Еще несколько необычных экскурсий в Костроме

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Ювелирная история Костромы

Душевная экскурсия по музею ювелирного искусства с нотками интерактива и театральности

Денис
Денис – представитель из Костромы
Кострома известна как «ювелирная столица ⭐️ России».

Вы погуляете по уютному особняку XVIII века и рассмотрите старинные и современные изделия местных мастеров.

А мы расскажем, когда и с какими целями костромичи начали делать ювелирные украшения, как менялась их техника на протяжении столетий и кто такие «сканщики».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-25 человек

  • От 800 ₽ за экскурсию

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Ювелирная история Костромы
Ювелирная история Костромы

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Вы услышите, почему костромские крестьяне стали заниматься ювелирным делом, и оцените антураж купеческой лавки с примерным ассортиментом продукции прошлых веков. А также побываете в мастерской кустаря-ювелира ХIХ столетия и узнаете, каким образом раньше делали ювелирные украшения. Рассмотрите подлинный ручной инструмент того времени и поразитесь смекалке русского крестьянина, который смог приспособить для облегчения своего нелегкого труда даже самые обычные бытовые вещи.

Шедевры сканного стиля
Вершиной костромского ювелирного дела стали работы, выполненные в знаменитой технике «скань». Вы раскроете, в чем ее особенности, и рассмотрите изящные сканные изделия из золота, серебра и мельхиора. Кроме того, узнаете о взлетах и падениях ювелирных традиций города в XX веке, и услышите о современных художниках-ювелирах.

Организационные детали

По желанию вы сможете попробовать себя в роли ювелира. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Начало и место завершения
🚩 в Музее ювелирного искусства
Ювелирная история Костромы
Ювелирная история Костромы
Ювелирная история Костромы
Ювелирная история Костромы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Меня зовут Денис, я был одним из создателей костромского музея ювелирного искусства и уже более 7 лет им руковожу. За это время узнал массу ювелирных тайн и секретов и с большой душевной теплотой делюсь этой информацией со всеми любознательными. Как правило, все экскурсии я провожу сам. Но если у вас другой гид, не расстраивайтесь — он тоже много знает и любит наш музей.
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