Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по историческому центру Костромы
Прогулка по Волжской набережной, посещение беседки Островского и мест съемок «Жестокого романса», Торговые ряды и Сусанинская площадь с пожарной каланчой
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
27 мар в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по Костроме - от эпохи крепости до современности
Откройте для себя красоту и историю Костромы в уникальной экскурсии - от древних времен до современности
Начало: Улица Подлипаева, 5, Кострома
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 22.00
Завтра в 10:00
27 мар в 10:00
от 2700 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Кострома - золотой ключик к настоящей истории России
Начало: Ул. Советская, 1, памятник Юрию Долгорукому
Расписание: По субботам, в 14.30
29 мар в 14:30
30 мар в 14:30
799 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДинара11 января 2025Экскурсия была на 2 часа. Наш гид Олег обладает очень глубокими историческими знаниями, что отличает его от многих гидов, которые
- ААнастасия10 января 2025Экскурсия прошла отлично. Гид Елена очень много интересных фактов рассказала про Кострому, познакомила с основными достопримечательностями, время просто пролетело. Очень рекомендую
- УУля7 января 2025Прекрасный гид, очень информативная экскурсия, много рассказывает и показывает. Отлично подходит для первой ознакомительной прогулки
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Богоявленско-Анастасиин монастырь»
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