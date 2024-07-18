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рассказал, как лучше, удобнее, комфортнее и чтоб не страшно, и я поплыла. Спасибо Яну отдельное! Молодец парень! Так расположил к себе, что я ему моментально поверила и доверилась. Так что, дамы, если вам уж очень сильно за 30-ть, не спешите замуж за принца (почти, как в известной песне), а покатайтесь на сапе и получите заряд хорошего настроения и удовольствия.