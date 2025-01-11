Богоявленско-Анастасиин монастырь – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Богоявленско-Анастасиин монастырь» в Костроме, цены от 799 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
Пешая
2 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Костромы
Прогулка по Волжской набережной, посещение беседки Островского и мест съемок «Жестокого романса», Торговые ряды и Сусанинская площадь с пожарной каланчой
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
27 мар в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
1 час
48 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Откройте для себя красоту и историю Костромы в уникальной экскурсии - от древних времен до современности
Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 22.00
Завтра в 10:00
27 мар в 10:00
от 2700 ₽ за всё до 4 чел.
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Начало: Ул. Советская, 1, памятник Юрию Долгорукому
Расписание: По субботам, в 14.30
29 мар в 14:30
30 мар в 14:30
799 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Динара
    11 января 2025
    Пешеходная обзорная экскурсия по Костроме
    Экскурсия была на 2 часа. Наш гид Олег обладает очень глубокими историческими знаниями, что отличает его от многих гидов, которые
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    рассказывают по стандартным топикам и поэтому те, кто увлекается историей, оценит Олега. Мы в Костроме были по-краткому, но успели оценить город и хочется вернуться еще раз летом.

  • А
    Анастасия
    10 января 2025
    Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
    Экскурсия прошла отлично. Гид Елена очень много интересных фактов рассказала про Кострому, познакомила с основными достопримечательностями, время просто пролетело. Очень рекомендую
  • У
    Уля
    7 января 2025
    Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
    Прекрасный гид, очень информативная экскурсия, много рассказывает и показывает. Отлично подходит для первой ознакомительной прогулки

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Богоявленско-Анастасиин монастырь»

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  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Памятник Ленину
  6. Лосиная ферма
  7. Старый город
  8. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Костроме в марте 2025
Сейчас в Костроме в категории "Богоявленско-Анастасиин монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 799 до 4500. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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