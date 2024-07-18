Активный отдых в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Костроме, цены от 1 613 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя сап-прогулка в Костроме
SUP-прогулки
скидка
10%
31 отзыв
1.5 часа
Водная прогулка
Вечерняя сап-прогулка по Волге в Костроме: закат и ночные виды
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Начало: В центральной части Костромы в районе Селище
Завтра в 12:00
24 июля в 12:00
19001 710 за человека
Сап-прогулка у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
SUP-прогулки
скидка
25%
14 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Водная прогулка по реке Костроме с видами на Ипатьевский монастырь
Прогулка на сап-доске у Ипатьевского монастыря в Костроме с профессиональным инструктором. Насладитесь видами и получите яркие фотографии на память
Начало: Экскурсии в центральной части города. Ориентир - у...
Завтра в 13:00
24 июля в 17:00
21501 613 за человека
Прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
На байдарках
скидка
25%
1.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
Полюбоваться достопримечательностями, получить удовольствие от катания и встретить закат на воде
Начало: Экскурсии в центральной части города. Ориентир - у...
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
24 июля в 13:00
21501 613 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    18 июля 2024
    Сап-прогулка у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
    Всё было профессионально и весело! Отличная прогулка.
  • А
    Алёна
    16 июля 2024
    Сап-прогулка у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
    Под большим впечатлением от прогулки! Классный инструктор, организация, природа, Волга, Ипатий фотографии на память. О чем ещё можно мечтать! Спасибо большое за такой чудесный отдых:)
  • О
    Ольга
    16 июля 2024
    Сап-прогулка у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
    Какие шикарные виды я сегодня наблюдала на прогулке☺️ плыть одно удовольствие. Являюсь не совсем опытным плавцом на сапе, но уже
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    немного смелее стою. Группа собралась прекрасная, никто никого не подгонял, все шли в своем темпе, инструктор подсказывала как и куда плыть. Вот думаю в следующий раз взять с собой сына, тоже поставить на сап. От души рекомендую "Двигай лето"

  • Л
    Людмила
    9 июля 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Костроме
    Море положительных эмоций. Повезло с погодой, получились очень классные фотки. Спасибо, Ян! 🥰 Приятные воспоминания обеспечены) Если вы никогда не катались, то не беда, совсем не страшно!)
  • Н
    Наталья
    4 июля 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Костроме
    Очень понравилось! Инструктор все отлично объяснил, был рядом, направлял наши действия на воде. Первоначально я думала, что мы не решимся выйти
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    в воды Волги, так как у нас до этого был минимальный опыт, но все получилось! Ребенок был в восторге! Остались супер воспоминания и прекрасные фото! Спасибо.

    Очень понравилось! Инструктор все отлично объяснил, был рядом, направлял наши действия на водеОчень понравилось! Инструктор все отлично объяснил, был рядом, направлял наши действия на водеОчень понравилось! Инструктор все отлично объяснил, был рядом, направлял наши действия на воде
  • И
    Инесса
    30 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Костроме
    Неописуемый восторг! Я очень поначалу сомневалась: стоит мне так рисковать в моём возрасте и моим весом… Но инструктор Ян приободрил,
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    рассказал, как лучше, удобнее, комфортнее и чтоб не страшно, и я поплыла. Спасибо Яну отдельное! Молодец парень! Так расположил к себе, что я ему моментально поверила и доверилась. Так что, дамы, если вам уж очень сильно за 30-ть, не спешите замуж за принца (почти, как в известной песне), а покатайтесь на сапе и получите заряд хорошего настроения и удовольствия.

    Неописуемый восторг! Я очень поначалу сомневалась: стоит мне так рисковать в моём возрасте и моим весом…Неописуемый восторг! Я очень поначалу сомневалась: стоит мне так рисковать в моём возрасте и моим весом…

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Активный отдых»

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Сколько стоит экскурсия по Костроме в июле 2024
Сейчас в Костроме в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 1 613 до 1 710 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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