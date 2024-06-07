🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 312 отзывов Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 67 отзывов В гости к лосям: экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму в Костроме Погрузитесь в мир дикой природы: кормление лосей с рук, дегустация лосиного молока и увлекательные истории от сотрудников фермы Начало: Уточняется у организатора Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 119 отзывов Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории Начало: У памятника Юрию Долгорукому 4 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой Начало: У памятнику Долгорукому 2 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 142 отзыва Популярное предложение Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями от 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 192 отзыва Знакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий Начало: В любом месте по Вашему желанию от 5 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 122 отзыва Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь Начало: на Советской площади 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Популярное предложение Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана Начало: В удобном вам месте 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями Начало: Приеду за Вами в любое место от 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 112 отзывов Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов Начало: В центре города 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 220 отзывов История России и дома Романовых: Обзорная экскурсия по Костроме Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет уникальную историю великой страны и её людей Начало: На Советской улице 5 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Кострома и кино: от первого синематографа до современных съемок Погрузитесь в уникальный мир кинематографа Костромы, где каждый уголок хранит истории о знаменитых фильмах и актерах Начало: В центре города от 5 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников Начало: У памятника Юрию Долгорукому от 7 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 453 отзыва Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому 2 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Кострома влюбленными глазами: путешествие по историческому сердцу Погрузитесь в атмосферу купеческого города 18-19 веков, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3) 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России 7 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 130 отзывов Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 44 отзыва Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского 5 335 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2.5 часа 37 отзывов Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов Начало: В центре города 2530 2 277 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 6 отзывов Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас от 11 500 ₽ за всё до 8 чел.

Квест 1 час 17 отзывов Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки Начало: У Ипатьевского монастыря 3 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе ⛴ На теплоходе Групповая 7.5 часов 154 отзыва Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги Начало: В Костроме Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 106 отзывов О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами Начало: У памятника Юрию Долгорукому 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 1.5 часа 75 отзывов Кострома: путешествие в прошлое России, от Романовых до Годуновых Исследуйте удивительную историю Костромы, от династий Романовых и Годуновых до легенд Ивана Сусанина и Феодоровской иконы Начало: В центре Костромы 770 693 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля 3 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге Начало: У памятника Сусанину 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас Начало: На ул. Беленогова 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1 час 7 отзывов Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет» Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

Групповая 3 часа 49 отзывов Государыня Кострома: групповая экскурсия по историческим местам Посетите Кострому и узнайте о её богатой истории и культуре. Групповая экскурсия с посещением монастырей и исторических памятников Начало: В центре 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды Начало: На улице Островского от 4550 3 640 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 13 отзывов Из Костромы в Нерехту: живая страница русской истории Погрузитесь в историю и культуру Нерехты, исследуя её с нами. Откройте город из летописей вместе с профессиональным гидом Начало: По договоренности Расписание: в пятницу в 12:30 1 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца» Прогулка по Костроме с панорамной площадки на Волге и посещение Музея стрелецкого быта. Увидите исторические достопримечательности и попробуете вкусный шашлык Начало: На правом берегу Волги 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате Начало: В центре Костромы 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Кострома: историческое путешествие в колыбель царей Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях Начало: на Советской улице 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Святыни Костромы: путешествие через века к истокам российской истории Исследуйте духовное наследие Костромы в экскурсии, где история оживает через рассказы о святынях и реликвиях, важных для всей страны Начало: От памятника Юрию Долгорукому 8 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 20 отзывов Кострома: приехать, увидеть и влюбиться Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии Начало: на Советской улице 3 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Популярное предложение Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце Начало: у памятника Юрию Долгорукому 5 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Кострома литературная и кинематографическая Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города Начало: в центре города 3 600 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 29 отзывов Ипатьевский монастырь в Костроме: путешествие в историю России Погрузитесь в уникальную атмосферу Ипатьевского монастыря, где каждый камень дышит историей и культурой древней России Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома Расписание: Ежедневно c 10:00 до 18:00 от 4 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 36 отзывов Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Костромы Начало: По договорённости с гидом Расписание: По договоренности от 4 200 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 45 отзывов Экскурсия по Костроме: историческое путешествие от прошлого к настоящему Откройте для себя красоту и историю Костромы в уникальной экскурсии - от древних времен до современности Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома Расписание: Ежедневно с 10.00 до 22.00 от 4 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 88 отзывов Индивидуальная экскурсия: Кострома и Ипатьевский монастырь на транспорте Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города Начало: По договорённости с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время от 5 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от 3 800 ₽ за всё до 6 чел.