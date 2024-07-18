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10%
1.5 часа
Водная прогулка
Вечерняя сап-прогулка по Волге в Костроме: закат и ночные виды
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Начало: В центральной части Костромы в районе Селище
Завтра в 12:00
24 июля в 12:00
19001 710₽ за человека
скидка
25%
1.5 часа
Водная прогулка
Водная прогулка по реке Костроме с видами на Ипатьевский монастырь
Прогулка на сап-доске у Ипатьевского монастыря в Костроме с профессиональным инструктором. Насладитесь видами и получите яркие фотографии на память
Начало: Экскурсии в центральной части города. Ориентир - у...
Завтра в 13:00
24 июля в 17:00
21501 613₽ за человека
скидка
25%
1.5 часа
Водная прогулка
Прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
Полюбоваться достопримечательностями, получить удовольствие от катания и встретить закат на воде
Начало: Экскурсии в центральной части города. Ориентир - у...
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Завтра в 13:00
24 июля в 13:00
21501 613₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман18 июля 2024Всё было профессионально и весело! Отличная прогулка.
- ААлёна16 июля 2024Под большим впечатлением от прогулки! Классный инструктор, организация, природа, Волга, Ипатий фотографии на память. О чем ещё можно мечтать! Спасибо большое за такой чудесный отдых:)
- ООльга16 июля 2024Какие шикарные виды я сегодня наблюдала на прогулке☺️ плыть одно удовольствие. Являюсь не совсем опытным плавцом на сапе, но уже
- ЛЛюдмила9 июля 2024Море положительных эмоций. Повезло с погодой, получились очень классные фотки. Спасибо, Ян! 🥰 Приятные воспоминания обеспечены) Если вы никогда не катались, то не беда, совсем не страшно!)
- ННаталья4 июля 2024Очень понравилось! Инструктор все отлично объяснил, был рядом, направлял наши действия на воде. Первоначально я думала, что мы не решимся выйти
- ИИнесса30 июня 2024Неописуемый восторг! Я очень поначалу сомневалась: стоит мне так рисковать в моём возрасте и моим весом… Но инструктор Ян приободрил,
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Активный отдых»
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