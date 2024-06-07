Главные экскурсионные места в Костроме

Найдено 53 экскурсии в категории «Популярные места» в Костроме, цены от 693 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
312 отзывов
Обзорная экскурсия по Костроме: путешествие по истории
Загляните в сердце Костромы с экскурсией, где история оживает в каждом уголке от Сусанинской площади до набережной
Начало: Пл. Советская, у памятника Ю. Долгорукому
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
700 за человека
Из Костромы - на лосиную ферму
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
67 отзывов
В гости к лосям: экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму в Костроме
Погрузитесь в мир дикой природы: кормление лосей с рук, дегустация лосиного молока и увлекательные истории от сотрудников фермы
Начало: Уточняется у организатора
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 100 за человека
Кострома: факты, легенды и немного мистики
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Кострома: от легенд до мистики - погружение в историю города
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Классическая Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
119 отзывов
Классическая Кострома: путешествие по страницам истории и архитектуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, рассмотрев её знаковые достопримечательности и услышав завораживающие истории
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:30
4 500 за всё до 20 чел.
Кострома сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой
Начало: У памятнику Долгорукому
Сегодня в 18:00
10 июня в 12:00
2 670 за всё до 6 чел.
Кострома старинная, купеческая, душевная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
142 отзыва
Популярное предложение
Кострома: купеческий город, памятники и история Романовых
Погрузитесь в историю Костромы: от купеческих рядов до святынь, связанных с Романовыми. Индивидуальная экскурсия раскроет город новыми гранями
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Знакомая и неизведанная Кострома - на комфортном минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Знакомая и неизведанная Кострома: путешествие на минивэне
Погрузитесь в историю и культуру Костромы во время двухчасовой экскурсии на комфортном минивэне. Уникальный маршрут, полный открытий
Начало: В любом месте по Вашему желанию
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
от 5 300 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Кострому
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Добро пожаловать в Кострому: путеводитель по истории и святыням
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, узнайте ее историю и насладитесь красотой архитектуры и святынь
Начало: на Советской площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000 за всё до 6 чел.
Из Костромы в Плёс на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Красное-на-Волге и лосиная ферма
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Красное-на-Волге и лосиная ферма: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в мир Красного-на-Волге: от ювелирного искусства до лосиной фермы с уникальными впечатлениями
Начало: Приеду за Вами в любое место
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 11 000 за всё до 6 чел.
Кострома-душенька и ее патриархальное богатство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
Кострома-душенька: Путешествие по следам Романовых и культурного наследия
Познакомьтесь с Костромой, где каждый уголок хранит истории династий Романовых и великих творцов
Начало: В центре города
Сегодня в 19:00
10 июня в 14:00
5 200 за всё до 6 чел.
История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
220 отзывов
История России и дома Романовых: Обзорная экскурсия по Костроме
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет уникальную историю великой страны и её людей
Начало: На Советской улице
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Кострома - синема
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Кострома и кино: от первого синематографа до современных съемок
Погрузитесь в уникальный мир кинематографа Костромы, где каждый уголок хранит истории о знаменитых фильмах и актерах
Начало: В центре города
Сегодня в 19:30
10 июня в 14:30
от 5 200 за всё до 5 чел.
Кострома из-под кисти русских художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Кострома через призму искусства: уникальное путешествие по городу
Откройте для себя Кострому в новом свете: прогулка по историческим улицам города в сопровождении великих русских художников
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
10 июня в 14:30
12 июня в 08:00
от 7 400 за всё до 4 чел.
Кострома - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
453 отзыва
Кострома - первое знакомство: От Сусанинской площади до древнего Кремля
Познакомьтесь с историческим сердцем Костромы, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные истории города
Начало: Рядом с памятником Ю. Долгорукому
18 июня в 09:30
21 июня в 09:30
2 000 за всё до 6 чел.
Кострома влюбленными глазами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Кострома влюбленными глазами: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу купеческого города 18-19 веков, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
3 500 за всё до 5 чел.
Здравствуй, государыня-Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Здравствуй, государыня-Кострома: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Костромы: узнайте о её истории, посетите монастыри Романовых и крупнейшие торговые ряды России
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 400 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
130 отзывов
Знакомьтесь, Кострома: индивидуальная экскурсия
Кострома - родина Снегурочки и колыбель династии Романовых. Прогулка по старинным улицам, волжские пейзажи и главные достопримечательности ждут вас
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
10 июня в 15:30
14 июня в 16:30
4 670 за всё до 10 чел.
Кострома и костромичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Кострома и костромичи: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Костромы, узнайте о знаменитых личностях и насладитесь панорамами Волги. Уникальная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У памятника Долгорукому или у беседки Островского
1 июля в 09:00
2 июля в 13:30
5 335 за всё до 8 чел.
Обзорно-гастрономическая экскурсия «Костромские продукты» (21+)
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
37 отзывов
Гастрономическое путешествие по Костроме: от истории до дегустации
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Костроме, где история города встречается с богатством местных вкусов
Начало: В центре города
Сегодня в 16:30
12 июня в 16:30
25302 277 за человека
Ярославль и Кострома одним днём
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля и Костромы. Уникальные архитектурные шедевры, легенды и купеческие традиции ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 11 500 за всё до 8 чел.
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Квест
1 час
17 отзывов
Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы
Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки
Начало: У Ипатьевского монастыря
Завтра в 10:30
10 июня в 11:00
3 700 за всё до 5 чел.
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
7.5 часов
154 отзыва
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500 за человека
О Костроме с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 15:00
10 июня в 07:00
4 000 за всё до 10 чел.
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
75 отзывов
Кострома: путешествие в прошлое России, от Романовых до Годуновых
Исследуйте удивительную историю Костромы, от династий Романовых и Годуновых до легенд Ивана Сусанина и Феодоровской иконы
Начало: В центре Костромы
Сегодня в 15:00
15 июня в 15:00
770693 за человека
Костромской кремль. Возрождение
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Костромской кремль: историческое путешествие и возрождение соборов
Откройте для себя уникальную историю Костромского кремля и его соборов. Познакомьтесь с процессом восстановления и чудотворным образом
Начало: У штаба Возрождения Костромского Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 200 за всё до 5 чел.
Таинственная Кострома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Таинственная Кострома: вечернее путешествие по историческим уголкам
Откройте для себя вечернюю Кострому в уникальной экскурсии, где история и мистика переплетаются в каждом шаге
Начало: У памятника Сусанину
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
800 за человека
Взгляд с другого берега: прогулка по нетуристической Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Взгляд с другого берега: прогулка по скрытой Костроме
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Костромы, исследуя её с необычного ракурса. Уникальный маршрут за Волгой ждет вас
Начало: На ул. Беленогова
Сегодня в 13:30
Завтра в 16:00
1 000 за человека
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
🚶 Пешая
Квест
1 час
7 отзывов
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000 за всё до 6 чел.
Государыня Кострома
Групповая
3 часа
49 отзывов
Государыня Кострома: групповая экскурсия по историческим местам
Посетите Кострому и узнайте о её богатой истории и культуре. Групповая экскурсия с посещением монастырей и исторических памятников
Начало: В центре
Завтра в 10:00
12 июня в 12:00
1 500 за человека
Тёмная Кострома: факты и байки
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Тёмная Кострома: уникальное путешествие в историю и байки города
Погрузитесь в атмосферу вечерней Костромы, где история оживает под светом фонарей. Вас ждут захватывающие рассказы и потрясающие виды
Начало: На улице Островского
Завтра в 15:00
10 июня в 18:00
от 45503 640 за всё до 8 чел.
Из Костромы в Нерехту - город из летописей
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
13 отзывов
Из Костромы в Нерехту: живая страница русской истории
Погрузитесь в историю и культуру Нерехты, исследуя её с нами. Откройте город из летописей вместе с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: в пятницу в 12:30
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
1 900 за человека
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Прогулка по Костроме с панорамной площадки на Волге и посещение Музея стрелецкого быта. Увидите исторические достопримечательности и попробуете вкусный шашлык
Начало: На правом берегу Волги
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Кострома - колыбель царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Кострома: историческое путешествие в колыбель царей
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю о великих династиях и судьбоносных событиях
Начало: на Советской улице
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Святыни Костромы: история и реликвии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Святыни Костромы: путешествие через века к истокам российской истории
Исследуйте духовное наследие Костромы в экскурсии, где история оживает через рассказы о святынях и реликвиях, важных для всей страны
Начало: От памятника Юрию Долгорукому
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Кострома: приехать, увидеть и влюбиться
Главные достопримечательности старинного русского города на душевной обзорной экскурсии
Начало: на Советской улице
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
3 000 за всё до 8 чел.
По Костроме на автомобиле и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Костроме: авто-пешеходная экскурсия с глубоким погружением в историю
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Костроме, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: у памятника Юрию Долгорукому
1 сен в 10:00
2 сен в 09:00
5 200 за всё до 3 чел.
Кострома литературная и кинематографическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Кострома литературная и кинематографическая
Увлекательная прогулка по «съемочным площадкам» старинного города
Начало: в центре города
2 сен в 09:00
3 сен в 09:00
3 600 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Ипатьевский монастырь
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Ипатьевский монастырь в Костроме: путешествие в историю России
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ипатьевского монастыря, где каждый камень дышит историей и культурой древней России
Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома
Расписание: Ежедневно c 10:00 до 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 500 за всё до 2 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Костромы
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Экскурсия по Костроме: историческое путешествие от прошлого к настоящему
Откройте для себя красоту и историю Костромы в уникальной экскурсии - от древних времен до современности
Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 22.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 4 500 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Костроме и Ипатьевскому монастырю на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
88 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Кострома и Ипатьевский монастырь на транспорте
Приглашаем на уникальное путешествие по Костроме, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя красоту и традиции этого замечательного города
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 5 чел.
Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 6 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
3 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Льняная столица из пьесы Островского»
Начало: Кострома, улица 1 Мая (беседка Островского)
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    История России и дома Романовых. Обзорная экскурсия по Костроме
    Были на экскурсии с внучкой 10 лет, интересно было и мне и ей. Познавательно, живо, с большой любовью к городу. Елене огромное спасибо, советую всем
  • A
    Anatoly
    7 июня 2024
    Классическая Кострома
    Интересно, профессионально. Прекрасная речь, тонкий юмор. Получили удовольствие от общения. Рекомендую посмотреть на Кострому с ЕЛЕНОЙ!!
  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Кострома - первое знакомство
    Очень интересно и по времени оптимально 🤗
  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    Кострома старинная, купеческая, душевная
    Прекрасная экскурсия. Дмитрий с прекрасным чувством юмора и не сухим текстом. Отлично познакомился с городом.
  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
  • N
    Nelli
    5 июня 2024
    Кострома сквозь столетия
    Экскурсия очень познавательная, не представляла как много памятников архитектуры сохранилось в Костроме. Особенно понравились торговые ряды с храмом Спаса в
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    Рядах, Богоявленский собор, театр Островского, доходные дома и особняки. Ипатьевский монастырь- колыбель рода Романовых впечатлил необычайно. Кострома теперь один из самых любимых мною русских городов! Большое спасибо экскурсоводу Юлии

  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
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    в истории самого Плеса и известных личностей, кто жил там. Остались довольны поездкой и насладились красотами. Забежали в музей Левитана, попробовали пирожки с рыбой. . Удобно, когда забрали от отеля и привезли обратно). Могу смело советовать!

    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Из Костромы - на лосиную ферму
    Нам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшки.
    Нам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшкиНам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшкиНам понравилось. Особенно хочется отметить работу гида Анастасии. Очень увлекательно рассказывает обо всём, умница. Лосяши, конечно, милые зверюшки
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
    Спасибо за экскурсию! Экскурсовод Мария. Очень удачно построен маршрут, рассказали основные вехи развития города, все очень понравилось
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Классическая Кострома
    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2 часа пролетели незаметно. Последнее
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    время крайне редко встречаются гиды,владеющими русским языком. Нам очень приятно было слушать грамотную речь Елены .Маршрут был очень интересный, тщательно продуман каждый участок. Мы совершенно не устали, несмотря на жару. Кострома очень красивая,ухоженная. Елена показала нам ее во всей красе. Хотим от всей души поблагодарить ее за знания, увлеченность своим делом и доброе отношения к нам.

    Если бы была возможность поставили бы 10 баллов Елене. Экскурсия прошла настолько увлекательно и эмоционально,что 2

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Чем славится Кострома: обзорная экскурсия
  2. Из Костромы - на лосиную ферму
  3. Кострома: факты, легенды и немного мистики
  4. Классическая Кострома
  5. Кострома сквозь столетия
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
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