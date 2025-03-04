О Ольга Экскурсия в Ипатьевский монастырь Экскурсия оправдала ожидания посмотреть Ипатьевский монастырь с профессиональным гидом. Узнали много интересных фактов и деталей и о месте, и о Костроме. Ольга порекомендовала прекрасный магазин костромской льняной мануфактуры. Впечатления остались очень приятные, спасибо)

Е Елена Экскурсия в Ипатьевский монастырь Очень профессиональный гид Ольга- рассказала интересно и о монастыре и о городе!

Л Любовь Экскурсия в Ипатьевский монастырь Экскурсия прошла замечательно! Было интересно и познавательно. Большое спасибо экскурсоводу Ольге.

У Уля Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности Прекрасный гид, очень информативная экскурсия, много рассказывает и показывает. Отлично подходит для первой ознакомительной прогулки

Т Татьяна Исторический центр Костромы Очень понравилась эксурсовод Анна. Рассказывала все очень интересно, живо. Город понравился.