Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по исторической Костроме, где вы увидите уникальные архитектурные памятники 18-19 веков и посетите великолепный Костромской Кремль с Богоявленским собором.
На пути вас ждут интересные встречи с костромским ювелиром, мазайскими зайцами и Снегурочкой, а также увлекательные истории о Михаиле Романове и Иване Сусанине. Сделайте незабываемые фотографии в живописных локациях!
Описание экскурсииКострома: путешествие сквозь века и легенды Вместе с группой вы пройдете по исторической части Костромы, увидите уникальные архитектурные памятники 18-19 веков и услышите увлекательные истории о них. Вы посетите великолепный Костромской Кремль с Богоявленским собором, а по пути встретите костромского ювелира, мазайских зайцев, смелую собаку Бобку и Снегурочку. Узнаем, как связаны Михаил Романов, Иван Сусанин и Кострома, и сделаем классные фото в интересных локациях. Важная информация: Дети до 7 лет - бесплатно! Дети 8- 12 лет - детский билет!
По субботам и воскресеньям в 13.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Костромской Кремль
- Богоявленский собор
- Архитектурные памятники 18-19 веков
- Памятник Ивану Сусанину
- Памятник Ленину
- Памятник Снегурочке
- Костромской ювелир
- Мазайские зайцы
- Аллея признания
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советская, 3, г. Кострома
Завершение: Костромской Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 13.00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Дети до 7 лет - бесплатно! Дети 8 - 12 лет - детский билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
6 ноя 2025
Спасибо большое Софии за экскурсию! Было очень интересно и познавательно, захотелось посетить город снова, ознакомиться поближе 👍
Нашли почти всех зайчиков 🤗
П
Павел
6 ноя 2025
С погодой повезло, но было ветренно, это и помогло больше двигаться и увидеть прекрасный город. На экскурсии увидел арт объект: мастера-ювелира, у которого было в руке кольцо, его можно было
О
Олеся
31 окт 2025
Рассказали о трех ансамблях Костромы. Видели памятники архитектуры, много бронзовых фигурок. Загадывали желания, фотографировались. Окунулись в историю, узнали в связи Костромы с правлением Романовых, Иване Сусанине. Интересная экскурсия, многое рассказывает и показывает.
И
Инга
15 сен 2025
И
Ирина
14 сен 2025
экскурсия неинтересная. скучные факты, рассказанные монотонно, будто без желания заинтересовать людей. самое странно - от объекта к объекту мы шли абсолютно молча
Е
Екатерина
20 авг 2025
Экскурсия была 19.0825. Очень понравилась экскурсия и экскурсовод София дала много интересной информации. Спасибо вам!!!
Л
Лариса
18 авг 2025
Б
Батанина
10 авг 2025
Для первого знакомства с Костромой выбрали экскурсию - шаг за шагом по Костроме и не пожалели! Гид София очень познавательно и не перегружено рассказала о Костроме, именно шагая и не торопясь по главным историческим местам города! Группа была человек 12-13, успевали и слушать, и фотографировать. Очень приятный рассказчик наш гид!
Ю
Юлия
8 авг 2025
Спасибо! Очень понравилась экскурсия. София интересно рассказала о достопримечательностях Костромы.
