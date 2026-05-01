Во время прогулки мы посетим скрытый в лесу старый замок, прогуляемся по сохранившимся павильонам Костромской ВДНХ, узнаем тайны реки Ребровки и затерянной в чаще лесной опытной станции.
На нашем пути встретится один из самых необычных памятников Свободе последнего времени, созданный в виде трехглавого дракона, запряженного в плуг. Мы познакомимся поближе с этим сказочным чудовищем и узнаем секрет его появления в Костроме.
На нашем пути встретится один из самых необычных памятников Свободе последнего времени, созданный в виде трехглавого дракона, запряженного в плуг. Мы познакомимся поближе с этим сказочным чудовищем и узнаем секрет его появления в Костроме.
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы поговорим:
- об удивительных фактах и легендах, которые хранит это место;
- об истории создания Берендеевки как уникальной особо охраняемой природной территории;
- о ее славных и трагических страницах;
- о тайнах Красной Маевки;
- о прекрасных людях, чьи имена связаны с Костромской Берендеевкой;
• об отражении царства царя Берендея в отечественном кинематографе и о многом другом! Важная информация:
- Тур рекомендован участникам, любящим длительные пешеходные и велосипедные прогулки среди красивых природных ландшафтов.
- Тур подходит для взрослых и детей старше 7 лет.
- Рекомендуем участникам иметь с собой головной убор и бутылку воды. В вечернее время желательно иметь с собой закрытую одежду и репелленты для защиты от комаров.
- Протяжённость маршрута — около 7000 шагов.
Ежедневно по запросу. Проводится с 1 мая по 1 октября
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу. Проводится с 1 мая по 1 октября
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Тур рекомендован участникам, любящим длительные пешеходные и велосипедные прогулки среди красивых природных ландшафтов
- Тур подходит для взрослых и детей старше 7 лет
- Рекомендуем участникам иметь с собой головной убор и бутылку воды. В вечернее время желательно иметь с собой закрытую одежду и репелленты для защиты от комаров
- Протяжённость маршрута - около 7000 шагов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
