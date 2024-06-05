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чтобы мы и посмотреть всё смогли и не промокнуть. Очень много знает, приятный собеседник! Общались на разные темы, ни один вопрос от нас не остался не отвеченным. Дегустация прошла в приятной атмосфере, Сергей быстро перезнакомил нас между собой и мы не только насладились продуктами местного производства, но и приятно пообщались с людьми, которых совершенно не знали ещё вначале экскурсии. В конце помогли с заказом такси, кому это было нужно. Однозначно рекомендую! Именно об этой экскурсии останутся воспоминания на долгое время:)