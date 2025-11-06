читать дальше

примерить и загадать желание. Площадь Ивана Сусанина впечатлила: пожарной коланча, здание гапувахты, здание местной администрации - выше всяких похвал. Встреча с группой началась у памятника Юрию Долгорукому - основателю города. Увидел зайчивок в разных жанрах, их 15 в городе. Нулевой км, Костромской Кремль, потрясающий

Богоявленский собор, Памятник Ивану Сусанину и В. И. Ленину (с детства помню его дату рождения: 22.04, т. к. я родился в этот день), маленькая Снегурочка в виде арт объекта тоже была очень милая.

Прошли по аллее признания. Как всегда получил яркие впечатления, полезную информацию, понимание о городе, истории, достопримечательностях. Во многих городах, где приходится путешествовать, всегда беру ваши экскурсии. Оргагизация на высшем уровне, гиды вовлечённые в своё дело, приятная атмосфера. Огромное Вам за это СПАСИБО! Своим друзьям и знакомым рекомендую от себя именно Вашу компанию.