую посетить и узнать всё про ювелирное мастерство. Рекомендую!
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Ольга
Экскурсия по музею для меня получилась индивидуальная. Денис замечательный рассказчик, время пролетело незаметно. Очень рекомендую к помещению музей.
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Н
Наталья
Очень приветливо встретили, рассказали интересно, все понятно, доступно для восприятия, ответили на все возникшие вопросы. Выражаем благодарность организаторам и работникам музея.