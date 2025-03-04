Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ипатьевского монастыря, где каждый камень дышит историей и культурой древней России
Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома
Расписание: Ежедневно c 10:00 до 18:00
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Путешествие в прошлое: Исторический центр Костромы с гидом
Ваш личный путеводитель по древним улицам Костромы раскроет секреты знаменитых достопримечательностей
Начало: Улица Советская, 3, Кострома
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:30
31 мар в 09:00
1 апр в 09:00
от 2800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Откройте для себя красоту и историю Костромы в уникальной экскурсии - от древних времен до современности
Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 22.00
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
от 2700 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 марта 2025Экскурсия оправдала ожидания посмотреть Ипатьевский монастырь с профессиональным гидом. Узнали много интересных фактов и деталей и о месте, и о Костроме. Ольга порекомендовала прекрасный магазин костромской льняной мануфактуры. Впечатления остались очень приятные, спасибо)
- ЕЕлена2 марта 2025Очень профессиональный гид Ольга- рассказала интересно и о монастыре и о городе!
- ЛЛюбовь7 февраля 2025Экскурсия прошла замечательно! Было интересно и познавательно. Большое спасибо экскурсоводу Ольге.
- УУля7 января 2025Прекрасный гид, очень информативная экскурсия, много рассказывает и показывает. Отлично подходит для первой ознакомительной прогулки
- ТТатьяна12 декабря 2024Очень понравилась эксурсовод Анна. Рассказывала все очень интересно, живо. Город понравился.
- ННаталья11 октября 2024Здравствуйте. Заказывала заранее за несколько месяцев экскурсию. Все чётко. Экскурсовод прекрасный. Все понравилось. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Костромской кремль»
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