читать дальше рассказывают по стандартным топикам и поэтому те, кто увлекается историей, оценит Олега. Мы в Костроме были по-краткому, но успели оценить город и хочется вернуться еще раз летом.

Экскурсия была на 2 часа. Наш гид Олег обладает очень глубокими историческими знаниями, что отличает его от многих гидов, которые