Еще несколько необычных экскурсий в Костроме

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Вы услышите, почему костромские крестьяне стали заниматься ювелирным делом, и оцените антураж купеческой лавки с примерным ассортиментом продукции прошлых веков. А также побываете в мастерской кустаря-ювелира ХIХ столетия и узнаете, каким образом раньше делали ювелирные украшения. Рассмотрите подлинный ручной инструмент того времени и поразитесь смекалке русского крестьянина, который смог приспособить для облегчения своего нелегкого труда даже самые обычные бытовые вещи.

Шедевры сканного стиля

Вершиной костромского ювелирного дела стали работы, выполненные в знаменитой технике «скань». Вы раскроете, в чем ее особенности, и рассмотрите изящные сканные изделия из золота, серебра и мельхиора. Кроме того, узнаете о взлетах и падениях ювелирных традиций города в XX веке, и услышите о современных художниках-ювелирах.

Организационные детали

По желанию вы сможете попробовать себя в роли ювелира. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.